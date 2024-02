Biden i Scholz se zalažu za nastavak pomoći Ukrajini

Njemački kancelar Olaf Scholz je izrazio optimizam nakon razgovora s predsjednikom SAD-a Joe Bidenom da će vojna pomoć SAD-a za Ukrajinu ostati na snazi. Scholz je upozorio na to da bi sposobnost ukrajinskih vojnih snaga da brane vlastitu zemlju bila ugrožena ako se ne uspije postići odgovarajući dogovor u američkom Kongresu. Ovo upozorenje je Scholz iznio nakon razgovora u Ovalnom uredu Bijele kuće koji je trajao oko sat i 45 minuta.

„Zato smo obojica čvrsto uvjereni u to da se to sada mora dogoditi, ali također smo optimistični da će američki Kongres na kraju donijeti takvu odluku. To bi bila i prava poruka ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da je njegova nada u smanjenje zapadne vojne pomoći za Ukrajinu uzaludna", izjavio je Scholz.

Scholz i Biden poduzimaju inicijativu

Sjedinjene Američke Države i Njemačka su daleko najvažniji dobavljači oružja Ukrajini. Scholz procjenjuje vrijednost isporučene i obećane vojne opreme od strane Njemačke na više od 30 milijardi eura. SAD navode obim svoje vojne pomoći na 44 milijarde američkih dolara (oko 41 milijarda eura).

I Scholz i Biden se trenutno suočavaju s različitim izazovima u održavanju pomoći. Kancelar je početkom godine pokrenuo inicijativu kako bi potaknuo partnerske zemlje EU-a, posebno ekonomski jake poput Francuske, Španjolske i Italije, da pruže više podrške ukrajinskim vojnim snagama. Do sada je uspjeh bio ograničen.

Njemački tenkovi u Ukrajini - hoće li pomoć ustrajati Foto: Funke Foto/IMAGO

Glasanje o Ukrajini u sjeni izborne kampanje

Biden mjesecima pokušava preko Kongresa realizirati milijarde nove pomoći Kijevu. Republikanci bivšeg predsjednika Donalda Trumpa to blokiraju, ali su nedavno nagovijestili određenu spremnost za kompromis, barem u Senatu.

Međutim, rješenje još nije na vidiku. U četvrtak je novi paket zakona, koji uključuje 60 milijardi dolara (56 milijardi eura) za Ukrajinu, prošao prvu formalnu prepreku u Senatu. Trenutno su u toku pregovori, a konačno glasanje u Senatu još nije održano. Hoće li taj paket proći u Senatu - i što je još važnije, hoće li imati šanse u drugoj parlamentarnoj komori, Predstavničkom domu - još je potpuno neizvjesno.

S obzirom na višemjesečnu unutrašnju političku blokadu u SAD-u, čak i minimalni pokreti se trenutno vide kao napredak. Na sastanku s kancelarkom u Bijeloj kući, Biden je rekao da bi neuspjeh Kongresa da oslobodi pomoć predstavljao "kriminalni nemar".

Biden je također pohvalio doprinos Njemačke međunarodnoj koaliciji za pomoć. Obraćajući se Scholzu je rekao: "Učinili ste nešto za šta nitko nije mislio da može postići: udvostručili ste njemačku vojnu pomoć Ukrajini ove godine." SAD sada moraju odraditi svoj dio posla.

ms(ARD)