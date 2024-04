Bayer Leverkusen: Titula je konačno došla, loš imidž ostaje

„Ja i većina drugih ne doživljavamo sebe kao klub pilula ili plastike, mi smo 100 posto tradicionalan klub", gotovo prkosno kaže Fernando Carro u intervjuu za streaming-servis DAZN. Španjolac je od sredine 2018. generalni direktor nogometnog kluba Bayer 04 Leverkusen i naglašava da klub ovog ljeta slavi 120. rođendan. To znači da Bayer ima dužu povijest od nekih drugih klubova u najboljoj njemačkoj ligi, recimo od Borussije iz Dortmunda koja je osnovana 1909., ili od najvećeg rivala Kölna, koji je osnovan osnovan 1948.

Nakon što su 1. srpnja 1904. zaposleni u kompaniji Bayer skupili potpise, osnovan je „Fiskulturni i igrački klub tvornice boja Friedrich Bayer & Co u Leverkusenu". Tri godine kasnije, klub kompanije već je imao i nogometrnu momčad. Stadion Leverkusena od 1958. se nalazio na periferiji grada, u blizini rijeke. Proširen je i pretvoren u multifunkcionalni kompleks 2009. godine – s hotelom i dvoranama za sastanke. „BayArena" prima 30.210 gledatelja.

Tim s visokom tržišnom vrijednošću

Od 1949. za Bayer počinju nastupati i igrači s ugovorima. Dobijali su premije za igranje nogometa. To, međutim, nisu bili profesionalci u današnjem smislu – sve do druge polovice 1970-ih, nogometaši Bayera još uvijek radili u tvornici tri do četiri dana prije podne. U to vrijeme, termin „tvornički klub" (Werkself), uobičajen za Leverkusen, još uvijek je imao svoje pravo značenje.

Brazilci Lucio (drugi zdesna ) i Ze Roberto (lijevo) također su svojevremeno igrali za Bayer 04 Foto: Ulmer/IMAGO

Danas nitko od Bayerovih nogometnih profesionalaca ne mora raditi u drugim odjelima kompanije. Momčad je već dugo i simbol i reklama svjetski poznate kemijske i farmaceutske kompanije. Tržišna vrijednost današnje ekipe trenera Xabija Alonsa trenutno se procjenjuje na gotovo 600 milijuna eura. Samo 20-godišnji njemački reprezentativac Florian Wirtz procijenjen je na 110 milijuna eura. U Njemačkoj je samo tim Bayerna iz Münchena vredniji od Leverkusena: njegova se vrijednost procjenjuje na oko 930 milijuna eura.

Bayer 04 je ujedno i bundesligaški klub s najvećim postotkom stranih igrača: 78 posto profesionalaca nije porijeklom iz Njemačke. Poslednjih desetljeća na klub se gledalo kao na svojevrsnu odskočnu dasku, posebno za brazilske nogometne talente. Tako su u Leverkusenu počele europske karijere svjetskih šampiona Jorginha (1989-1992), Paula Sergia (1993-1997) i Lucia (2001-2004).

Stoposto u vlasništvu Bayer-grupe

Bayer AG je jedan od deset najvećih nevladinih sponzora sporta u zemlji – kako u elitnom, tako i u rekreativnim sportovima i paraolimpijskim disciplinama. Kompanija se može pohvaliti sa sedamdesetak medalja Bayerovih sportaša na Olimpijskim igrama, 90 na Paraolimpijskim igrama i više od 200 na Svjetskim prvenstvima. TSV Bayer 04 Leverkusen je najuspješniji njemački atletski klub. Pa ipak, firma svoj nogometni klub ističe kao „vodeći" Bayerov sportski tim. Na kraju krajeva, nogomet i jest sport broj jedan u Njemačkoj.

Ogromna tvornica kemijsko-farmaceutske kompanije Bayer u Leverkusenu Foto: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

Ne zna se koliko točno novca Bayer AG svake godine upumpava u klub. Svota od 25 milijuna eura stalno se pojavljuje u izvještajima medija, ali to nije potvrđeno. Od 1999. godine, muški i ženski profesionalni timovi angažirani su okviru firme „Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH" za koju radi oko 300 ljudi. Sve dionice firme u vlasništvu su Bayer AG šest posto direktno, a preostalih 94 posto preko podružnica. Zbog takve konstrukcije, grupa nije obvezna objavljivati godišnje financijske izveštaje svoje nogometne firme. Ugovor predviđa da ekonomska bilanca mora biti uravnotežena: ako „Nogomet GmbH" ostvari profit, on ga prenosi na Bayer, a ako je u minusu, Bayer će nadoknaditi gubitke.

Pravilo 50+1 ne važi za Bayer

Činjenica da je Bayeru AG dozvoljeno da ima sve dionice u nogometnom klubi izuzetak je od pravila 50+1 koje se primjenjuje u njemačkom nogometu, a kojem je cilj spriječiti velike investitore da kontroliraju klubove. Klubovi, naime, dobijaju licencu samo ako „matični klub na skupštinama ima „50 posto udjela s pravom glasa plus najmanje jednu dodatnu akciju s pravom glasa. To znači da, čak i ako investitor preuzme financijsku kontrolu, on nema većinu glasova, odnosno članovi kluba ne mogu biti nadglasani. Izuzeci su samo tradicionalni tvornički klubovi Bayer 04 Leverkusen i VfL Wolfsburg. Ovaj tim, šampion Njemačke 2009. godine, proizašao je iz sportskog tima automobilske grupe Volkswagen.

Za organiziranu navijačku scenu u Njemačkoj jedno je nesumnjivo: pravilo 50+1 mora ostati! Foto: Bernd Feil/MIS/IMAGO

To je vjerojatno i jedan od glavnih razloga zašto Bayer 04 barem do sada nije bio među najpopularnijim njemačkim nogometnim klubovima. Prema istraživanju provedenom prošlog prosinca, Leverkuzen je tek na dvanaestom mestu, uprkos izvanrednim rezultatima koje postiže. To ostavlja „gorak ukus" u Bayeru 04, odgovorilo je udruženje njemačkih navijača „Naša tribina" (Unsere Kurve) na pitanje što navijačka scena misli o tome da je jedan tvornički klub u ovoj sezoni nadmašio rekordnog šampiona Bundeslige Bajerna.

Čini se, međutim, da se to polako mijenja. Ove sezone klub je premašio brojku od 50.000 članova. U usporedbi s više od 300.000 članova kluba navijača Bayerna, to djeluje malo, ali i nije baš tako ako se uzme u obzir da u gradu Leverkusenu živi samo oko 170.000 ljudi.

Osvajanjem titule šampiona Njemačke, prvom u povijesti kluba, Bayer iz Leverkueena napravio je prekretnicu. Šef kluba Carro misli, međutim, da to nije kraj. Uspješan trener Alonso ostat će u klubu, isto kao i prvotimac Florian Wirtz. „Želimo u budućnosti iskoristiti sav potencijal koji smo vidjeli i prepoznali poslednjih godina, kaže generalni direktor. „Sve s jednim ciljem: da u sportskom smislu budemo što uspješniji.