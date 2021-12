Džin iz samostana

Reklamni slogan glasi: „Made in Silence" (Napravljen u tišini). Za džin. Zašto? Pater Justinus Pech ne mora dugo o tome razmišljati. „Sjećam se kao da je bilo jučer. Sjedio sam navečer u mojoj samostanskoj sobi i počeo sam crtati dizajn za etiketu. I onda sam shvatio da se mora naglasiti odakle on potječe. Bilo je mirno. I ustvari sam već morao leći, jer se ujutro trebalo probuditi u pola pet. I onda mi je na pamet pala ideja da ovaj brend nazovem ‘Made in Silence.'”

Christoph Pech je član Cistercitskog reda, njegovo redovničko ime je pater Justinus, i već je dao patentirati slogan "Made in Silence”. I od tada ovaj 48-godišnjak na tržište plasira svoj samostanski džin. Na Wikipediji se već može pročitati kako se radi o „prvom samostanskom džinu u svijetu”.

Pater Justinus sa sirovinama za proizvodnju džina

Pater Justinus živi u Leipzigu, a džin proizvodi u samostanu Helfta u predgrađu Lutherovog Eislebena. Taj kraj na jugu savezne zemlje Saska-Anhalt, ujedno i domovina crkvenog reformatora Martina Luthera, je, kako kaže pater Justinus, „strukturno slaba regija koja nudi brojne prilike”.

Samostan Helfta je u Srednjem vijeku bio jedno od duhovnih središta tadašnjih njemačkih zemalja. Nakon Reformacije je 1542. zatvoren, a tek 1999. Ponovno je „procvao" – nakon što su se u njemu počele naseljavati redovnice. Samostan i njegovo izravno susjedstvo i arhitektonski povezuju prošlost i sadašnjost. Osim jedne impresivne i moderne tvornice pekarskih proizvoda, tu su i dotrajale građevina iz doba DDR-a.

„Osiguravanje radnih mjesta”

"Kada se ovdje stvori neko radno mjesto, onda to ljudima može dati neku nadu”, kaže pater Justinus. Svoj džin želi dugoročno etablirati na tržištu i osigurati nekoliko radnih mjesta: "To je važno za jednu ovakvu regiju.” Jedan dio dobiti odlazi u financiranje socijalnih projekata.

Za proizvodnju džina mu je za sada još uvijek potrebna pomoć izvana. Destilat se proizvodi izvan samostana, zu pomoć jedne tvornice žestokih pića. Temelj je pritom alkohol iz jedne male ručne manufakture. Destilira ga se u džin uz pomoć kleka i raznih trava. Mnoštvo od tih trava pater Justinus pronalazi u drugim samostanima, ali i u Helfti, gdje su redovnice „oživjele” samostanski vrt iza kojeg je druga tradicija. Dok se šetamo i pričamo o żinu, pater je u jednom trenutku zastao ispred staje u sklopu samostana, danas je to ustvari samo ruševina – a uskoro će u njoj biti mala tvornica džina. Ali zbog pandemije koronavirusa sve pomalo kasni.

Tržište? Cijela Njemačka!

Džin se prodaje po cijeloj zemlji

Pater Justinus za sada godišnje napuni nekoliko tisuća boca džina. I to tri različite vrste: "Monastic Dry Gin", "Monastic Barrel Aged", "Monastic Coffee". U Helfti se lijepe etikete, džin se pakira i šalje trgovinama koje ga nude svojim kupcima. Na povećoj karti Njemačke zabodeno je stotinjak iglica sa šarenim glavama – one označavaju mjesta u kojima se prodaje samostanski džin: tu su mjesta od krajnjeg juga do krajnjeg sjevera Njemačke.

Uglavnom su to dućani koji posluju u okviru njemačkih samostana, knjižare ili trgovine s alkoholnim pićima. Ali i pojedine filijale velikih trgovačkih lanaca, na primjer u Bochumu. Redovnica Pauline je impresionirana uspjehom džina. Često se zna dogoditi da mušterije navrate u samostan i na licu mjesta pitaju za džin, priča nam ona u samostanskom dućanu.

"Postoje ljudi", kaže pater Justinus, "koji možda nikada nisu bili u nekoj samostanskoj trgovini, ali su već čuli za ovaj džin. Kad oni dođu ovamo, po prvi put stupaju na tlo nekog samostana. I onda vide cijeli ovaj ambijent. Možda im onda na pamet padnu i neka pitanja o smislu života.”

Samostani i alkohol

Ali džin je ipak alkohol, žestoko alkoholno piće, kojim se trguje unutar samostanskih zidina. Pater u tom kontekstu podsjeća na dugu tradiciju crkvenih vinograda, na samostanska piva u Belgiji ili Bavarskoj, na likere ili čak whiskyje koje proizvode neki redovi. Džin je u toj paleti samo jedan novi proizvod, kojim se pokušava doprijeti do nekih drugih potencijalnih mušterija, kaže on.

Pater Justinus sa studentima

Pater Justinus sve to priča poput kakvog marketinškog stručnjaka. A to je u skladu s njegovom drugom profesijom. Ovo je jutro Christoph Pech u „civilu” bio na Visokoj trgovačkoj školi u Leipzigu (HHL), gdje je održao jedno predavanje. On je studirao ekonomiju, napisao doktorat o gospodarskoj etici, a na engleskom je predavao o "Leadershipu".

U predavaonici sjedi nekoliko studenata, ostali su „uključeni” preko interneta, može ih se vidjeti na ekranu. U jednom trenutku Pech je studenticama i studentima dao zadatak za razmišljanje, pa ih je ostavio na miru dvije, tri minute. I onda im je pater poručio: "Please, remain in silence."

