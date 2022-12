Bronca za Hrvatsku na SP

„Takvu igru si čovjek može poželjeti za 3. mjesto!“ komentira live-blog postaje ARD. „Tri sjajna zgoditka, izjednačena utakmica i dvije momčadi koji daju dojam kako ovdje žele svakako pobijediti. Hrvatska je ispočetka bila bolja, onda Maroko, ali tu navalu Afrikanaca je zaustavio Oršić drugim, veličanstvenim zgoditkom“

Prvi zgoditak: Joško Gvardiol, a tek to je rasplamsalo Maroko

I njemačkim ljubiteljima nogometaje zastao dah kad je već u 90. minuti izgledalo kako bi Maroko s En-Nesyrijem nakon dvoboja s Perišićem još mogao izjednačiti, ali Vatreni su čvrsto zatvorili obranu u 6 minuta produžetka – i odlaze kući kao 3. nogometna momčad svijeta.

Maroko je poražen, ali jednoglasno mišljenje njemačkih sportskih novinara: Hrvatska je zaslužila pobjedu, ali i Maroko može se može vratiti kući uzdignute glave.

„Hrvatska slavi za 3. mjesto i to je zaslužila. Snažni početak, problemi u razdoblju od 20. do 45. minute, dominantno drugo poluvrijeme. Po drugi put za redom će Hrvatska oko Luke Modrića koji je u obrani na centru opet dao izuzetni učinak, moći slaviti. Treći – ali čestitke se mogu uputiti na obje strane: Maroko je završio turnir s dva poraza u nizu, ali na kraju ostaje golem uspjeh. Na kraju im je nedostajalo jednostavno nešto snage, bilo je i previše povreda. Nepotrebno je bilo da je na kraju bilo i žalopojki zbog suđenja – na njemu to doista nije odlučeno“, završava live-blog njemačka postaja ARD