Bilanca: pet godina tvornice Tesle u Grünheideu

Nije samo Njemačka željela dobiti novu, središnju tvornicu automobila Tesla za tržište Europe, nakon postojećih pogona u Nevadi, New Yorku i Šangaju. Utoliko je svima bilo iznenađenje kad je vlasnik Elon Musk prije točno pet godina objavio nakon dodjele nagrade „Zlatan volan“ u Berlinu: „Odlučili smo da 'Tesla Gigafactory Europe' izgradimo u okolici Berlina.“

Općina Grünheide u okrugu Oderspree kod Berlina se zarekla kako neće nikakvo birokratsko sitničarenje biti prepreka za ovaj najveći poslovni pothvat u povijesti ovog dijela Njemačke. I iz pokrajine Brandenburg se čulo: „Zbog nas to neće propasti“, izjavio je pokrajinski predsjednik vlade Dietmar Woidke. Jer to je područje ionako bilo predviđeno kao industrijska zona i tamo je BMW planirao sagraditi tvornicu – ali se na koncu povukao.

„Teslina brzina"

Čitava Njemačka je ostala zapanjena i brzinom kojom je tvornica izgrađena: Elon Musk je najavio kako bi prvi automobili iz te tvornice trebali silaziti s tvorničke trake već 2021. Rečeno-učinjeno: na svečano otvorenje i predaju prvih 30 „Modela Y Made in Germany" kupcima došli su i Musk i njemački kancelar Olaf Scholz s porukom kako očito „Njemačka može biti i brza“.

Na otvorenje i predaju prvih 30 vozila su došli i Elon Musk i kancelar Olaf Scholz Foto: Patrick Pleul/dpa/AP/picture alliance

Stvar je bila i u tome da je i tvornica Tesla bila u žurbi jer je imala golemih problema u isporuci: kupaca je bilo više nego što je bilo tvorničkih kapaciteta, a i organizacija proizvodnje je bila daleko od optimalne. No i njemačka birokracija je shvatila da tu neće moći sve ići kao obično: sa čitavom policom punom dozvola, mišljenja i procjena na koje se mora čekati mjesecima, ako ne i godinama.

Osnovan je poseban Taskforce kako bi se za istim stolom okupile sve službe nadležne za taj projekt. Čuo se već i izraz „Teslina brzina“ kojem su se izdavale potrebne dozvole, makar su neke bile tek „privremena rješenja“ – što nije bilo bez rizika za investitora.

Brzi i protivnici projekta

No naravno da su se podjednakom brzinom okupili i protivnici ovog projekta tvornicekoja se prostire na 300 hektara – ne računajući pristupne prometnice. Prva prepreka je bilo krčenje 90 hektara šume i tu je već bilo mnoštvo prosvjednika koji su priječili pristup strojevima. Gradonačelnik Grünheidea Arne Christiani je uporno tvrdio kako je riječ „tek o manje vrijednoj crnogorici koja je ionako zrela za sječu“, ali zaštitnici okoliša o tome nisu htjeli niti čuti. Tek teškom mukom i uz mnoštvo policije je krčenje bilo završeno.

Tek "bezvrijedna crnogorica"? Zaštitnici okoliša su pružali otpor sve do posljednjeg stabla. Foto: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Onda je tu bio drugi, još važniji argument Građanske inicijative Grünheide: tvornica je trebala nastati nad područjem pitke podzemne vode, a Steffen Schorcht iz te udruge građana je upozoravao i kako tvornica tih dimenzija neminovno troši golemu količinu vode. A voda je u tom području Brandenburga ozbiljna stvar.

Nije pomoglo razumijevanju sukobljenih strana niti što se i Elon Musk šalio kako tamo posvuda vidi drveće, što se ne može reći na primjer za pustinju Nevade. Sad, kad iz tvornice sa 12.500 suradnika izlazi trenutno 5.000 vozila svakog tjedna u općini tvrde kako je potrošnja vode tvornice čak i manja nego što se računalo. Za Schorchta iz građanske udruge to nije argument. Tvrdi kako bi Tesla trošila mnogo više kad joj se ne bi tako strogo gledalo u prste, a povrh toga: „Sve bojazni su se ostvarile. Sad se buši za vodu na drugim mjestima da bi bilo dovoljno vode.“

Za policiju je stalno bilo posla dok tvornica nije bila izgrađena Foto: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Za Komoru „priča o uspjehu"

No neki građani Grünheidea su nezadovoljni tom tvornicom i iz drugih razloga: tvrde da je ona zapravo prepreka razvoju tog područja jer će odvući radnu snagu iz drugih tvrtki, a onda je tu i problem većeg prometa koji opterećuje to područje. A kažu i da za tržište nekretnina Tesla nije dobra vijest.

