Basel: referendum o Eurosongu

Sljedeće godine bi se Eurosong trebao održati u švicarskom Baselu. No ne podržavaju svi u gradu bezrezervno tu manifestaciju: konzervativna kršćanska stranka EDU organizirala je referendum protiv pratećeg programa.

Daniel Frischknecht, vođa te male konzervativno-kršćanske stranke, ne krije zadovoljstvo. On i njegovi suradnici prikupili su 3.912 važećih potpisa, iako je za referendum bilo potrebno 2.000. Frischknecht naglašava da nema ništa protiv glazbe, kao ni protiv Pjesme Eurovizije kakva je nekad bila. No sada, kaže, to glazbeno natjecanje postalo je „propagandni događaj“ za homoseksualce i nebinarne osobe te je, prema njemu, izrazito politički – od toga tko smije sudjelovati do sadržaja pjesama.

Frischknecht dodaje da je i izbor pobjednika „politička odluka“. „Primjerice, bilo je gotovo očigledno da će Ukrajina pobijediti na Eurosongu nakon početka rata“, tvrdi on. „A onda su tu i LGBT teme, gdje, ako ispunjavate određene LGBT kriterije, šanse za pobjedu znatno rastu“, kaže ovaj konzervativno-kršćanski političar.

EDU traži ukidanje pratećeg programa

S obzirom na to da EDU ne može spriječiti održavanje natjecanja za Pjesmu Eurovizije odnosno Eurosonga, ta se stranka usmjerila na višednevni prateći program. Taj program sada ima gotovo jednaku važnost kao i samo natjecanje. Kanton Basel-Stadt odobrio je proračun od oko 37,5 milijuna eura za Eurosong, uključujući financiranje show-nastupa oko glavne priredbe. EDU smatra da je riječ o nepotrebnom trošenju poreznog novca koji ne koristi lokalnim stanovnicima te želi ukidanje pratećeg programa.

Nemo je za Švicarsku osvojio ovogodišnji trofej Eurosonga Foto: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Predsjednik vlade grada Basela Conradin Cramer iz liberalno-demokratske stranke LDP protivi se tome: „Naše je natjecanje za organiziranje Pjesme Eurovizije imalo široku podršku – među svim strankama koje su kod nas zastupljene, među poslovnim ljudima, kulturnjacima. Svuda je jasno prepoznato da je ovo događaj od velike koristi za grad.“ Cramer ističe da Eurovizija ne samo što privlači turiste tijekom festivala već dugoročno širi ugled grada diljem Europe. „Za grad veličine Basela, u srcu Europe, ovo je jedinstvena prilika“, dodaje on.

„Neka fanovi uživaju u Euroviziji"

Mogući pozitivni gospodarski učinci nisu glavni razlog zbog kojeg se fanovi Eurosonga u Baselu raduju događaju. Vesele se razuzdanom višednevnom slavlju i nadaju da EDU referendum neće pokvariti planove.

Građani Basela izjasnit će se o tome 24. studenog. Mnogi stanovnici toga grada tradicionalno biraju lijeve stranke i smatraju se otvorenima prema svijetu. S druge strane, reprezentativna anketa provedena ljetos pokazala je da više od polovice Švicaraca kritično gleda na održavanje Eurovizije u Švicarskoj. Zato fanovi i kritičari s nestrpljenjem iščekuju ishod referenduma.