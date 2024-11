Amerika bira - i cijeli svijet napeto iščekuje rezultat

Policija privela sumnjivog muškarca na američkom Kapitolu

Policija američkog Kapitola u Washingtonu, DC, objavila je na platformi X da su priveli muškarca koji je "mirisao na gorivo te je imao baklju i signalni pištolj."

Policija je rekla da je osumnjičenik zaustavljen tijekom pregleda u Centru za posjetitelje Kapitola (CVC). "CVC je zatvoren za obilaske danas dok traje istraga. Više informacija pružit ćemo kad budemo mogli," dodala je policija.

Američki Kapitol je u stanju visoke pripravnosti zbog mogućeg političkog nasilja na dan izbora.

6. siječnja 2021., prosvjednici koji su podržavali bivšeg predsjednika Donalda Trumpa upali su u Kapitol. Pritom je život izgubilo nekoliko osoba i velik je broj policajaca ozlijeđen. Taj napad na Kapitol rezultirao je sudskim postupkom protiv Trumpa, a mnogi sudionici nereda su osuđeni i poslani u zatvor.

Glasanje pismenim putem

Glasanje pismom je ove godine bilo vrlo popularno - 75 milijuna birača, od ukupno 161 milijun registriranih je glasalo na ovaj način. I kandidatkinja Kamala Harris je tako dala svoj glas. Donald Trump je zajedno sa suprugom Melanijom glasao na Floridi.

Prebrojavanje pismenih glasova traje duže i moguće je da će se danima čekati na konačan rezultat trke, posebno ako ona bude tako tijesna kao što predviđaju prognoze.

Dok će se neka biračka mjesta uskoro početi zatvarati, u nekim državama se glasa do jutra po sredenjeeuropskom vremenu.

Odluka u Pennsylvaniji?

I Kamala Harris i Donald Trump su posljednje mitinge održali u Pennsylvaniji, gdje bi izbori mogli biti odlučeni.

Zbog softverskog kvara na glasačkim uređajima jedno biračko mjesto u saveznoj državi Pennsylvaniji ostaje otvoreno dva sata dulje od planiranog. Sud u okrugu Cambria odobrio je zahtjev izbornog povjerenstva, koje je objasnilo da je "softverska greška" na elektronskim glasačkim uređajima spriječila birače u skeniranju njihovih popunjenih glasačkih listića. Sud je stoga naredio produženje radnog vremena biračkog mjesta.

Okrug Cambria je klasično Trumpovo uporište: prije četiri godine je on tamo dobio približno 70% glasova, naspram 30% za demokratskog kandidata Joa Bidena.

Kao tzv. "swing state," Pennsylvania je jedan od ključnih saveznih država koji će značajno utjecati na ishod ovogodišnjih predsjedničkih izbora. Ishod u Pennsylvaniji određuje 19 od 538 članova tzv. Izbornog kolegija, koji bira budućeg predsjednika ili predsjednicu SAD-a. Tako Pennsylvania šalje više izaslanika nego bilo koja druga od sedam tzv. "swing" država.

Zanimanje za izbore je veliko Foto: KAMIL KRZACZYNSKI/AFP via Getty Images

Savezna policija FBI: Lažni videozapisi o izborima u opticaju

FBI upozorava na lažne videozapise povezane s izborima koji navodno potječu od američke savezne policije. U jednom od njih se spominje opasnost od terorističkih napada na biračka mjesta, a Amerikanci se pozivaju da glasaju putem pošte. Drugi video prikazuje navodne izborne prijevare od strane zatvorenika iz pet zatvora. FBI je izjavio da oba videa nisu autentična.

"Pokušaji obmane javnosti lažnim sadržajem o procjenama prijetnji i aktivnostima FBI-a usmjereni su na potkopavanje našeg demokratskog procesa i povjerenja u izborni sustav," upozorila je savezna policija. FBI nije naveo mogućeg autora ovih lažnih videa, ali je nedavno upozorila na mogući ruski utjecaj na izbore.

