Assad je otišao - sirijske izbjeglice u Njemačkoj ostaju?

Vijest o kraju Assadovog režima u Sirijiiznenadila je političare i društvo u Njemačkoj usred početka izborne kampanje. Odmah su se čuli glasovi koji zahtijevaju da se sirijski državljani brzo vrate u domovinu, ako je moguće, kako bi se smanjio pritisak na vrlo polarizirajuće pitanje azila i migracije.

Ali ubrzo su prevladali umjereniji glasovi, tvrdeći da to pitanje treba držati podalje od izborne kampanje za nove izbore za Bundestag 23. veljače.

U prvoj reakciji, Savezni ured za migracije i izbjeglice odlučio je obustaviti postupke azila za ljude iz Sirije. Većina tih zahtjeva bila je motivirana progonom od strane Assadovog režima.

Dobro integrirani trebaju ostati

U ponedjeljak je glavni tajnik Liberalne stranke FDP Marko Bushman rekao za RTL: "Ako su ljudi došli ovamo prije mnogo godina, neki su čak dobili njemačko državljanstvo i žive od vlastitog rada, onda moraju imati perspektivu ostati."

Drugačija je situacija s ljudima koji žive od socijalne pomoći, kojih je, kaže Bushman, većina: "Naravno, oni mogu ostati kod nas samo dok za to postoje zakonski razlozi, a to je bio građanski rat", rekao je. Bushmana, koji je bio ministar pravosuđa do raspada takozvane semaforske koalicije socijaldemokrata, zelenih i liberala.

Jens Spahn iz Demokršćanske unije (CDU) predlaže početni kapital od 1000 eura za sirijske povratnike Foto: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Prethodno se slično izrazio i bivši ministar zdravstva Jens Spahn iz Demokršćanske unije CDU. "Kako bi bilo da savezna vlada kaže: Za svakoga tko se želi vratiti u Siriju, mi ćemo iznajmiti zrakoplove i dati mu početni kapital od 1000 eura", rekao je Spahn i istovremeno predložio organiziranje konferencije o obnova Sirije i povratak izbjeglica zajedno s Austrijom, Turskom i Jordanom.

Bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann (CSU) bio je rezerviraniji. Nitko ne pomišlja da ljude koji su zaposleni u Njemačkoj, treba protjerati iz zemlje, rekao je i dodao: "Oni koji su se već dobro integrirali srdačno su pozvani da ostanu ovdje."

Scholz i Berbock bili su suzdržani

Manjinska vlada socijaldemokrata i Zelenih za sada se suzdržava od zahtjeva za povrtatkom izbjeglica: kancelar Olaf Scholz (SPD) u prvoj je reakciji tijekom vikenda nazvao Assadov pad dobrom viješću i dodao da je Assad "brutalno pokorio vlastiti narod, ima bezbrojne živote na svojoj savjesti i natjerao je mnoge ljude da pobjegnu iz Sirije."

Početkom tjedna se saznalo poznato da je kancelar telefonski razgovarao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom o situaciji u Siriji, pri čemu su oba izrazili spremnost na suradnju s novim vlastima.

Ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock (Zeleni) govorila je o "velikom olakšanju" za milijune Sirijaca. Ali je dodala da zemlja sada ne smije pasti "u ruke drugih radikala - bez obzira u kojem obliku".

Slično je suzdržan bio i predsjednik Odbora za vanjske poslove njemačkog parlamenta Bundestaga Michael Roth (SPD): on je na mreži X upozorio da se “krvava sekularna diktatura” ne smije zamijeniti religijsko-fundamentalističkom diktaturom.

S druge strane je Alice Weidel, kandidatkinja za kancelarku desničarske "Alternative za Njemačku" (AfD) na mreži X napisala: "Tko slavi slobodnu Siriju u Njemačkoj, očito više nema osnove za status izbjeglice. Trebao bi se odmah vratiti u Siriju."

Gotovo milijun ljudi iz Sirije u Njemačkoj

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u Njemačkoj je krajem listopada živjelo oko 974.000 osoba sirijskog podrijetla. Time je njemačka zajednica Sirijaca najveća izvan arapskog svijeta.

Samo oko 5090 njih su dobili azil. Oko 321.000 ljudi uživa zaštitu prema Ženevskoj konvenciji o izbjeglicama, jer pripadaju ugroženim vjerskim zajednicama. Daljnjih 330.000 ljudi dobilo je "supsidijarnu zaštitu" - dakle, nemaju niti status izbjeglice niti pravo na azil. Mnogi su u Njemačku došli i u sklopu spajanja obitelji.

Njemačka treba strane radnike - i iz Sirije Foto: picture-alliance/dpa/F. von Erichsen

Usporedbe radi, 2011. na početku sirijskog građanskog rata, u Njemačkoj je živjelo jedva 35.000 Sirijaca.

Njemačko zdravstvo treba Sirijce

Koliko od tih ljudi sada ozbiljno razmišlja o povratku u Siriju još je nejasno. Istovremeno su, primjerice, u sektoru njege starijih i nemoćnih osoba te u zdravstvu mnogi od njih gotovo nezamjenjivi.

Predsjednik Njemačke udruge bolnica Gerald Gass rekao je za časopis Spiegel: "Razumijemo da se mnogi od njih žele vratiti u svoju domovinu, gdje su također hitno potrebni." Međutim, dodao je Gass, u manjim gradovima Sirijci sada igraju ključnu ulogu uloga u bolnicama: "Ako oni u velikom broju napuste Njemačku, to će dovesti do veliko nedostatka osoblja."