„Brazilski Eskobar“ koristi Tursku za šverc kokaina u Europu

Turska je sve važnije čvorište prometa kokaina, kaže Antoine Vella stručnjak pri Uredu za narkotike i kriminal Ujedinjenih naroda (UNODC): "U posljednje dvije godine su zaplijenjene velike količine u više pojedinačnih slučajeva, kako u Turskoj, tako i u zemljama Latinske Amerike na putu u Tursku."

Od 2014. do 2020. se količina zaplijenjene droge povećala za pet puta da bi prije dvije godine to bilo gotovo dvije tone. Podsjetimo: na ulicama njemačkih gradova samo jedan gram - pod pretpostavkom da je doista "čist" - košta najmanje 70 eura.

Ali već i ta ukupna količina je prošlog kolovoza dostignuta gotovo samo jednom jedinom pošiljkom: u zračnoj luci Fortaleze na sjeveru Brazila je zaplijenjen avion Gulfstream IV doslovce prepun kokaina - ukupno je nađeno 1,3 tone.

1,3 tone je 1.300.000 grama, ako se "produži" za barem još toliko - i još možete biti sretni ako je to samo šećer u prahu, a ne nešto opasnije - puta 70 eura je to...

Avion je upao u oči zbog sunjivog ponašanja pilota: u Brazil je dospio iz Malage u Španjolskoj, u Fortalezi je ušao u Brazil i obavio carinske formalnosti da bi nastavio za Ribeirao Preto. Tamo je trebao pokupiti četiri putnika na put u Bruxelles, a na kraju se ukrcao samo jedan. A onda je, mada je bilo najavljen njegov let u jednu manju luku u Portugalu , opet sletio u Fortalezu. No, pritom pilot nije poslušao nalog kontrolnog tornja i parkirao je kod drugog hangara nego što mu je određeno. Vrhunac je bilo kad je pilot htio platiti lučke pristojbe u gotovini - tada je službenicima aerodroma postalo jasno da tu nešto nije u redu. U zrakoplovu je nađeno 24 kovčega svaki s po 54 kilograma kokaina.

Druga namjena predsjedničkog aviona

Čitava priča je upravo prepuna pikanterija, počevši od samog aviona: mlažnjak za 16 putnika oznake TC-GVA je zapravo prije bio u vlasništvu turskog ratnog zrakoplovstva. Baš tim zrakoplovom je Erdogan pobjegao u sigurnost kad je pokušan vojni udar 2016. Avion, sagrađen 1987., je prodan turskoj čarter-kompaniji ACM Air. Njen vlasnik, Seyhmus Ozkan, očito ima odlične veze s političkim vrhom Turske: samo dan nakon što je i on uhićen su turski mediji objavili fotografiju Ozkana sa Suleymanom Soyluom, turskim ministrom unutrašnjih poslova, i Ethemom Sancakom, "poduzetnikom" s tijesnim vezama s predsjednikom Erdoganom.

Kod policijske premetačine su se u avionu nalazila četiri člana posade tuskog državljanstva i jedan brazilsko-španjolski putnik, 61-godišnji Angel Gonzales Valdez. I tu je priča više nego čudna: Valdez je već pri uhićenju bio smrtno bolestan od karcinoma i doista je ubrzo potom preminuo u istražnom zatvoru. Njegov brazilski odvjetnik, Maria Das Dores Goncalvez Cavalcante tvrdi kako mu je njegov štićenik na bolesničkoj postelji rekao kako ništa nije znao i kako je tek slijedio ono što mu je rekao pilot aviona.

Civilna pilotska dozvola bivšeg vojnog pilota turskog zrakoplovstva: u Brazilu je doduše pušten, ali je u Turskoj naišao na srdačan doček policajaca.

Putnik, pilot, vlasnik...

Je li Valdez baš potpuno nedužan - teško je reći: inženjer po zanimanju, u svom poduzetničkom životu je čak dva puta bankrotirao tako da su on i njegova obitelj živjeli skromnim životom. Gdje je onda našao 160.000 eura koliko je koštao čarter tog aviona za put u Europu? A i odvjetniku Cavalcanteu je rekao kako svojoj obitelji oporučno ostavlja 500.000 eura.

No i pilot je vrijedan pažnje policije: Veli D., bivši pilot turskog ratnog zrakoplovstva je nakon 4 mjeseca pušten iz brazilskog pritvora jer se nije moglo dokazati da je bio svjestan toga što vozi u avionu. No čim se vratio u Tursku prošlog prosinca, uhićen je tamo - ubrzo potom i vlasnik ACM Aira. Tu se istraga još vodi već i zato jer se vlasnik kompanije, Ozkan, "ne sjeća" tko je dogovorio taj let i tko ga je i kako platio.

Račun ACM Aira za taj let iz Brazila u Europu. Tko je dogovorio i tko je platio - tu vlasnika tvrtke sjećanje baš ne služi,,,

"Mrtav" Escobar Brazila

Po svemu sudeći, Ozkan vrlo vjerojatno zna da bi to bilo posljednje što će reći u životu jer sve to izgleda kao operacija Sergia Roberta de Carvalha - tri putnika koja se nisu ukrcala u zaplijenjeni avion su povezana s tim kriminalcem. Zapravo iskaz Ozkana bi malo što promijenio, jer policijski dosje o ovom bivšem časniku brazilske vojne policije već zauzima nekoliko polica: poznato je kako je upravo on između 2018. i 2021. u Europu prošvercao nekih 50 tona kokaina, a jedva da ima paragrafa krivičnog zakona kojeg on nije prekršio. Zato ga i zovu "Escobar Brazila" i već više puta je pokazao slabosti istražnih tijela.

