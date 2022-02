Austrijski list: Strah od daljnje diskriminacije uoči novih pregovora u BiH

Michael Roth: Sankcije na stolu, ne samo za Dodika

"Ova destruktivna politika i blokada je neprihvatljiva.Tko to čini, on zaista čini grijeh prema budućnosti BiH. To EU i Njemačka neće gledati skrštenih ruku", poručio je odlazeći državni tajnik za Europu Michael Roth.