Biden najavio primirje u Pojasu Gaze

Američki predsjednik je najavio da bi idući tjedan u Pojasu Gaze na snagu trebalo stupiti primirje u trajanju od 40 dana. Za to vrijeme će se obnavljati bolnice i raditi na oslobađanju izraelskih talaca.

Izrael je spreman obustaviti borbeno djelovanje u Pojasu Gaze za vrijeme trajanja muslimanskog svetog mjeseca ramazana, objavio je američki predsjednik Joe Biden u razgovoru za američku televizijsku postaju NBC. Istovremeno je izrazio nadu da će ovo primirje stupiti na snagu već početkom idućeg tjedna. Ramazan počinje 10. ožujka navečer.

Pomaci u sukobu između Izraela i radikalno-islamističkog Hamasa bili su vidljivi već prošlog petka, kada su se izraelski pregovarači u Parizu sastali s predstavnicima SAD-a, Egipta i Katara kako bi dogovorili pojedinosti oslobađanja izraelskih talaca koje Hamas i dalje drži u zatočeništvu. Hamas nije sudjelovao u tim razgovorima, no iz dobro upućenih krugova se doznaje da je primio nacrt kojim se predviđa privremena obustava vojnih aktivnosti u trajanju od 40 dana.

Zauzvrat bi trebala biti izvršena zamjena izraelskih talaca za palestinske zatvorenike, rekao je za Reuters jedan visoki neimenovani dužnosnik. Tijekom predloženog primirja trebali bi biti osposobljeni objekti poput bolnica i pekarnica u Pojasu Gaze te svakodnevno stizati 500 kamiona humanitarne pomoći. „Predstoji ramazan i postoji dogovor s Izraelcima da će tijekom ramazana biti obustavljena sva borbena djelovanja i nama će se istodobno dati vremena za oslobađanje svih talaca", rekao je Biden.

Osim toga, u Kataru su trenutačno nazočne obje zaraćene strane koje vode odvojene razgovore s posrednicima. Do direktnih pregovora još nije došlo. No razgovori izraelskih i katarskih predstavnika daju razlog za optimizam, rekao je jedan američki predstavnik. Izrael i Hamas do sada se o tome nisu javno očitovali.

Ismail Haniyeh: "Hamas pozdravlja napore za okončanje rata" Foto: Fazil Abd Erahim/AA/picture alliance

„Neposredan i trajni sporazum o primirju"

Vođa Hamasa Ismail Haniyeh je nakon sastanka s katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Al Thanijem izjavio da njegova organizacija pozdravlja napore za okončanje rata. No on je predbacio Izraelu da blokira napretke dok istovremeno u Pojasu Gaze i dalje umiru ljudi. „Mi nećemo dopustiti da neprijatelj iskoristi pregovore za prikrivanje tog zločina", rekao je Haniyeh.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je izrazio spremnost za dogovor te dodao da je sada na Hamasu da odustane od svojih zahtjeva „s nekog drugog planeta". „Sada je to stvarno njihova odluka", rekao je Netanyahu za američku televizijsku postaju Fox News.

Ured katarskog emira je objavio da se sa šefom Hamasa vode razgovori kako bi se dogovorio „neposredan i trajni sporazum o primirju u Pojasu Gaze".

Izrael javno i dalje ostaje pri svom cilju da potpuno uništi Hamas zbog masakra od 7. listopada. S druge strane, Hamas odbija pustiti preostale taoce na slobodu tako dugo dok Izrael ne obustavi napade.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je izrazio spremnost za dogovor Foto: Ronen Zvulun/AFP/Getty Images

„Donosimo naše vlastite odluke"

Radikalni Palestinci su 7. listopada prošle godine u Izraelu masakrirali oko 1.200 ljudi, većinom civila, te kao taoce uzeli 250 osoba. Nakon toga je Izrael započeo ofenzivu na palestinska područja pod kontrolom Hamasa. „Mi smo odlučni u tome da potpuno uništimo Hamas", izjavio je izraelski ministar gospodarstva Nir Barkat za novinsku agenciju Reuters na rubu jedne konferencije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. No njegova nazočnost na toj konferenciji pokazuje da Izrael i dalje njeguje kontakte s arapskim državama, što su militantni Palestinci oštro kritizirali.

Istovremeno raste pritisak saveznika na Izrael, prije svega iz SAD-a, da u Pojasu Gaze poštuje međunarodno pravo i poštedi civilno stanovništvo. Na tom je području prije ofenzive živjelo oko 2,3 milijuna ljudi. Prema podacima palestinskih zdravstvenih vlasti, od početka izraelske ofenzive ubijeno je oko 30.000 i ranjeno više od 70.000 osoba.

U međuvremenu je većina stanovnika napustila svoje domove i izbjegla najug Pojasa Gaze. No izraelska vojska sada prijeti da će napasti i pogranični grad Rafah. Netanyahu je rekao da je napad na Rafah i dalje planiran, ali da postoji i plan za evakuaciju civila. On je naglasio da neće popustiti pod pritiskom SAD-a: „Mi donosimo naše vlastite odluke."

Palestinski premijer Mohamad Štajeh predaje ostavku Mahmudu Abasu Foto: Palestinian President Office/Xinhua/picture alliance

Ostavka palestinskog premijera

U ponedjeljak (26.2.) je objavljeno da palestinski premijer Mohamad Štajeh podnosi ostavku kako bi omogućio formiranje tzv. tehnokratske vlade.

Autonomne vlasti predsjednika Mahmuda Abasa kontroliraju dijelove Zapadne obale. No Palestinska samouprava je s vremenom zbog izraelske okupacije sve više gubila na utjecaju, smatra ju se korumpiranom i ne uživa veliku podršku naroda.

Kod ostavke premijera Štajeha radi se i o pitanju koju ulogu bi Palestinska samouprava trebala igrati nakon rata u Pojasu Gaze. Prvenstveno su predstavnici SAD-a uvijek iznova govorili o tome da ona nakon rata može preuzeti određenu ulogu, ali samo ako se potpuno reformira. SAD se zalaže za osnivanje palestinske države. Za to je uvjet reformirana i prije svega demokratski legitimirana Palestinska samouprava.

Ostavka palestinske vlade se prije svega smatra simboličnim korakom i znakom da se palestinsko vodstvo želi reformirati.

ajg/Reuters/dpa