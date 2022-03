Baerbock: "Zapadni Balkan nećemo prepustiti utjecaju Moskve"

Na kraju svog posjeta Kosovu njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock obišla je i Mitrovicu, prenosi njemačka agencija dpa i podijeljeni grad opisuje ovako: „Čak i ako više nema fizičkih barijera (na mostu), na sjeveru grada uglavnom žive kosovski Srbi, dok u južnom dijelu žive kosovski Albanci. Administracija, sigurnosna struktura i socijalna pitanja na sjeveru i dalje su van kosovske države. Most je nakon rata na Kosovu 1999. bio poprište nekoliko etničkih incidenata."

Političarka njemačke stranke Zeleni na Kosovu je također otvorila i vjetropark koji je izgrađen uz njemačku podršku. Investicija od skoro 170 milijuna eura, sa 27 turbina je najveća strana investicija od proglašenja neovisnosti Kosova 2008. Taj njemački projekt nastao je u suradnji s dva kosovska biznismena.

Kosovski premijer Albin Kurti i Annalena Baerbock u razgledanju vjetroparka

Baerbock i u Beogradu

Njemačka agencija podsjeća da se Baerbock, u pozadini ruskog agresorskog rata u Ukrajini, oko podneva sastala i s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. U prošlosti je Vučić, navodi dpa, tradicionalno održavao dobre odnose s Rusijom.

Baerbock je ranije najavila da na Zapadnom Balkanu želi jasno staviti do znanja da „tu regiju u srcu Europe nećemo prepustiti utjecaju Moskve".

Srbija je nedavno na izvanrednoj sjednici Opće skupštine UN-a u New Yorku glasala za osudu agresorskog rata Rusije. No Vučić se ne želi pridružiti sankcijama koje je EU uveo protiv Rusije. Još uvijek je nejasno kakav će to utjecaj imati na pregovore o pristupanju EU-u, koji traju od 2014. godine, ocjenjuje njemačka agencija i na kraju svojim čitateljima objašnjava da „političko rukovodstvo u Srbiji, kojim od 2012. dominira Vučić, pokazuje malo volje za reforme", a da su „demokracija i medijski pluralizam sve ugroženiji".

idj/dpa

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu