Bjelorusija: Njemačka zabrinuta, Njemačka prijeti

Bjeloruska oporbena političarka Svetlana Tihanovskaja sjedila je na tribini za posjetitelje u Bundestagu u trenutku dok je parlament SR Njemačke raspravljao o pogoršanju situacije na vanjskoj granici EU-a između Poljske i Bjelorusije.

Raspoloženje u Bundestagu je bilo emotivno, brojni zastupnici su izrazili bijes zbog trenutnog stanja, no zahtjevi izneseni u nešto manje od sat vremena nisu mogli sakriti trenutnu razinu političke nemoći.

Posljednjih dana situacija u pograničnom području dramatično se pogoršala. Bjeloruski vlastodržac Aleksandar Lukašenko je dao „zeleno svjetlo" za akciju u okviru koje sve više ljudi iz kriznih regija stiže u Bjelorusiju, te ih se prebacuje dalje na granicu Unije. Oni su tu sada „zaglavili". Veće skupine migranata već su nekoliko puta uzalud pokušale probiti ogradu od bodljikave žice uz pomoć koje Poljska želi spriječiti prelazak granice.

"Humanitarna katastrofa"

Najmanje deset ljudi već je izgubilo život, izvijestila je zastupnica Ljevice (Die Linke) Gökay Akbulut u Bundestagu: "Ljudi koji nisu morali umrijeti", rekla je ona. Die Linke za dramu ne okrivljuje samo Bjelorusiju, već i Poljsku.

"Odbijanje izbjeglica bez pojedinačnog ispitivanja zahtjeva za azil predstavlja jasno kršenje Ženevske konvencije o izbjeglicama, Europske konvencije o ljudskim pravima i važećeg zakona EU-a o azilu", kaže Akbulut. To su prava koja, kako ona dodaje, ne mogu biti onemogućena poljskim nacionalnim pravom. Komisija EU-a, prema njezinom mišljenju, mora poduzeti nešto protiv toga.”

Zastupnica Zelenih Franziska Brantner govorila je o "humanitarnoj katastrofi" i dodala: "Lukašenko instrumentalizira ljude tako što ih dovozi iz Damaska, Dubaija, Istanbula ili Moskve. Ali ti ljudi ipak nisu oružje. Oni nisu masa za pregovore, oni su ljudi sa svojim dostojanstvom", kaže ona.

Merkel traži pomoć od Putina

Kancelarka Angela Merkel, koja je još uvijek na dužnosti kao šefica tehničke vlade, dala je sličnu izjavu u srijedu navečer nakon telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom. "Danas sam razgovarala s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i zamolila ga da utječe na predsjednika Lukašenka. Ovdje se ljudi koriste, oni su, da tako kažem, žrtve nehumane politike i nešto se mora učiniti po tom pitanju", rekla je Merkel. Problemi bi se, dodala je ona, morali rješavati tako da im se pristupa humano. „Nažalost, to trenutno nije slučaj", poručila je Merkel.

Mandat Angele Merkel na mjestu kancelarke se približava kraju, socijaldemokrati, Stranka zelenih i liberali (FDP) pregovaraju o formiranju nove savezne vlade. Zastupnica Brantner je rekla da je jedan od "velikih zadataka" iduće vlade preispitati politiku prema Rusiji. Vladimir Putin „pokriva Lukašenkov perfidni pokušaj ucjene" i održava bjeloruski režim na životu, smatra ona: "Moramo smanjiti svoju ranjivost i unaprijediti novu politiku dijaloga i oštrine", rekla je ona.

Sankcije i protiv tranzitnih zemalja?

Brantner je pozvala na uvođenje novih sankcija protiv Rusije, pogotovo kada je riječ o privrednim odnosima, ali i mjerama protiv političara: „Vrijeme oko Božića je popularno doba za kupovinu u Münchenu i drugim njemačkim gradovima, posebno za bjelorusku moćnu elitu. To ne mora biti tako", rekla je ona.