Kad se pogledaju cijene kuća i stanova u Grünheideu, tvornica Tesla doista nije bila „dobra vijest“ za one koji su živjeli u unajmljenoj nekretnini, ali je ispala odlična vijest za vlasnike: cijene su eksplodirale, do stana je gotovo nemoguće doći. Što se tiče „odvlačenja“ radne snage, tu nas Monique Zweig iz Industrijske i trgovačke komore (IHK) Istočnog Brandenburga uvjerava: „Posljednjih mjeseci sam bila u mnogim tvrtkama i pitala sam ih baš to. Ali većina mi je rekla kako su samo malobrojni napustili njihovu tvrtku kako bi radili u Tesli."

Uopće: „gigatvornica“ Tesle je po njenom mišljenju pravo „gospodarsko čudo“ te regije. Počev od toga kako se sagradila brzo i bez suvišne birokracije pa do gospodarskog učinka za regiju: okrug Oder-Spree je zabilježio porast BDP-a za 23,2%, a inače prilično nerazvijen Uckermark za 21,7%.

A onda je tu i problem vode: nadležne službe tvrde kako Tesla troši mnogo manje nego što je uopće predviđeno, ali... Foto: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Oduševljen gradonačelnik

I gradonačelnik Grünheidea Arne Christiani ne razumije zašto neki njegovi sugrađani gunđaju: ne samo da tvornica plaća oko 6 milijuna eura poreza, nego su tu i prihodi od radnika Tesle – nema tome dugo da je 500 „posuđenih“ radnika drugih tvrtki u toj tvornici dobilo stalno radno mjesto u Tesli. Općina je dobila svoj prilaz autocesti, novu željezničku postaju s „najmodernijim trgovačkim centrom u ovom dijelu Europe“, kud i kamo je bolje i brže povezana regionalnim vlakovima... Ne može se sjetiti baš ničega što bi zamjerio Tesli: Grünheide je čak dobila i vlastitu postaju za pomoć na cesti za što se Christiani borio godinama.

Protivnicima tvornice Tesle nikakvi argumenti gradonačelnika nisu dovoljno dobri jer, kako kažu, ionako nikad nije bio na strani građana. Tako su proljetos lokalni mediji objavili da je Christiani dugo godina bio „neformalni doušnik“ tajne službe DDR-a pod operativnim imenom Peter Förster, ali iz nadležne službe tog dijela bivšeg DDR-a je objavljeno kako su svi podaci o njegovoj djelatnosti „zastarjeli“ i na zahtjev pogođenog obrisani. Prosvjedi protiv Tesle ne ostaju samo na riječima: ovog ožujka je izvršena diverzija na dalekovodu koji tvornicu automobila opskrbljuje električnom energijom. Proizvodnja je morala biti prekinuta i dalekovod je popravljen u rekordnom vremenu, ali i to pokazuje nepovjerenje prema ovoj američkoj tvornici nedaleko od Berlina.

U ožujku je izvršena diverzija na glavni dalekovod koji tvornicu opskrbljuje električnom energijom Foto: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Sprega Muska i Trumpa

A sad dolazi i pitanje veze Elona Muska i skorog američkog predsjednika Donalda Trumpa. U Europi i Njemačkoj glasno Muskovo reklamiranje konzervativnog američkog predsjednika nipošto nije pomoglo u prodaji vozila Tesle, a među ovdašnjim vlasnicima je popularno i kupiti naljepnicu I bought this car before Elon Musk lost his mind (Kupio sam ovaj auto prije nego što je Elon Musk izgubio razum).

Musk je i više nego glasno podržao Trumpa u njegovoj kandidaturi, a jasno je i da će biti nagrađen utjecajem u Bijeloj kući. Što će to značiti za tvornicu u Njemačkoj? Foto: Brian Snyder/REUTERS

Prilično je jasno da će Musk tražiti i nagradu za njegovu podršku novom predsjedniku, ali u Grünheideu o tome ne žele razmišljati. I ministar gospodarstva pokrajine Brandenburg Jörg Steinbach, koji se svojevremeno žustro zalagao za gradnju tvornice, sad tek kaže kako „razdvaja te dvije stvari“. Tesla je tvrtka najviše tehnologije, a njegov vlasnik ima političko mišljenje „s kojim ne morate biti suglasni“.

No najvažnije jest, misli ministar, da tvornica Tesle u Grünheideu i dalje dobro posluje i zapošljava ljude. A tu nema znakova da će se nešto promijeniti: iako je opet bilo protivljenja, tvornici Tesle je nedavno odobren projekt proširenja pogona. Doduše ne u razmjeru kojeg je tražila, ali je dozvolu ipak dobila.