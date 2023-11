„U Gazi je potrebna međunarodna odgovornost, kao na Balkanu“

Neće biti lakih rješenja za taj izuzetno težak sukob, smatra njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock (Zeleni).

„Da bi se postigla sigurnost potrebna je međunarodna odgovornost. To znamo iz strašnih ratova na zapadnom Balkanu. I tamo je međunarodna zajednica preuzela odgovornost. Jer, u situaciji gdje su se dogodili najgori zločini, u aktere u regiji jednostavno više nije bilo povjerenja. To vidim i sada", rekla je Baerbock u intervjuu za DW-televiziju u Berlinu koji je vodio novinar Jaafar Abdul Karim.

„Nitko u Berlinu ne može zamisliti kako je tamo"

Baerbock je podsjetila da je na sastanku ministara vanjskih poslova G7 u Tokiju prije dva tjedna rekla da ne bi smjelo doći do ponovne okupacije Pojasa Gaze od strane Izraela. U tome ju je podržao i državni tajnik SAD-a Antony Blinken. Pojas Gaze na obali Sredozemnog mora Izrael je držao pod okupacijom do 2005.

Annalena Baerbock i Antony Blinken u Japanu 18. 4. 2023. Foto: Kira Hofmann/photothek/picture alliance

Od terorističkog napada Hamasa na Izrael 7. listopada Baerbock je nekoliko puta bila u toj regiji. Posjetila je Izrael, Palestinska područja, ali i susjedne arapske države kao što su Jordan i Egipat.

U intervjuu za DW opisala je svoje osjećaje u vezi s eskalacijom nasilja: „Nitko tko je ovdje u tihom i sigurnom Berlinu ne može stvarno zamisliti što to znači za ljude tamo. Sastala sam se s ocem i mužem jedne od obitelji s njemačkim državljanstvom koje je oteo Hamas. On mi je opisao kako su mu otete žena i njegove dvije kćeri. Teško je to podnijeti kada zamislite da su to vaša djeca. Isti osjećaj sam imala kada sam bila u Ramalahu i razgovarala s jednim muškarcem čiji su žena i sin jedinac izgubili život u Gazi.“

„Hamas hoće uništiti Izrael"

Kao što je to već učinila nekoliko puta, i u intervjuu za DW Annalena Baerbock se usprotivila prekidu vatre u ovom trenutku. Njemačka ministrica doslovno je rekla:

„Prekid vatre bi značio da bi Izrael morao pregovarati s Hamasom kako više ne bi pucali jedni na druge. A pod stalnim raketnim terorom, to bi značilo da se Izrael ne bi mogao braniti. Hamas svakodnevno jasno pokazuje da hoće izbrisati Izrael sa zemljovida. To znači: hoće potpuno uništiti Izrael. A u takvoj situaciji Izrael mora zaštititi svoj narod."

Istovremeno, kako kaže, zajedno s međunarodnim partnerima, Amerikancima i mnogim predstavnicima arapskih zemalja, „pokušavamo učiniti sve" da ljudi u Gazi imaju sigurna mjesta gdje se mogu opskrbiti pitkom vodom i lijekovima.

Baerbock: „I to je bilo ono što sam htjela postići u Izraelu, jasno staviti do znanja izraelskoj vladi: narod u Gazi mora biti zaštićen, borba je usmjerena protiv terorističke organizacije, Hamasa, koja hoće uništiti Izrael, a ne protiv civilnog stanovništva u Gazi, nevinih ljudi, žena i djece, nevinih Palestinaca."

Bijeg palestinskog stanovništva prema jugu Pojasa Gaze Foto: Rizek Abdeljawad/Xinhua News Agency/picture alliance

„Netanjahu mora osuditi izgradnju naselja"

Njemačka ministrica još jednom je izrazila kritiku izgradnje izraelskih naselja na Zapadnoj obali. To je nedavno rekla i predstavnicima izraelske vlade na licu mjesta:

„Izraelski premijer mora osuditi to nasilje naseljenika, ono mora biti kazneno gonjeno; to je i u interesu sigurnosti Izraela. A u pogledu sigurnosti Zapadne obale, i Izrael je odgovoran za to da situacija tamo ne eskalira."

„Postojanje Izraela ostaje njemački državni rezon"

Baerbock se oštro izjasnila protiv optužbi koje su iznijeli i muslimani koji žive u Njemačkoj – da Njemačka, s obzirom na svoju povijest, manje obraća pozornost na patnju naroda u Pojasu Gaze i na okupiranim područjima, a više na patnju Izraelaca. Zalaganje za postojanje države Izrael, kako je rekla, jest i ostaje njemački državni rezon:

„Moja zemlja, nacistička vlada u Njemačkoj, odgovorna je za smrt više od šest milijuna Židova. To što neki sada kritiziraju da govorimo o pouci iz Drugog svjetskog rata – na kojoj je zasnovano međunarodno pravo kako se genocid više nikada ne bi ponovio – smatram da je to krajnje uznemirujuće.“

Annalena Baerbock u razgovoru s novinarom DW-a Foto: Ronka Oberhammer/DW

Uznemirilo ju je, kaže, i to što su neka muslimanska udruženja u Njemačkoj doduše osudila napad na Izrael početkom listopada, ali ne sva.

„Zloupotrebljavati patnju za govor mržnje – smatram da je to ne samo perfidno, već me boli i kao osobu i kao majku. Njemačka mora nastaviti poduzimati dosljedne akcije protiv rasizma i antisemitizma, a to podrazumijeva i provođenje kaznenog zakona", rekla je njemačka ministrica Annalena Baerbock u intervjuu za DW.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.

Cijeli intervju na njemačkom jeziku:

