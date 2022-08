Autorica bestselera i feministica: 80. rođendan Isabel Allende

Napisala je 26 knjiga, prevedene su na 42 jezika, a prodala ih je u oko 75 milijuna primjeraka. Za svoj rad i postignuća dobila je 60 nagrada u 15 zemalja, a dvije međunarodne filmske produkcije temelje se na njezinim romanima.

Ovo su činjenice koje Isabel Allende navodi na početku knjige, pod naslovom "Biografija". Vjerojatno samo da bi to napisala. Jer ona zapravo smatra da je čudno ovako se osvrtati na vlastiti život: "To je samo popis datuma, događaja i postignuća. U stvarnosti, važne stvari u mom životu odvijaju se u skrivenim odajama mog srca i nemaju mjesto u biografiji", kaže ona.

Njezini najveći uspjesi nisu knjige, već ljubav koju gaji prema nekim ljudima i trenuci kada je pokušavala pomoći drugima, kaže ona. Primjerice, kada se angažirala za politički progonjene tijekom vojne diktature čileanskog vladara Augusta Pinocheta. Ili kao feministica koja se i danas bori za prava žena u svojoj "Zakladi Isabel Allende”.

"Violeta" Isabel Allende

U tom je smislu njezin posljednji roman "Violeta" molba za one koji se moraju afirmirati u mačo svijetu. Biografija je to njezine majke Panchite, s kojom je Isabel Allende bila blisko povezana sve do njezine smrti 2018. godine. I nije to biografija, već kćerina želja: dok se junakinja romana svojom poslovnom oštroumnošću izborila za financijsku neovisnost i slobodu, Allendeova majka ovisila je o svoja dva muža. Fiktivna Violeta je s jedne strane snažna i borbena, ali se ne ponaša uvijek emancipirano, pogotovo kada je u pitanju ljubav.

Roman koji se proteže kroz cijelo jedno stoljeće nevjerojatno je aktualan. Počinje u Violetinoj godini rođenja, u 1920., kada svijetom hara španjolska gripa, a završava 2020. s pandemijom korone.

"Kuća duhova"

Prvo djelo Isabele Allende je "Kuća duhova", koje ju je učinilo svjetski poznatom, ima i biografska obilježja. Roman govori o životu obitelji iz više klase koja pati pod nasilnim patrijarhom Estebanom Truebom. Kad je pred kraj vojni udar svrgnuo socijalističkog predsjednika, Truebe je polagao velike nade u novu vladu jer novi vlastodršci, koji donose teror i progon u zemlju, ne štede ni njegovu obitelj.

Kada je Isabel Allende 1982. napisala obiteljsku sagu, već je bila u egzilu u Venezueli. Pinochetova vojska svrgnula je njenog rođaka, socijalističkog predsjednika Salvadora Allendea, u Čileu 1973. godine. Nedugo zatim on je počinio samoubojstvo. Od tada se autorica, novinarka i feministica više nije osjećala sigurnom u domovini.

Ojačati prava žena

Isabel Allende rođena je u Limi 2. kolovoza 1942. kao najstarija kći čileanskog diplomata. Budući da su joj se roditelji rastali, veći dio djetinjstva provela je u djedovoj kući. Kasnije je živjela u Boliviji i Libanonu, a potom se vratila u Čile. Tamo je radila kao novinarka, udala se i dobila dvoje djece - kćer Paulu i sina Nicolása. Godine 1994. kćeri, koja je umrla u 29. godini, posvetila je svoj vrlo osobni roman u kojem se bavi njezinom smrću.

Isabel Allende rano se počela zalagati za prava žena. Godine 1968. osnovala je jedini feministički časopis u Čileu, "Paula", u kojem je također podržavala svog praujaka Salvadora Allendea. Napisala je i razne drame te se proslavila kao televizijska voditeljica. Kako se više nije osjećala sigurnom tijekom vojne diktature pod Pinochetom, s obitelji je emigrirala u Venezuelu.

U egzilu je počela pisati imaginarno pismo svom pokojnom djedu. Dugo pismo postalo je rukopis, a rukopis roman "Kuća duhova". Po romanu je 1993. godine snimljen film, u kojem su, između ostalih, glumile Meryl Streep i Winona Ryder. Već u debitantskom djelu Isabel Allende pažnju je privukao neobičan pripovjedački stil u kojem se isprepliću fikcija i stvarnost, tzv. "magični realizam". Povezala je okrutnu stvarnost sa svijetom mašte punim magije, koji je obilježen nadom.

Međutim, kritičari joj prebacuju da je kopirala Gabriela Garcíju Márqueza, koji je oblikovao magični realizam, zamagljivanje fikcije i stvarnosti. Ipak, njezine priče o snažnim ženama i velikim životnim ciklusima uvjerile su žiri Čileanske nacionalne nagrade za književnost, tako da je 2010. godine dobila tu nagradu.

Meryl Streep (d.) u "Kući duhova"

"Zadovoljna sam svojim životom"

Isabel Allende već više od 25 godina živi u Sjedinjenim Državama, ali Čile je bio i ostat će njezin dom, kako je svojedobno izjavila u intervjuu za DW: "Još uvijek se osjećam Čileankom. Moji roditelji su Čileanci, moja obitelj je čileanska i i ja sam proživjela prve godine svog života u Čileu, važne godine, godine koje su me oblikovale."

U 75. godini, nakon razvoda od drugog supruga, ponovno se zaljubila. Roger Cukras je bio njezin obožavatelj koji joj je poslao e-mail. Danas je udata za njega, što je njezin treći brak. I sigurno se veseli njezinom sljedećem romanu, jer Isabel Allende definitivno želi nastaviti pisati.

Nema problema sa starenjem, naprotiv, smatra je "dragocjenim darom": "Kad sam bila mlada, često sam se osjećala očajno", piše autorica na svojoj internet stranici. "Bilo je toliko patnje na svijetu i tako malo sam mogla učiniti da je ublažim. Ali sada kada se osvrnem na svoj život zadovoljna jer je bilo samo nekoliko dana u kojima nisam pokušala utjecati na nešto", kaže ona.

