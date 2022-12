Besplatni prijevoz na Mallorci - ali ne i za turiste

Njemački političari se trenutno pokušavaju dogovoriti oko uvođenjakarte javnog prijevoza koja bi stajala 49 eura, i koja bi vrijedila u cijeloj zemlji.Austrija želi potaknuti građane da prijeđu na lokalni prijevoz s tzv. klimatskom kartom. Španjolski otok Mallorca je otišao korak dalje: uvodi besplatnu kartu za sve stanovnike otoka i time je jedan od pionira u Europi.

Od siječnja 2023. više od 900.000 stanovnika Mallorce moći će besplatno koristiti otočne željeznice, autobuse i vlakove. Uredba, u početku ograničena na jednu godinu, također se primjenjuje na druge Balearske otoke Ibizu, Menorcu i Formenteru.

Baleari besplatnim javnim prijevozom žele postići dva cilja: "Želimo pomoći građanima u kriznim vremenima i istovremeno promovirati ekološki prihvatljivu mobilnost", kaže Jose Hila, gradonačelnik Palme, glavnoga grada Mallorce. Slični modeli već postoje u nekim europskim regijama: u Luksemburgu, na primjer, gdje je sav lokalni prijevoz besplatan još od 2020.

Besplatno, ali samo za domaće

Progresivna vlada Baleara proširuje svoju kampanju javnog prijevoza novom besplatnom kartom. Svi otočani imaju besplatno putovanje lokalnim vlakovima Mallorce još od 1. rujna. Postoje tri željezničke rute na glavnom balearskom otoku: one povezuju Palmu na jugu i Sa Poblu na sjeveru, preko Ince u središtu otoka i s Manacorom na istoku.

Dvije linije gradske željeznice u Palmi (Metro) također su od rujna besplatne za sve stanovnike otoka. Ove dvije linije metroa, od kojih je većina pod zemljom, vode od željezničke postaje u središtu grada Palme do sveučilišta na sjeveru grada i predgrađa Marratxí na sjeveroistoku. Izgradnja treće tramvajske linije od grada do zračne luke trebala bi početi 2023. godine. Već su proteklih mjeseci uvedeni atraktivni popusti za korištenje gradskih autobusa Palme i otočkih međugradskih autobusa u sklopu paketa pomoći u kriznim situacijama. One su za pretplatnike iznosile samo 50-70 posto redovite cijene. Od siječnja će i autobus postati besplatan.

Međutim, turisti i vlasnici vikendica neće profitirati od ove velikodušne ponude lokalnih vlasti. Oni će i dalje morati plaćati svoj prijevoz, pojedinačna karta za gradski autobus u Palmi trenutačno košta dva eura, a pet eura za shuttle bus do zračne luke. Pravo na besplatnu kartu naime imaju samo građani koji imaju prijavljeno glavno mjesto prebivališta na Balearima - bez obzira na nacionalnost.

Borba protiv rastućeg individualnog prometa i zagađenja zraka također je postala važno pitanje u turističkom odredištu Mallorci koja veliku pozornost posvećuje očuvanju okoliša. U Palmi, najvećem gradu Mallorce, prometne gužve više nisu neuobičajena pojava. To nije samo zbog velikog broja turista koji često koriste rent-a-car na otočkim cestama, nego i zbog osjetnog porasta broja stanovnika. U posljednjih 20 godina broj stanovnika na Balearskim otocima porastao je za više od 30 posto na 1,8 milijuna - uglavnom zbog stranaca koji su se ovdje naselili i koji sada čine gotovo 20 posto stanovništva.

Besplatna karta – poklon za ponovni izbor Sancheza?

Promicanje autobusnog i željezničkog prometa stoga ima smisla i na otocima: "Uz svaki javni autobus vozi 50 automobila manje", izračunao je Palmin savjetnik za promet Josep Marí na predstavljanju nove besplatne karte.

Inače, sličan besplatni model od početka godine vrijedit će i na Kanarskim otocima. Što se tiče kopnene Španjolske, španjolska vlada lijevog centra odlučila je da će lokalni vlakovi i vlakovi srednje udaljenosti državne željezničke kompanije Renfe, kao i međugradski autobusi, biti besplatni za putnike barem do kraja 2023.

Osim toga, vlada u Madridu trenutno ispituje hoće li trenutni nacionalni krizni popust do 50 posto za gradski željeznički i autobusni prijevoz biti produžen i nakon prijelaza u novu godinu. Takva objava bila bi dobrodošao božićni dar za milijune korisnika javnog prijevoza. U glavnom gradu Španjolske, Madridu, cijena mjesečne pretplate prijevoza za centar grada trenutno je snižena na 27,30 eura.

Španjolskom socijaldemokratskom premijeru Pedru Sánchezu ova bi se velikodušnost mogla isplatiti: 2023. je „superizborna" godina u Španjolskoj: u proljeće građani glasaju o sastavu u gradskim vijećnicama i upravama regija. Nacionalni parlamentarni izbori zakazani su za jesen, trenutno s neizvjesnim izgledima za Sáncheza.

