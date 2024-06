Debakl Zelenih: je li mladim biračima stalo do klime?

2019. godine je suzbijanje klimatskih promjena bilo na prvom mjestu - u istoj anketi. Iako je zaštita klime i okoliša još uvijek važna za mlade birače, to se nije odrazilo na njihovo glasanje. Klimatski pokret je posljednjih godina izgubio podršku, konstatira Sebastian Koos, profesor sociologije i društvenih pokreta na Sveučilištu u Konstanzu. U trenutnoj kriznoj situaciji klimatski pokret se bori za pažnju i za ostvarenje nekog političkog uspjeha. "Nalazi se u teškoj situaciji, posebno među mladima koji traže svoje mjesto," kaže Koos.

Volt privlači pažnju, AfD cilja na mlade putem TikToka

Na europskim izborima u Njemačkoj manje stranke – poput Volta ili Stranke za zaštitu životinja – dobile su ukupno 28 posto glasova mladih između 16 i 24 godine, prema rezultatima istraživanja javnog mnijenja koje je proveo institut Infratest dimap. Ovo može biti jasan znak da su mladi birači općenito razočarani sadržajima koje nude etablirane stranke. Kroz male stranke poput Volta grupe pobornika politike Zelenih dobile su dodatnu političku ponudu. Klimatska neutralnost je prioritet za Volt. Do 2040. godine EU treba raditi sa „čistim" energentima, umjesto do 2050. kako je ranije planirano. Stranka je među mlađima od 30 godina dobila skoro osam posto glasova, što je daleko iznad prosjeka, kaže Matthias Jung iz „Istraživačke grupe izbori", jednog od vodećih njemačkih instituta za analizu i istraživanje izbora.

AfD slavi odlične uspjehe na europskim izborima Foto: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Desničarski AfD se, više nego bilo koja druga njemačka stranka, ciljano obraćao mladima – i to se isplatilo, kažu stručnjaci. Kampanjama na društvenim mrežama – posebno na TikToku i Instagramu – AfD je uspio privući mlade emotivnim i lako razumljivim porukama.

Nezadovoljstvo njemačkom vladom

Vladajuća koalicija liberala, socijaldemokrata i Zelenih se suočava s mnogim problemima. Zbog presude Ustavnog suda o ograničavanju njemačkog državnog zaduženja nastala je rupa u proračunu od milijardu eura za zaštitu klime. "Vrlo sam razočarana politikom vlade i mislim da nisam jedina. Iznevjerena je čitava moja generacija, naprosto smo izostavljeni! Totalno sam frustrirana i dijelim zabrinutost s drugima," kaže 19-godišnja Samira Ghandour, aktivistkinja pokreta Fridays For Future. Ove godine je prvi put glasala, ali nije htjela otkriti za koga. Ipak, čini joj se ohrabrujuće da su mnogi mladi birači dali glas malim strankama koje se zalažu za ljudska prava, ženska prava, klimatske promjene i pluralno društvo.

Za Auréliena Saussaya, asistenta profesora na „London School of Economics", stranka Zeleni trenutno ne uspijeva ljudima objasniti da reforme ne moraju dovesti do lošijeg životnog standarda i većih troškova. Kao primjer navodi zakon o grijanju u Njemačkoj. U budućnosti bi više domaćinstava trebalo zamijeniti grijanje na naftu ili plin toplinskim pumpama. Zakon ima smisla s gospodarskog i ekološkog gledišta, kaže Saussay. Međutim, način na koji je zakon implementiran izazvao je probleme. Zakon je percipiran kao nepravedan, "što je dovelo do snažnog protivljenja jer se doživljava kao zakon koji nameće visoke troškove domaćinstvima koja to možda ne mogu podnijeti," kaže Saussay.

Mnogi smatraju preradikalnima akcije klimatskih aktivista, među ostalim i blokiranje prometnica Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS

Je li radikalni klimatski prosvjed odbio mlade birače?

Prema anketi "Budućnost? Pitajmo mlade! – 2023.", preko 60 posto mladih smatra da klimatski aktivisti svojim akcijama šire pretjeranu paniku. Ovaj postotak se gotovo udvostručio od 2021. godine, kaže Angelika Gellrich iz Njemačkog ureda za zaštitu okoliša. Preko 80 posto mladih smatra da su prosvjedne akcije poput oštećenja imovine ili blokade ulica - pretjerane. Gellrich kaže kako se tu jasno vidjelo da „to nailazi na relativno malo razumijevanja, da se ne smatra prikladnim načinom za pridobivanje većine društva".

Samira Ghandour iz pokreta Fridays for Future ne vjeruje da je mirno blokiranje zračnih luka ili ulica narušilo ugled klimatskog pokreta. Ipak, može razumjeti zašto ljudi smatraju te akcije problematičnima. "To je jedan od razloga zašto sudjelujem u Fridays for Future, a ne u drugim grupama, jer vjerujem da su mirni masovni prosvjedi još uvijek najbolji način za mobilizaciju civilnog društva."

Ovaj članak je u izvornom obliku objavljen na njemačkom jeziku