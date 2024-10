Berlinski proces: gospodarska šansa za regiju

Dvodnevnu Međunarodnu konferenciju o gospodarstvu (22. i 23.10.) u Budvi organizirala je Gospodarska komora Crne Gore u suradnji s Istočnim odborom njemačke privrede, a povodom desetljeća Berlinskog procesa.

Jača regionalna suradnja, povoljniji poslovni ambijent, unapređenje infrastrukture i povećanje mobilnosti radne snage ključni su benefiti Berlinskog procesa i zajedničkog regionalnog tržišta koje je pokrenuto 2020. kao dio ovog procesa. Predsjednica Gospodarske komore Crne Gore Nina Drakić kaže da bi se samo zahvaljujući slobodnom kretanju radne snage na području država zapadnog Balkana BDP regije mogao povećati za 1,3 posto već od 2025.

„Projekcije ukazuju da bi povoljno i konkurentno okruženje doprinijelo godišnjem povećanju rasta za dva posto, te da bi moglo privući do 6,5 posto više investicija i povećati stopu rasta radnih mjesta do jedan posto godišnje, uz povećanje produktivnosti malih i srednjih poduzeća pet do deset posto", poručila je Drakić.

Predsjednica Gospodarske komore Crne Gore Nina Drakić Foto: Chamber of Economy of Montenegro

Crnogorski premijer Milojko Spajić kaže da njegova vlada čini sve kako bi privreda bila spremna da dodatno iskoristi sve benefite, kako regionalnog tako i jedinstvenog tržišta EU-a.

„Vladavina prava, ispunjavanje zahtjeva iz europske agende i razvoj infrastrukture zahtijevaju poseban napredak kako bi Crna Gora iskoristila svoj ekonomski potencijal i bila privlačno mjesto za bavljenje biznisom i za ulaganje. Gospodarski osnažena, Crna Gora će biti zemlja u koju se dolazi, a ne iz koje se odlazi“, poručio je Spajić.

Izazovi: radna snaga, zelena i digitalna transformacija

Philipp Haußmann, izvršni direktor tvrtke Ernst Klett AD i zamjenik predsjedavajućeg Istočnog odbora njemačke privrede poručio je da je vladavina prava ključna za razvoj poduzeća u regiji, a najveći izazov predstavlja kvalificirana radna snaga. „Da bismo spriječili odljev kadrova moramo imati dobre obrazovne i zdravstvene sustave i dobre ekološke uvjete kako bi građani ostali u zemlji", dodao je Haußmann.

Krucijalno važno je da zaživi institut zajedničkog tržišta, te da se inicijative poput CEFTA-e dosljedno primjenjuju, naglasili su predstavnici njemačke vlade i gospodarstvenici. Sven Giegold je u ime savezne vlade Njemačke rekao da su investicije - posebno u obnovljivu energiju, digitalizacija i obrazovanje ključni faktori jačanja ekonomije i povećanja konkurentnosti.

Međunarodna konferencija o gospodarstvu već 13 godina okuplja donositelje odluka, renomirane privrednike, ekonomske stručnjake i predstavnike civilnog društva iz Crne Gore i Njemačke.