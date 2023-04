Američke sankcije Mađarskoj: odnosi dotakli dno

Kada se ovih dana baci pogled na provladine medije u Mađarskoj neminovno se nameće pitanje: gdje u Europi zapravo bjesni rat i koja je država kriva. Ruska invazija na Ukrajinu nazvana je „ukrajinskom krizom“. Međutim, SAD se smatra agresorom - ne samo u Ukrajini, već́ i u Mađarskoj. SAD je napao suverenitet Mađarske i „prisilio zemlju na rat", jednoglasno tvrde Orbanovi mediji.

Toliko oštrih antiameričkih tonova kao sada nije bilo čak ni u kasnim godinama realsocijalističke diktature. Trenutni razlog za to je antiruski paket sankcija američke vlade, najavljen u srijedu (12.4.), a koji pogađa i Mađarsku. Na meti američkih sankcija je rusko-mađarska Međunarodna investicijska banka (IIB) i njeno vodstvo, uključujući i mađarskog državljanina i zamjenika šefa IIB-a Imrea Laszloczkog.

To samo po sebi nije presedan: SAD je posljednjih godina više puta sankcionirao političare i biznismene iz zemalja saveznica, uključujući Albaniju i Bugarsku. Na listama američkih sankcija stajali su i mađarski državljani, iako njihova imena službeno nisu objavljena. Ali sada, s Mađarskom, prvi put od početka ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine sankcionira se jedna članica NATO-a i EU-a. Jer IIB nije bilo koja, nego je državna banka u kojoj Mađarska ima oko 25 posto udjela.

Mađarsko ministarstvo gospodarstva je u četvrtak kasno popodne (13.4.) iznenada objavilo da će se Mađarska povući iz IIB. To je prva posljedica američkih sankcija.

Sada treba vidjeti hoće li to voditi prema dalekosežnijoj promjeni kursa u vanjskoj politici Mađarske. U sporovima sa SAD-om i EU-om mađarski premijer Viktor Orban je obično činio male korake unazad, ali nije suštinski mijenjao kurs.

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto i njegov ruski kolega Sergej Lavrov sa šefom IIB-a Nikolajem Kosovim u Budimpešti u kolovozu 2021. Foto: Russian Foreign Ministry/Tass/IMAGO

IIB - mađarska "špijunska banka"

IIB je u Mađarskoj poznata i kao „špijunska banka“, jer njeno rukovodstvo dolazi iz okruženja ruske tajne službe FSB, dok šef IIB Nikolaj Kosov dolazi iz obitelji oficira KGB-a. Banka, čije je sjedište 2019. godine prebačeno iz Moskve u Budimpeštu, igra važnu ulogu u rusko-mađarskim odnosima. Zamjenik šefa IIB-a Laszloczki je arhitekt i menadžer mađarske gospodarske politike u Rusiji i srednjoazijskim republikama.

Američke sankcije Mađarskoj označavaju do sada najnižu točku u dugo zategnutim, a sada i otvoreno neprijateljskim odnosima između Mađarske i SAD-a. Mađarski premijer Orban nikada nije skrivao svoju antipatiju prema američkim demokratima i američkom predsjedniku Joeu Bidenu i do danas je prijatelj i obožavatelj Donalda Trumpa. Bio je prvi premijer iz EU-a koji je čestitao Trumpu na izboru 2017. godine. A nedavno, povodom tužbe protiv bivšeg američkog predsjednika, Orban je na Twitteru napisao: „Nastavite se boriti, gospodine predsjedniče! Mi smo uz vas, @realDonaldTrump!“

Mađarski ministar vanjskih poslova ponovo u Moskvi

Američki dužnosnici su više puta kritizirali stanje demokracije i vladavine prava u Mađarskoj, kritizirajući koruptivnu praksu oko Orbana i izražavajući zabrinutost zbog bliskih mađarsko-ruskih odnosa. To posljednje je sada vjerojatno bilo odlučujuće za uključivanje Mađarske u novi paket antiruskih sankcija.

Američki predsjednik Donald Trump i mađarski premijer Viktor Orban u svibnju 2019. u Washingtonu Foto: Imago Images/UPI Photo/K. Dietsch

Mađarska je jedina članica EU-a koja još uvijek službeno održava prijateljske odnose s Rusijom i koja do sada nije sasvim odlučno osudila rusku agresiju na Ukrajinu. Ministar vanjskih poslova Mađarske Peter Szijjarto boravio je u utorak (11.4.) u Moskvi i tamo razgovarao o isporukama ruskog plina i ruskim investicijama u mađarsku nuklearnu industriju. Istog dana, bjeloruski ministar vanjskih poslova Sergej Alejnik došao je u Budimpeštu na razgovore.

Uvrede na račun američkog veleposlanika u Mađarskoj

Doduše, Mađarska je do sada podržavala europske antiruske sankcije uz nekoliko izuzetaka, zbog kojih ju je Moskva nedavno označila kao „neprijateljsku zemlju“. Međutim, Orban se više puta izjasnio za ukidanje sankcija. On je također više puta ponovio da se rat ne bi dogodio da je Donald Trump još uvijek predsjednik SAD-a. On indirektno okrivljuje SAD pod predsjednikom Bidenom i „ratu naklonjen" EU za napad Rusije na Ukrajinu.

Zaoštravanju odnosa između Mađarske i SAD-a doprinio je i američki veleposlanik u Budimpešti David Pressman sa svojim aktivnostima. Kao deklarirani homoseksualac on je idealna meta mađarske homofobne vlade. Kada je preuzeo dužnost u glavnom gradu Mađarske, Pressman se suočio sa žestokim homofobnim uvredama od strane provladinih aktivista i medija.

Oštra antiamerička kampanja Mađarske se nastavlja

Mađarska vlada već dugo optužuje Pressmana da podržava oporbene stranke i potiče svrgavanje Orbana s vlasti. Jedan od razloga za nesuglasice je i to što američko veleposlanstvo trenutno podržava proukrajinsku mađarsku kampanju s plakatima na kojima piše: „Rusi, idite kući!“ Taj slogan je Orbanova stranka Fidesz koristila za političke kampanje za vrijeme velikih promjena u Europi, krajem osamdesetih godina.

S druge strane, Pressmanov ton je prijateljski, ali on je kritičan kada je riječ o Orbanovom režimu, a ponekad i sarkastičan: prošle jeseni, na primjer, njegovo veleposlanstvo je objavilo online kviz s bizarnim antiameričkim i proruskim izjavama. Bez izuzetaka, to su bile izjave mađarskih političara i publicista – a ne Vladimira Putina.

Nakon što je u srijedu kasno popodne (12.4.) Pressman najavio američke sankcije Mađarskoj, službene mađarske reakcije su izostale. Predstavnici Orbanove vladajuće stranke Fidesz rekli su da će Mađarska braniti svoj suverenitet i da neće mijenjati svoj stav.

A provladini mediji su nastavili oštru antiameričku kampanju. Tabloidni portal Origo objavio je naslov: „SAD ponovo razotkriven: izdaje sve svoje saveznike i zabijaju im nož u leđa“. A Zsolt Bayer, poznati publicist i Orbanov prijatelj, Pressmanu poručuje: „Umukni, razumiješ?"

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu