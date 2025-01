Bliski istok: "Ovo nije natjecanje u patnji"

Već oko 20 godina djeluje mirovna inicijativa Combatants for Peace. Njezin naziv njihov naziv Borci za mir nije tek simboličan. Ona okuplja i veterane izraelske vojske i Palestince koji su se borili protiv Izraelaca. Obje strane poznaju bolnu spiralu nasilja i protunasilja, ali se sad zalažu za razumijevanje i razgovore. Tako su organizirali zajednički dan sjećanja na sve žrtve izraelsko-palestinskih ratova i sukoba.

No, napadi Hamasa 7. listopada 2023. bili su "šok za sve nas", kaže Palestinka Rana Salman. Djelatnost mirovne inicijative im se isprva učinila nemogućom misijom. „Nakon toliko prethodnih nepravdi, sve većeg nasilja doseljenika i razmjera mržnje i podjela, očekivali smo da će se nešto dogoditi“, kaže Salman. „Ali nitko nije očekivao da će biti ovako loše.“

Organizacija okuplja i izraelske veterane koji ne vide nikakvog smisla u ovoj spirali nasilja u kojoj gube obje strane. Foto: Ohad Zwigenberg/AP Photo/picture alliance

Mnoge aktivnosti su morale biti prekinute već i zbog blokada prometnica. Salman kaže kako dva mjeseca nije mogla doći do ureda organizacije u Betlehemu, makar je ured udaljen samo petnaestak minuta od njene kuće. No, članovima inicijative je bilo jasno da se suradnja mora nastaviti. Tako su prvo prešli na online rad dok opet nisu postali mogući i osobni kontakti. "Pomoglo nam je što naša organizacija ima čvrstu osnovu", kaže Salman. "Na našim sastancima stvaramo sigurno okruženje za dijeljenje osjećaja i strahova. Osjećamo tugu drugoga, zajedno tugujemo, zajedno se žalimo." Radi se o vježbanju aktivnog slušanja. "To nije natjecanje tko ima veću bol, tko je više izgubio ili tko je žrtva."

Lažljivi mediji i samo "naše" žrtve

Njen izraelski kolega Yair Bunzel jednom je rekao u intervjuu: "Kada je vlastito srce ispunjeno strahom, boli i bijesom, tada je teško pronaći mjesta za neprijatelja i njegovo stradanje." Međutim, neposredno nakon 7. listopada zavladao je muk: izraelski članovi organizacije nisu mogli shvatiti zašto se njihovi palestinski kolege nisu odmah raspitivali za njih i to su tumačili kao neshvaćanje razmjera brutalnosti. Tek kroz razgovore je i njima postalo jasno da su palestinski mediji prikazivali samo "uspjehe" Hamasa i palestinske žrtve, ali nije bilo ni riječi o pokolju počinjenom nad Izraelcima. Rana Salman nam kaže kako je, kao i mnogi drugi, tek preko društvenih mreža saznala što se doista događalo i kako je htjela "potonuti u zemlju" od stida zbog onoga što je učinjeno.

Ima li žrtava i na drugoj strani? U vlastitoj boli i srdžbi se previše često događa da nas to uopće ne zanima Foto: Bashar Taleb/AFP/Getty Images

Nisu svi uspjeli zadržati vjeru u dijalog: neki članovi su napustili organizaciju, ali isto tako je baš 7. listopad neke naveo da im se priključe. Salman nam govori o palestinskom kolegi koji je sad izgubio više od 60 članova obitelji u Gazi, ali se i dalje angažira u "Borcima za mir". I dodaje da je upravo apsurdno da su im mnoge financijske potpore međunarodnih organizacija ili obustavljene ili smanjene ili je odgođena isplata. Salman nam prenosi da su dobili objašnjenje kako se prvo mora razjasniti "podržavamo li terorističke organizacije", što ona smatra užasavajućom pomisli.

Isto tako ju smeta što se i u Europi širi težnja pristajanja samo uz jednu stranu - ili Izraela ili Palestinaca. "Sukob na Bliskom Istoku nije nogometna utakmica u kojoj se odlučuje za jednu stranu." U ovim vremenima je nužno uložiti sve u mirovne inicijative, prije svega one koje obuhvaćaju obje strane, naglašava Salman.