Trump: Priznao bi poraz ako izbori budu pošteni

Republikanski kandidat za predsjednika SAD-a, Donald Trump, izjavio je da će u slučaju izbornog poraza to priznati pod uvjetom poštenog izbornog procesa. "Ako izgubim izbore, ako su oni pošteni, ja ću to prvi priznati," rekao je Trump nakon glasanja u saveznoj državi Floridi. Dodao je da, zasad, smatra da su izbori pošteni. Trump je glasao s suprugom Melanijom u biračkom mjestu u Palm Beachu.

Donald Trump i Melanija su glasali na Floridi Foto: Evan Vucci/AP/picture alliance

Trump ne očekuje izgrede od strane svojih pristaša: "Naravno da neće biti nasilja." Rekao je kako to svojim pristašama ne mora izričito reći, jer "moji pristaše nisu nasilni ljudi."

Ipak, bivši predsjednik je uvjeren u svoju pobjedu. "Vrlo sam optimističan. Ušli smo s velikom prednošću." Predviđa da izborni ishod neće biti tijesan, iako ankete pokazuju vrlo neizvjesnu utrku između njega i demokratkinje Kamale Harris, koja je glasala poštom prije nekoliko dana u Kaliforniji.

Trump je također pozvao birače u SAD-u na strpljenje prilikom glasanja. "Morate glasati, bez obzira koliko dugo traje. Ostanite u redu!", napisao je na platformi X. Oduševljenje birača je "nevjerojatno veliko". Ispred mnogih biračkih mjesta formirali su se dugi redovi od ranih jutarnjih sati.

Kako će birati pripadnici srpske i hrvatske zajednice u Pennsylvaniji?

Velika većina Amerikanaca srpskog porijekla u Pennsylvaniji podržat će Trumpa, a hrvatska američka zajednica je podijeljena, kaže za DW politički analitičar Steve Rukavina.

"Mislim da je realistično reći da će velika većina Amerikanaca srpskog porijekla podržati Trumpa. Dijelom je to zato što se dobro sjećaju NATO napada i bombardiranje Srbije a što se dogodilo pod demokratskim predsjednikom Clintonom.

Hrvatski Amerikanci u New Yorku, Clevelandu ili Chicagu koji su dio prve generacije, imaju tendenciju da podržavaju republikance u malo većem postotku. No hrvatska američka zajednica, po mom mišljenju, u velikoj mjeri odražava realnost američkog društva i političkog spektra koji je vrlo podijeljen u tri smjera na one koji ne biraju te naravno na one koji biraju demokrate i republikance", izjavio je Rukavina za DW.

Kamala Harris u Pennsylvaniji Foto: Michael M. Santiago/AFP/Getty Images

Istovremeno on smatra da će značajno veću ulogu igrati Amerikanci poljskog i ukrajinskog podrijetla. "Putinova invazija na Ukrajinu se dogodila nakon predsjedničkih izbora 2020. Vidio sam brojke od tada i većina političkih stručnjaka smatra da je 60% poljskih Amerikanaca glasalo za Trumpa 2020. i možda 55% ukrajinskih Amerikanaca. Ja mislim da će ova potpora značajno pasti. Ako računamo na to da ima oko 800.000 poljskih Amerikanaca i ako njihova podrška, kako se predviđa, padne sa 60 na 57 posto to je 50.000 glasova koji bi mogli prevagnuti u ovoj tijesnoj utrci", rekao je Rukavina.

Osim toga, tu je i portorikanska zajednica koja, kako kaže Rukavina, nije sretna zbog komentara koji su izneseni na skupu bivšeg predsjednika Trumpa u Madison Square Gardenu u New Yorku (kada je jedan govornik Puerto Rico nazvao hrpom smeća usred Atlantika pr.ur.). No na kraju mislim da će u Pennsylvaniji presuditi glasovi žena koje su nezadovoljne nedavnom odlukom Vrhovnog suda koji je ugrozio pravo na pobačaj", kaže američki analitičar Steve Rukavina za DW.