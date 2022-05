Bijela zvijer - fenomen navijača Eintrachta iz Frankfurta

Španjolski mediji su im dali novo ime: „La Bestia Blanca" (Bijela zvijer). S jedne strane, bijela zvijer označava momčad koja je u četvrtfinalu eliminirala Barcelonu, peterostrukog pobjednika Lige prvaka.

S druge strane, bijela zvijer opisuje navijače Eintrachta (Jedinstvo), koji dolaze u desecima tisuća i navijaju za svoju momčad na samo na domaćem terenu, već i na gostovanjima. Više od 25.000 gledatelja s orlom, simbolom kluba, u srcu i na grudima šokiralo je ponosnu Barcelonu tijekom revanša na stadionu Camp Nou, dok su gromoglasnim navijanjem nosili svoju momčad do trijumfa od 3-2.

Predsjednik španjolskog kluba se nakon utakmice morao opravdavati zašto su toliki navijači Eintrachta mogli kupiti ulaznice. Objašnjenje je bilo prilično jednostavno – jer je bilo moguće! Bio je lijep vikend, praznici, a razmaženim katalonskim navijačima nije bilo dovoljno važno da idu na stadion, pa su prodavali svoje karte.

Ultrasi kao vođe

Frankfurtski navijač nisu razmaženi uspjehom. Dok je u prošlosti jednom bio u finalu tadašnjeg kupa prvaka i jednom osvojio Kup pobjednika kupova, 1996. klub je ispao iz Prve njemačke lige. Sljedećih 15 godina je stalno putovao na relaciji prva liga – druga liga. Tek 2012. se Eintracht ponovo etablirao kao prvoligaška momčad, uglavnom negdje oko sredine tabele. Gornjem dijelu tabele se klub počeo približavati od 2016. kada je na mjesto trenera došao Niko Kovač (napustio klub 2019.), a na mjesto sportskog direktora Nijemac hrvatskog porijekla Fredi Bobić (napustio klub 2021.).

Koreografija na stadionu uoči utakmice Eintrachta i West Ham Uniteda

Nukleus onoga što se danas naziva ‚Bijelom zvijeri' formiran je 2000. godine kada je osnovana Udruga navijača koja je postala sastavni dio kluba Eintracht. Danas ta udruga ima 75.000 članova – od ukupno 100.000 članova kluba. Njihovu udarnu grupu čini oko 1.000 ultrasa.

Navijači, koji se pojavljuju na TV-u kao bijeli zid na sjeverozapadnoj tribini na domaćim utakmicama i kao gigantska, uniformirana grupa na gostujućim putovanjima, imaju ultrase kao svoje vođe. Njihovo se vodstvo uglavnom prihvaća bez prigovora, oni određuju boje ili moto za nastup, razvijaju koreografiju i prikupljaju novac za nju.

Navijači – motor uspjeha

Navijači su izvor energije za Eintracht, ono što pokreće momčad i čini klub poznatim. To je razlog zbog kojeg vodstvo kluba podržava navijače i često zatvara oči pred ekscesima – a njih ne nedostaje.

Tolerira se masovno korištenje pirotehnike na utakmicama – mada je to zabranjeno i klub redovno plaća visoke kazne. A za mnoge navijače, posebno za ultrase, je tučnjava s navijačima drugih klubova sastavni dio rituala. Njihova strast nije uvijek vezana samo za zbivanje na terenu, već je sukob s protivničkim navijačima dio njihovog svakodnevnog života. Neki ultrasi aktivno treniraju borilačke vještine i natječu se s drugima na underground događajima kao što je King of the Streets. Neki čak sudjeluju u poluprofesionalnim natjecanjima.

Pogledajte video 05:37 Filip Kostić ušao u istoriju Eintrachta iz Frankfurta

Vjerojatno niti jedan drugi klub njemačke Bundeslige nema tako bliske odnose s navijačima kao Eintracht. To doduše ne znači da vodstvo kluba sve podržava, ali ultrasi smatraju da na neke stvari naprosto imaju pravo – kao na primjer da uđu na teren nakon završetka polufinalne utakmice u Frankfurtu protiv West Ham Uniteda. Upravi Eintrachta je, međutim, jasno koliki je značaj navijača za uspjeh kluba pa to toleriraju – i nakon tog incidenta u polufinalu, za koji će klub vjerojatno platiti masnu kaznu UEFA-i, vodstvo kluba je našlo razumijevanja za ‚Bijelu zvijer'.

‚Ne želimo da nas voli cijela Njemačka'

Silovitost, discipliniranost i frenetičnost Eintrachtovih navijača u međuvremenu fascinira i izaziva divljenje širom Europe. Svi su im se poklonili nakon četvrtfinalnog spektakla u Barceloni, i sada se s velikom pažnjom iščekuje njihov nastup u Sevilli. Navodno se tamo već okupilo oko 50.000 fanova, od kojih samo 10.000 ima ulaznicu za stadion. A za one koji nisu mogli putovati u Španjolsku organizira se prijenos na Eintrachtovom stadionu u Frankfurtu – koji je, naravno, odavno rasprodan. Dodatno platno će se postaviti pred ulazom u stadion – interes je ogroman, jednako kao i očekivanja od momčadi u kojoj ključnu ulogu imaju jedan Srbin i jedan Hrvat: Filip Kostić na lijevom krilu, s njegovim opasnim nabacivanjima u špicu napada, i Kristijan Jakić u sredini, koji je u Eintracht došao pred godinu dana kao posudba iz zagrebačkog Dinama.

Sami navijači slave naravno uspjeh svog kluba, ali ponajviše slave sami sebe. No iznenadna popularnost se ne sviđa svima. Onim tvrdokornim ultrasima ta opća euforija nije baš draga. „Nama nema ništa gore od toga da se sviđamo cijeloj Njemačkoj", kaže jedan od njih. Biti neugodan, strastven, emocionalan, ponekad ići preko granice dozvoljenog – to je dio njihove kulture. „Ne može se imati jedno bez drugog", kaže jedan drugi iz tvrdog navijačkog jezgra. Jedna od navijačkih pjesama glasi: „Mi smo orlovi, mi smo orlovi. Nitko nas ne voli – i j…e nam se za to!"

Koliko daleko će ići ovaj puta vidjet će se večeras, kada se na travnjaku u Sevilli suoče igrači Eintrachta i Glasgow Rengersa. A već nekoliko sati pred utakmicu to se već vidi na ulicama španjolskog grada gdje su se sreli navijači oba tima – prema nekim navodima tamo je stiglo čak oko 100.000 škotskih navijača. A oni nisu poznati kao sramežljivi i povučenim.

