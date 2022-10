Bundeswehr se priprema za zaštitu domovine

"Moramo biti spremni braniti svoje vrijednosti - slobodu, sigurnost, demokraciju - također vojnim sredstvima." Ova se rečenica mogla često čuti nakon ruskog napada na Ukrajinu 24. veljače. Također se mogla čuti od ministrice obrane Christine Lambrecht, kada je u ponedjeljak razgovarala s vojnicima u berlinskoj vojarni Julius-Leber.

Ovoga puta povod njezinom govoru je bila vojna ceremonija za Teritorijalno zapovjedništvo. Ova nova postrojba službeno će započeti s radom 1. listopada i okupit će dosad decentralizirane snage na jednom mjestu: u glavnom gradu Njemačke. Najvažnija zadaća je domovinska sigurnost.

Uvijek iznova se govori o "prekretnici"

"Time poboljšavamo njemačku nacionalnu i savezničku obranu", rekla je ministrica Lambrecht. Na tom je terminu trebao biti njemački kancelar Olaf Scholz, ali on je pozitivan na koronu. Inače, Scholz je govorio o "prekretnici" kada je riječ o promjeni paradigme u obrambenoj i sigurnosnoj politici.

I Christine Lambrecht uvijek iznova koristi ovu riječ. Ona svog stranačkog kolegu Scholza opisuje kao inicijatora novog vrednovanja Bundeswehra. Financijski gledano, vojna promjena kursa ogleda se u izdvajanju dodatnih 100 milijardi eura. Cilj je što bolje opremiti postrojbe na svim razinama, posebice suvremenim naoružanjem koje je odmah spremno za upotrebu. To je naime bio problem dugi niz godina.

Njemačka vojska je pružila znatnu logističku podršku javnom zdravstvu za vrijeme pandemije

Christine Lambrecht obećava "upravljanje s jednog mjesta"

Osim tehničke nadogradnje, organizacijske promjene imaju za cilj povećanje borbene snage. Ali: "Promjene moraju doći i do struktura Bundeswehra", kaže Christine Lambrecht. "Vodstvo s jednog mjesta" njezina je maksima. "S kratkim putevima do savezne vlade", naglašava vrhovna zapovjednica Bundeswehra u mirnodopskim uvjetima. U slučaju rata, kako predviđa Ustav, zapovjedništvo preuzima savezni kancelar.

Teritorijalno zapovjedništvo za angažman u zemlji sa sjedištem u Berlinu pandan je Operativnom zapovjedništvu u Potsdamu, koje je odgovorno za inozemne operacije Bundeswehra od 2001. Ubuduće će novostvorena postrojba s jedne lokacije koordinirati ono što je dosad bilo raspoređeno po cijeloj Njemačkoj: domovinska sigurnost, pomoć u slučaju katastrofa kao što su poplave ili šumski požari, transport trupa i oružja za vojne vježbe s partnerima unutar Europske unije (EU ) ili Sjevernoatlantskog obrambenog saveza (NATO).

Operacije Bundeswehra u Njemačkoj: poplave, izbjeglice, korona

Christine Lambrecht hvali pomoć koju Bundeswehr već duže vrijeme pruža u zemlji pod različitim organizacijskim pokroviteljstvom. Ona podsjeća na pomoć tokom poplave Elbe 2013., potporu stotinama tisuća izbjeglica koje su došle u Njemačku između 2015. i 2018. ili pomoć u katastrofalnoj poplavi u dolini rijeke Ahr 2021. "Ali najdojmljiviji je svakako bio angažman koji je započeo 2020. godine i najveći je i najduži do sada, a to je angažman tijekom pandemije koronavirusa", naglašava ministrica obrane.

Do 25.000 žena i muškaraca je pomagalo u suzbijanju opasnog virusa. "Sudjelovali su u cijepljenju, pratili kontakte, radili testove", kaže ministrica. Samo u ovoj misiji Bundeswehru je upućeno oko 11.000 zahtjeva za administrativnu pomoć, kaže Christine Lambrecht. "Ogromno postignuće na koje Bundeswehr može biti ponosan i na kojem su ljudi naše zemlje s pravom zahvalni", dodaje ona.

Carsten Breuer i Olaf Scholz već duže surađuju

Carsten Breuer prvi je zapovjednik Teritorijalnog zapovjedništva koje je sada uspostavljeno. Do svibnja 2022. bio je na čelu kriznog tima za koronu u Uredu saveznog kancelara, koji je u međuvremenu raspušten. Na novoj funkciji ovaj 57-godišnjak želi ojačati otpornost Njemačke u svim zamislivim kriznim situacijama. Tu spada i klasična obrana zemlje.

"Bez obzira na to što potencijalni protivnik planira na njemačkom teritoriju – moramo mu se moći suprotstaviti”, rekao je Carsten Breuer u svibnju 2022. za list Der Spiegel. Tokom Hladnog rata, kaže on, postojale su za to strukture i one su bile obučavane za to. Onda je došlo ponovno ujedinjenje Njemačke i mislili smo da smo okruženi samo još prijateljima, kaže Breuer.

Aneksija Krima bila je prekretnica

Najkasnije od ruske aneksije Krima 2014. "znamo da je to bila pogreška", prisjetio se general-pukovnik u intervjuu, govoreći o pogrešnim procjenama političara. No vojna prekretnica u Njemačkoj, koju je proglasio Olaf Scholz, dogodila se tek osam godina kasnije - nakon ruskog napada na cijelu Ukrajinu.

Prema riječima ministrice obrane, novo Teritorijalno zapovjedništvo imat će posebno važnu ulogu: "Jačamo operativnu gotovost Bundeswehra", kaže Christine Lambrecht, sažimajući zadaću nove postrojbe u jednoj rečenici.