Mora biti, kako je nastavila, i posljedica za avionske kompanije koje prevoze migrante s Bliskog istoka u Bjelorusiju. Brantner se, kako je naglasila, nada će savezna vlada što je prije moguće nešto poduzeti po tom pitanju.

Savezni ministar vanjskih poslova Heiko Maas, koji je još uvijek na dužnosti, obećava upravo to - također s pogledom na tranzitne zemlje koje u svemu tome aktivno i sudjeluju: "Nitko ne smije nekažnjeno sudjelovati u Lukašenkovim nehumanim aktivnostima", rekao je Maas.

Zakonski doduše, dodao je šef diplomacije, nije lako sankcionirati avio-kompanije jer ne rade ništa pravno nelegalno. "No, obavijestili smo sve da zemlje članice EU-a intenzivno razmišljaju o tome da se one koji su sudionici u krijumčarenju ljudi, pozove na odgovornost, i nacionalno pravo će biti korišteno u svakoj pojedinačnoj zemlji", rekao je Maas.

CDU/CSU protiv prihvata izbjeglica

Humanitarno zbrinjavanje ljudi u bjeloruskom pograničnom području ima prioritet, rekao je Maas: "Jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije i njezinih država članica je da ne ostavljamo ljude u nevolji na cjedilu i tih zajedničkih vrijednosti ćemo se morati pridržavati i na našim vanjskim granicama", rekao je Maas.

U ovoj situaciji međunarodno pravo zahtijeva da se odobri humanitarni pristup, rekao je Maas. Međunarodne humanitarne organizacije i udruge civilnog društva su, kako je rekao, spremne pomoći. "I to im se mora omogućiti", poručio je Maas.

U ime Kluba zastupnika CDU/CSU, Thorsten Frei je pozvao na potporu Poljskoj u osiguravanju vanjske granice EU-a s Bjelorusijom i, kao posljednje sredstvo, uvođenje granične kontrole na njemačko-poljskoj granici, uključujući i povratak migranata u Poljsku, u składu s Dublinskim pravilima.

Ni u kom slučaju, rekao je on, migranti iz pograničnog područja ne smiju biti raspodijeljeni u Europi. "Lukašenkova kalkulacija računa upravo s tim. Time se povećava pritisak na poljsku granicu i tako dovodi do raskola u Europskoj uniji. To je najgluplja stvar koja se u ovom trenutku može uraditi", rekao je Frei.

AfD huška, Lukašenko prijeti

Tako to vidi i Alternativa za Njemačku. Klub zastupnika te stranke je raspravu u Bundestagu iskoristio da ponovno potakne generalno raspoloženje protiv migracija. "Migracija nije ljudsko pravo. Ilegalni prelazak granice je kazneno djelo", rekao je zastupnik AfD-a Gottfried Curio: "Poljska štiti sebe, Njemačku i cijelu EU", dodao je on.

U prijedlogu dostavljenom Bundestagu, Klub zastupnika AfD-a poziva saveznu vladu da podrži mjere koje su poduzele Poljska, Mađarska i druge europske države "kako bi spriječile destabilizirajuća migracijska kretanja". To uključuje, prema mišljenju ove stranke, pružanje potpore u izgradnji, proširenju i održavanju ograda na granicama.

Bjeloruski vlastodržac Aleksandar Lukašenko prijeti da će obustaviti isporuku plina u smjeru Europe ako EU proširi svoje sankcije protiv Minska. "Mi zagrijavamo Europu i oni nam prijete", rekao je Lukašenko, prenosi državna novinska agencija Belta. "Što ako prekinemo isporuku plina? Ako nam uvedu nove sankcije, moramo reagirati", upozorio je Lukašenko države EU-a u vezi s plinovodom Yamal-Europa, koji prolazi kroz Bjelorusiju i distribuira ruski plin prema Europi.

