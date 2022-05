Američki podaci za napade na Putinove generale

Za uspješne napade na ruske generale ukrajinska vojska je očito u više slučajeva koristila informacije američkih tajnih službi. To tvrdi New York Times i pritom se poziva na visoke američke vojne dužnosnike koji su htjeli ostati anonimni. Ukrajinska vojska tvrdi da je od početka ruske agresije na Ukrajinu ciljanim napadima ubila 12 ruskih generala. Prema tim navodima Amerikanci osobito lociraju mjesta „mobilnih zapovjedništava ruske vojske" i te informacije dostavljaju ukrajinskoj vojsci. To je Ukrajincima omogućilo da zapovjedništva napadnu topništvom.

„Informacije za obranu"

Glasnogovornik Pentagona John Kirby potvrdio je općenito da njegova zemlja dostavlja Ukrajini informacije „koje su joj potrebne kako bi se mogla braniti". O pojedinostima nije htio govoriti. Američko Nacionalno vijeće sigurnosti je naglasilo da SAD-u kod dostavljanja informacija tajnih službi nije u prvom redu stalo do ubijanja ruskih generala. I glasnogovornica Nacionalnog vijeća sigurnosti Adrienne Watson je naglasila da su podaci američkih tajnih službi prosljeđuju Ukrajini. Ali, i ona je naglasila: „Mi ne stavljamo na raspolaganje informacije s namjerom da se ubija ruske generale."

I neki generali su morali na prvu crtu bojišta. Vladimir Putin i Valerij Gerasimov.

I generali moraju na frontu

Od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače Ukrajinci su u više navrata javljali da su ubili ruske generale. Ruska strana je djelomice potvrdila te navode. Početkom ožujka je gradska uprava grada Novorosijska, na jugu Rusije, izvijestila da je general Andrej Suhovecki, zamjenik zapovjednika 41. armije, umro u Ukrajini „junačkom smrću". Zbog slabog napredovanja ruskih snaga i u prvim tjednima rata četiri generala su morala osobno ići na prvu crtu bojišta, čime su se izložili opasnosti da izravno budu pogođeni.

Nema informacija o šefu ruskoga Glavnog stožera

Po navodima New York Timesa američki izvori su opovrgli informacije da su Ukrajini proslijedili informacije o posjetu šefa ruskog Glavnog stožera Valerija Gerasimova prvoj crti bojišta. Ukrajinska vojska je po vlastitim navodima prošloga tjedna u blizini grada Izjuma ubila više visokih ruskih časnika. Po navodima Amerikanaca, Gerasimov je već ranije bio napustio istočnu Ukrajinu.

aj/tagesschau