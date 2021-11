Bugarska: Antikorupcijska stranka pred pobjedom

Na parlamentarnim izborima u Bugarskoj nova stranka centra "Nastavljamo promjene" (PP) mogla bi postati najjača politička snaga. Nakon prebrojanih više od 60% glasova, PP ima oko 25,4 posto osvojenih glasova. Odmah iza nje, s 22,4 posto je stranka desnog centra GERB dugogodišnjeg premijera Bojka Borisova.

Bugarska je "na novom putu", rekao je čelnik PP Kiril Petkov. On je također rekao da želi formirati funkcionalnu vladu. Pritom je, kako je dodao, otvoren za dijalog i kompromis. Međutim, on se fokusira na reformu pravosuđa i suzbijanje korupcije, rekao je Petkov. On je diplomirao na američkom elitnom sveučilištu Harvard. Petkov je odbacio suradnju s Borisovim GERB-om i turskom strankom DPS.

Bojko Borisov

Nakon masovnih antikorupcijskih prosvjeda u proteklih godinu dana i brojnih otkrića o zlouporabi javnih sredstava, bivšeg premijera i drugoplasiranog Borisova većina stranaka smatra neprihvatljivim partnerom.

Treći izbori u godinu dana

Treći parlamentarni izbori u roku od samo godinu dana postali su nužno zbog toga što novi zastupnici izabrani u srpnju nisu uspjeli formirati većinu potrebnu za preuzimanje vlasti. Sada bi ukupno sedam stranaka moglo ući u parlament u Sofiji. Među njima je i nacionalistička stranka Preporod, koja odbacuje vladine mjere u borbi protiv pandemije koronavirusa.

Predsjednik Bugarske je biran istovremeno s održavanjem parlamentarnih izbora. Aktualni predsjednik Rumen Radev s 49,2 posto osvojenih glasova ulazi u drugi krug izbora za 15 dana kao favorit. Protukandidat je Anastas Gerdžikov, koji je osvojio 25 posto glasova.

Bivšeg borbenog pilota i načelnika zrakoplovstva Radeva podržavali su socijalisti (bivši komunisti) i prosvjednici. Rektor Sofijskog sveučilišta Gerdžikov kandidirao se kao neovisni kandidat, ali ga je podržao Borisovljev GERB.

Rumen Radev (poznat i kao žestok kritičar Bojka Borisova) je naglasio da izbori pokazuju volju birača "da se raskine s korupcijom i samovoljom". Pozvao je stranke da formiraju "reformski orijentiranu vladu protiv korupcije".

Rumen Radev

Mala izlaznost na izbore

Dvostruki izbori u najsiromašnijoj zemlji EU-a organizirani su usred žestokog četvrtog vala korone. Manje od četvrtine od 6,9 milijuna Bugara u potpunosti je cijepljeno. Ovo je najniža stopa procijepljenosti u Europskoj uniji.

Prijelazna vlada nije uspjela u pokušaju uvođenja strožih mjera protiv korone kako bi zaustavila drastičan porast broja zaraženih i umrlih. Bugarska ima jednu od najviših stopa smrtnosti od koronavirusa u svijetu.

Na parlamentarnim i predsjedničkim izborima bile su organizirane posebne mobilne glasačke kutije za oboljele od COVIDA-19 i za ljude u karanteni. Međutim, Središnja izborna komisija je ipak napomenula da se može očekivati rekordno niska stopa izlaznosti na izbore.

AR/jj/sti (dpa, afp, rtr, ap)