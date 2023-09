Autonomna vozila: Hoće li traktor preteći auto?

Tesla je poseban proizvođač automobila. Burzovna vrijednost američke kompanije iznosi oko 800 milijardi dolara, što je više od burzovne vrijednosti osam sljedećih automobilskih koncerna koji se nalaze iza Tesle – i to zajedno. Amerikanci nisu uspješni samo zbog toga što proizvode e-automobile, koji su tražena roba na tržištu. "Vrijednost poduzeća primarno počiva na autonomnoj vožnji“, tako Manager Magazin u svom srpanjskom izdanju citira Teslinog šefa, Elona Muska. Usprkos činjenici da je burzovna vrijednost njegove tvrtke u posljednje vrijeme nešto opala, Musk svaku priliku koristi da najavi kako „grandiozni biznis s autonomnom vožnjom" zapravo tek predstoji.

Autonomnu vožnju u velikom stilu je Musk doduše prognozirao već i u listopadu 2015., kada je na tržište „uveo“ prvog Teslinog autopilota, najprije je taj sustav „asistirao“ čovjeku, odnosno omogućavao povremenu autonomnu vožnju, ali pod ljudskom paskom. No, pravi proboj 100%-tnog sustava autonomne vožnje, odnosno njegova dominacija na cestama je od tada u više navrata odgađana (u skoriju budućnost), i od strane šefa Tesle, ali i konkurenata koji rade na sličnim sustavima.

Tesla Model 3 s autopilotom Foto: Mike Blake/REUTERS

Pokusno flote autonomnih taksija su doduše već na cestama nekih kineskih i američkih gradova, i to pod strogim nadzorom vlasti. No, često se događaju nesreće, zbog kojih se pod upitnik stavlja i korištenje tih sustava u svakodnevnom prometu. Glavni razlog nesreća su softverski problemi autopilota, koji često jednostavno ne uspiju donijeti pravu odluku u prometnoj gužvi koja vlada u jednom velikom gradu.

Uspjesi u sektoru agrara

U jednom drugom sektoru stvari očigledno funkcioniraju puno bolje – radi se o poljoprivredi. "Autonomne poljoprivredne strojeve se već koristi u Sjevernoj i Južnoj Americi, a i u Europi poljoprivrednici počinju koristiti autonomne strojeve u području stočarstva ili zemljoradnje“, kaže za DW Matthias Mumme iz firme Claas, jednog od vodećih proizvođača poljoprivrednih strojeva u svijetu. „U poljoprivredi će autonomija sigurno ranije nego u cestovnom prometu postati dio svakodnevice."

Direktor strukovnog udruženja VDMA Landtechnik (udruženje koje zastupa interese proizvođača agrarnih strojeva, nap. red.), Tobias Ehrhard, na upit DW-a odgovara: "Za branšu su autonomni poljoprivredni strojevi i traktorski koncepti važan sastavni dio tehnoloških rješenja sutrašnjice. Na koncu konca precizna senzorika i inteligentni softver omogućuju znatan napredak po pitanju učinkovitosti proizvodnje i održivosti u agrarnom sektoru.“

Transformacija na njivi

U cestovnom prometu, baš kao i u poljoprivredi, radi se o tome da se konvencionalna vozila, kod kojih je u fokusu hardver poput motora i pogonske tehnike, transformira u sustave koji se temelje na softveru. Ta transformacija na ulici i na njivi je cilj i tvrtke Apex AI. Područje na kojem se ona specijalizirala je softver za autonomnu vožnju. Američka tvrtka njemačkih korijena svoje sjedište ima u Silicijskoj dolini, a podružnice je otvorila u Europi i Aziji.

Partneri tvrtke Apex AI su, između ostaloga, automobilski koncerni i proizvođači auto-dijelova poput Toyote, Volkswagena i Continentala, ali i proizvođači poljoprivrednih strojeva kao što su Agco Fendt, Krone i Lemken. Apex AI se bavi razvojem specijalnih softverskih paketa kojima se mušterijama omogućava da brže počnu sa serijskom proizvodnjom svojih vlastitih programa za primjenu u sektoru autonomije.

Pametni telefoni i vozila

Jan Becker, Apex AI Foto: Apex AI/Foto: Moritz Thau

Jan Becker, šef Uprave (CEO) i jedan od utemeljitelja firme Apex AI, za DW jer svoje proizvode usporedio s tehnologijom koju se koristi i kod pametnih telefona, u procesu razvoja novih aplikacija za široko rasprostranjene operativne sustave poput Androida ili iOSa. Za to je potrebno kreiranje SDL (engleski izraz je Software Development Kit, svojevrsno digitalno okruženje u kojem se radi na novim softverskim rješenjima, nap. red.).

"Umjesto mobilnih telefona mi se bavimo vozilima koja koriste cijeli niz senzorskih podataka, od kamera, radara ili lidara, kako bi se autonomno kretali u javnom prostoru, na polju ili u tvorničkim halama ili logističkim centrima“, objašnjava Becker.

Održavanje tih pokreta "funkcionalno sigurnima" je kompliciran, zahtjevan proces, jer za razliku od pametnih telefona, jedan radni stroj na polju ne može se tek tako „restartati“ nakon što sustav „padne“ – već ti strojevi u svakom trenutku moraju biti u stanju da se po potrebi zaustave, zaobiđu neku prepreku ili da na nešto upozore.

Sigurnosno certificiranje

"Mi smo 2021. dobili sigurnosni certifikat od strane TÜV Nord (njemačka organizacija za tehnički nadzor, nap red.), te time postali jedini proizvođač u svijetu koji je dobio i službeni dokaz da sustavi koji koriste Apex AI ispunjavaju najviše zahtjeve po pitanju funkcionalne sigurnosti”, priča Becker s vidnim ponosom.

No, Becker napominje kako napredak po pitanju autonomnih poljoprivrednih strojeva ne znači automatski da će to “pogurati” i razvoj autonomnih vozila za cestovni promet. “Prednost agrarne tehnike je da se u tom sektoru autonomiju može implementirati jednostavno brže“, kaže on. Proizvođači su agilniji, a flote vozila manje. „Osim toga su sigurnosni kriteriji u sektoru agrara drugačiji nego na cesti”, kaže Becker, “i to ovu stvar čini nešto jednostavnijom nego u uličnom prometu.”

Xaver, robot za sjetvu firme Fendt Foto: Fendt

Autonomni traktori

Poljoprivrednici već godinama rade sa sustavima koji su (jednim dijelom) autonomni. Strojevi za sjetvu i žetvu kojima se upravlja uz pomoć GPS-a su postali standard i zahvaljujući njima podignut je stupanj učinkovitosti. "Autonomni traktor spreman za serijsku proizvodnju će se tako znatno prije naći u praktičnoj upotrebi.“ Šef Apex AI-a dodaje: „Osobno vozilo na cesti se kreće znatno brže od jednog traktora, a i prometna situacija na cesti je kompleksnija. U osobnom vozilu se u kraćem vremenu mora analizirati puno više senzorskih podataka, kako bi se adekvatno reagiralo.“ Što se tiče praktične uporabe, to znači da bi autonomni traktor uskoro mogao preteći autonomni automobil.

