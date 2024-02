Bundesliga: Stanišić kao simbol Bayernove krize

Tri poraza zaredom, to se FC Bayernu posljednji put dogodilo u proljeće 2015. Trener je tada bio Pep Guardiola. Nakon novog neuspjeha, na bundesligaškom gostovanju kod Bochuma prošli vikend, minhenski klub ima čak osam bodova manje od lidera na tablici – Bayera iz Leverkusena. U Njemačkom kupu je Bayern ispao već u studenom prošle godine od trećeligaša Saarbrückena, a u Ligi prvaka prijeti rano ispadanje od rimskog Lazija.

"Trenutno je to osjećaj poput horor-filma, to ne prestaje", rekao je Bayernov veznjak Leon Goretzka za DAZN. Na novinarsko pitanje da li on još uvijek vjeruje da Bayern može osvojiti titulu prvaka u ovoj sezoni, on je odgovorio: "Teško je na to pitanje odgovoriti s da, da budem skroz iskren."

Koliko je velika krivnja trenera Thomasa Tuchela?

Thomas Tuchel Foto: David Inderlied/dpa/picture alliance

Prije nešto manje od godinu dana Thomas Tuchel je iznenađujuće naslijedio Juliana Nagelsmanna na klupi Bayerna, trenera koji je u to vrijeme s Bayernom bio u „igri“ za osvajanje sve tri titule u sezoni. Tadašnji sportski šef Bavaraca, Hasan Salihamidžić, ovako je tada komentirao otkaz Nagelsmannu: "Kontinuitet igara naše ekipe nije se baš poboljšao." Godinu dana kasnije može se zaključiti da poboljšanja po pitanju kontinuiteta nema ni pod trenerskom palicom Thomasa Tuchela.

Ako uzmemo u obzir prosjek osvojenih bodova (po utakmici), Tuchel je zapravo najlošiji trener Bayerna još od 2009. i vremena Jürgena Klinsmanna. Umjesto uspjeha i dobrog nogometa, akribični Tuchel od početka svog mandata javnosti upada u oči prije svega po svojim izjavama u kojima često ostavlja dojam da je zbunjen, ili pak po nervoznim reakcijama. Rečenice poput: "Stvarno ne znam kako smo izgubili nit u drugom poluvremenu, nemam pojma", koju je izrekao nakon poraza kod Lazija, postaju sve češći dio verbalnog repertoara trenera Tuchela, baš kao i iznervirani odgovori na pitanje o njegovoj budućnosti na klupi Bayerna.

Poraz u derbiju protiv Leverkusena prije nešto više od tjedan dana razotkrio je taktičke i kadrovske greške trenera rekordnog prvaka Bundeslige. Umjesto uobičajene formacije 4-2-3-1, minhenska momčad je igrala u sustavu 3-4-3, i to bez Thomasa Müllera i Joshue Kimmicha. Eksperiment koji je grandiozno propao. Bayer je doslovno očitao lekciju Bayernu, gosti praktički tijekom cijele utakmice nisu kreirali niti jednu jedinu izglednu šansu za postizanje gola. Bolno je na terenu nedostajala jedna vodeća figura, osoba koja bi bila lider Bayerna na teškom gostovanju. Tuchel za sada uopće nije pronašao formaciju, svojim odlukama je unio nesigurnost kod nekih važnih igrača, koji su nakon loših predstava proteklih tjedana napomenuli kako na treningu sve bolje funkcionira nego na utakmicama.

Zašto Bayern ne igra uspješno?

Već nekoliko tjedana FC Bayern ne demonstrira na travnjacima „gušt“ igranja nogometa, nema ni one lakoće. U jesenskom dijelu prvenstva Bavarci su često znali oduševiti ljubitelje nogometa napadačkim stilom igre, a aktualno njihovi nastupi djeluju kao da su bez inspiracije, nekako je to sve usporeno, bez snage i bez energije. Najveće brige klubu koji je do sada osvojio čak 33 titule nacionalnog prvaka zadaje obrambena linija. Tuchel je, jednim dijelom i zbog ozljeda, bio prisiljen često mijenjati sustav u zadnjoj liniji. Osim toga još uvijek nema uigran stoperski duet, nekad na tim pozicijama igraju Dayot Upamecano i Min-Jae Kim, a onda je u idućoj utakmici u početnoj formaciji opet Matthijs de Ligt.