Naime on je posve lijepo i mirno dugo vremena živio u Španjolskoj pod imenom Paul Wouter s - krivotvorenom - putovnicom Surinama. Tek kad je španjolska policija zaplijenila još jednu pošiljku - s 1,7 tona kokaina -, tu se pojavilo i njegovo ime pa je uhićen. Ali obzirom da je taj "Wouter" bio nekažnjen, pušten je iz pritvora do suđenja uz polog od 200.000 eura. Opet je lijepo i mirno živio gotovo dvije godine, sve do kolovoza 2020. i tek što je trebalo konačno početi suđenje, njegov odvjetnik je sudu predočio sve potrebne dokumente kojima je njegov štićenik, na žalost, blago u Gospodu preminuo.

Rijetka fotografija "pokojnika", Sergia Robeta Carvalha.

Nešto sitniša u vozilu za bijeg

Tek kad je Carvalho/Wouter "umro" je konačno i policiji Brazila postalo jasno, koga je to Španjolska imala već u rukama. Da je mrtav, to ne vjeruje baš nitko: brazilski mediji nagađaju kako se podvrgao plastičnoj operaciji i sad živi negdje opet pod drugim imenom. Provedena je racija u njegovim prebivalištima u Španjolskoj, Portugalu, Brazilu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kolumbiji, ali su tek morali utvrditi da im je opet umakao.

No ovaj put očito - za dlaku: u njegovoj kući u Portugalu su pronađeni osobne iskaznice i putovnice više drugih identiteta, baš kao i vozilo u kojem je nađeno 12 milijuna eura u gotovini. No izvor koji za DW otkriva detalje tvrdi kako je i taj iznos za Carvalha - sitniš. On okreće milijarde dolara putem tvrtki koje je dao osnovati diljem svijeta. Poznate su samo neke - PTW General Trading LLC sa sjedištem u Dubaiju, Excelsior u Brazilu, Sky F8 i Notavelabaidia Unipessoal LDA u Portugalu...

Put kokaina se stalno mijenja i stalno se pronalaze novi "partneri". U posljednje vrijeme je Turska važno čvorište.

Svi putevi vode u...

I naravno - Turska. Posve je izvjesno kako je tamo povezan sa čitavim nizom "poduzetnika", a ta mu je zemlja sve važnija kao međupostaja u transportu kokaina u Europu. To ide jednim dijelom zračnim putem - tu nije problem avione poslati u zračnu luku Istanbul s odredišta iz Južne Amerike ili Afrike. Ali Vella iz Ureda za narkotike UN-a nam kaže kako se krijumčari sve više okreću pomorskom transportu.

Tako je u lipnju 2020. u Buonaventuri u Kolumbiji zaplijenjena pošiljka od 4,9 tona kokaina čije je odredište bila Turska. Gotovo da je jedva spomena vrijedna pošiljka od 44 kilograma čistog kokaina koja je zaplijenjena u luci Guayaquila u Ekvadoru. I tamošnje kutije s "bananama" su trebale stići u Tursku. Ekvador se često pojavljuje kao izvor narkotika: u lipnju 2021. je na jugu Turske zaplijenjeno 1,3 tone kokaina, najveća ikad zaplijenjena količina u toj zemlji, čije je porijeklo opet bio Ekvador. Je li ta pošiljka "banana" bila veća, ali je otkriven samo djelić?

Sad opet postaje veoma zanimljivo: naime najveća luka Ekvadora, Puerto Bolivar je u vlasništvu turske kompanije Yilport. Vlasnik te kompanije Yuksel Yildrim je još jedan "poduzetnik" veoma blizak predsjedniku Erdoganu. Ali i njemu se događaju "nezgode": nešto ranije je u luci Kocaeli zaplijenjeno 540 kilograma kokaina, ovaj put iz Brazila. A vlasnik te turske luke je - Yilport.

Banane su stari "trik" švercera narkotika i naravno da se ne može reći kako vlasnik luke može znati za sve pošiljke koje stižu. Ali kad se neki uzorak stalno ponavlja...

Turcima je kokain skup

Prema podacima kojima raspolaže UNODC, neosporno je i da potrošnja kokaina u samoj Turskoj raste, ali nikoga se ne može uvjeriti da su sve te tone kokaina za "domaće" tržište: to je za Turke razmjerno skup narkotik, tako da turske službe polaze od pretpostavke kako je tamo samo pet potrošača na deset tisuća stanovnika. To se ne može niti usporediti s brojkama u zemljama kao što su Španjolska, Nizozemska ili Njemačka.

Zato je i Vella uvjeren: Turska je tek međupostaja na putu kokaina iz Južne Amerike u Europu jer šverceri neprestance traže nove i druge rute i "partnere". A bez obzira na eventualne "veze" s političkim vrhom, tamo i policija ima pune ruke posla: samo 2020. je uhićeno gotovo 4.500 osoba za koje se sumnja da su povezane sa švercom kokaina.