Neke (bivše) važne uzdanice kluba djeluju nesigurno, kao da nisu u stanju nositi se sa zadacima i pritiskom. Joshua Kimmich i Leon Goretzka su neuvjerljivi u veznom redu, a Leroy Sane i Harry Kane su daleko od top-forme koja ih je krasila u jesenskom dijelu prvenstva.

Kakvu ulogu igraju klupski šefovi?

Šef Uprave FC Bayerna Jan-Christian Dreesen i sportski direktor Christoph Freund svoje su pozicije preuzeli od Olivera Kahna i Hasana Salihamidžića, koji su proteklog ljeta dobili otkaz. Počasni predsjednik Bayerna Uli Hoeneß tada je govorio o "katastrofalni lošem raspoloženju" u klubu. No, odgovorne osobe u Bayernu ponovno se moraju suočiti s kritikama, te odgovarati na pitanja o budućnosti trenera Tuchela.

Dreesen je nakon poraza od Bochuma pokušao ne dolijevati dodatno ulje na vatru u diskusiji oko Tuchela koja se ionako već odavno vodi u njemačkoj javnosti. Rekao je da ne drži nimalo do "monstruoznih izljeva podrške treneru", ali i dodao da promjena trenera "aktualno nije tema kojom se mi bavimo".

Josip Stanišić u dresu Bayerna (arhivska snimka) Foto: Laci Perenyi/imago images

Ali na meti kritika su i klupski šefovi, pogotovo po pitanju planiranja igračkog kadra. Simbolična figura za to je Josip Stanišić, koji je u utakmici njegovog Leverkusena protiv Bayerna postigao prvi gol za Bayer. Stanišić je, da podsjetimo, u Münchenu „pekao“ nogometni zanat, i prošlo ljeto ga je, bez ikakve nužde, Bayern posudio ligaškom konkurentu. Posebna ironija u toj priči je činjenica da je Bayern, zbog manjka braniča, morao naknadno angažirati Sachu Boeya (za 30 milijuna eura), igrača koji je zapravo skrivio Stanišićev gol – jednostavno je hrvatskog nogometaša izgubio iz vida u obavljanju svojih poslova u zadnjoj liniji Bayerna.

Je li FC Bayernu potreban velik remont?

Neovisno o ishodu ove sezone, tijekom ljeta bi se morao dogoditi remont. Pritom se radi konkretno o igračkim kvalitetama kadra, odnosno karakterima u ekipi, ali i o financijama kluba. Sudeći po nekim medijskim izvještajima, izgleda da je nekoliko važnih igrača nezadovoljno stanjem u klubu, te navodno razmišljaju o napuštanju Münchena. Igrači poput Kimmicha, Goretzke ili de Ligta su zapravo trebali biti nasljednici Neuera i Müllera, odnosno nova liderska osovina rekordnog prvaka Njemačke. U stvarnosti niti jedan od njih posljednjih tjedana pod Tuchelom nisi bili standardni, neprikosnoveni prvotimci.

De Ligt je navodno toliko nezadovoljan svojim statusom da bi najradije otišao već tijekom ljeta. Što se tiče Goretzke, koji već mjesecima nikako ne uspijeva pružiti igre koje je ranije znao redovito pružati, klub vjerojatno i ne bi bio pretjerano tužan ako bi ga netko drugi angažirao.

Kako će angažiranje Maxa Eberla utjecati na stanje u klubu?

Max Eberl bi najkasnije 1. ožujka trebao postati novi član Uprave zadužen za sportski dio vođenja kluba. Glavni zadatak bivšeg sportskog direktora Borussije iz Mönchengladbacha i RB Leipziga će biti kreiranje jasne politike transfera, i to u koordinaciji s trenerom Bayerna.

Max Eberl Foto: motivio/ZB/picture alliance

A hoće li se taj trener i ubuduće zvati Thomas Tuchel, znači i idućoj sezoni, to je jedno drugo pitanje. Tuchel za sada ima određena jamstva da će i dalje ostati na klupi, moguće je da Bavarci jednostavno na donošenje odluke o tome tko bi ubuduće trebao trenirati taj klub žele pričekati dok ne dođe Eberl. A on će sa sportskim direktorom Freundom morati odlučiti i koji igrači iz aktualnog kadra mogu pomoći Bayernu u budućnosti – a od kojih se klub treba oprostiti i prekinuti suradnju, kako bi se donekle „korigiralo“ visine plaća igračkog kadra, koje su proteklih godina znatno narasle.