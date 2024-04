All Inclusive - spas kod inflacije u Turskoj?

Turska je među prvima koja turiste privlači ponudom "All Inclusive" i ugostiteljima se to čini jedinim spasom u borbi s tamošnjom inflacijom. Ali to znači i da samo hoteli imaju neke koristi.

"Sve je uključeno u cijenu" - hrana, piće, sportske i sve druge ponude hotela je čarobna riječ za mnoge turiste koje bilježe paket-aranžman svog odmora. Naravno, dobro je poznato kakva se publika time privlači: razmjerno plićih džepova koja dobro pazi na svaki potrošeni euro za vrijeme odmora. Jer birane specijalitete i vrhunska pića tu je bolje uopće ne očekivati.

Godišnja inflacija u Turskoj je u ožujku premašila 68%: turistima se čini da su za euro dobili gomilu turskih lira, ali te lire su sve manje vrijedne. Foto: Anne Pollmann/dpa/picture alliance

Upravo je to poslovni model turizma koji se već dobrih tri desetljeća širi u Turskoj. Na rivijeri Turske ima već na tisuće hotela koji nude takvu uslugu, a u posljednje vrijeme ih je i sve više. Jer zapadnim turistima se i političko stanje u Turskoj činilo nestabilnim, a sad se jedva snalaze s enormnom inflacijom u Turskoj: u ožujku je premašila 68% i ne izgleda da će se turska lira stabilizirati u dogledno doba.

Jeftino uz računicu "za budućnost"

U inflaciji se čini da ponuda u nekoj zemlji postaje "jeftinija" za one s čvrstom valutom u džepu, ali je problem što su se tamošnji trgovci i ugostitelji prilagodili padu vrijednosti - i "za svaki slučaj" pišu paprene cijene na svojim cjenovnicima. To je okusio i jedan par iz Nürnberga kojeg su novinari postaje ARD zatekli u Antalyi: kad su knjižili odmor, boravak u Turskoj im se nije učinio skup. "Ali kad smo tu došli, onda jest. Kad za čašu vina odjednom moraš platiti 8 eura, onda je to već jako puno." Toliko će platiti i u skupljim restoranima u Njemačkoj, a čak i kod kupnje suvenira su šokirani cijenama: "Tako si to nismo zamislili."

Stolovi su prazni - a zašto bi i otišli u restoran kad sve imaju u hotelu? Foto: Dragoslav Dedovic/DW

U starom gradu Antalye je mnoštvo ugostitelja i trgovaca koji nipošto nisu zadovoljni tom poplavom "All Inclusive" turista: "Na žalost je takav turizam doveo osobitu vrstu gostiju", žali se Lüfti Caker koji prodaje suvenire od keramike. "Stvorene su sve pretpostavke da turisti koji dođu u hotel uopće ne moraju niti izaći iz njega. Sve imaju tamo. To možda ima prednosti, ali ima i velikih nedostataka." I njegovi suveniri nisu jeftini, ali on ne može drugačije: već u nabavi je svakim danom sve skuplje pa tako i on mora računati što će mu doista ostati u džepu kad utržak poždere inflacija.

Putuje se čak i kad su džepovi prazniji

Deniz Ugur Foto: Christian Hauk

Deniz Ugur je njemački turoperator koji se osobito bavi ponudom u Turskoj. On svjedoči kako su i turski hoteli povećali svoje cijene, ali što je hotel veći, to mu je lakše "uloviti" inflaciju i ponuditi dobru cijenu njemačkim gostima. Ukupno uzevši, boravak u Turskoj jest postao skuplji za nekih 6 do 7%, ali on je uvjeren kako će i ove godine broj turista koji žele u tu zemlju rasti "negdje u jednocifrenom postotku".

Jer Nijemci, čak i dok ih muči poskupljenja u svojoj domovini - tu treba dodati i već znatno skuplji prijevoz i cijene goriva, još uvijek žele otići na odmor: "Putovanje dobro ide. Putovanje je ljudima dragocjeno jer se usprkos višim cijenama više putuje", kaže Deniz Ugur.

No Nijemci isto tako sve pažljivije gledaju cjenike i uspoređuju troškove: odredište kao što je Hrvatska, pogotovo nakon uvođenja eura i obzirom što nudi pored sunca, mora i kreveta, više ne spada u povoljne zemlje. Svi ugostitelji svijeta maštaju o njemačkom turistu koji plaća svaki račun ne gledajući na iznos, ali takvih praktično više nema.

Pia Masurczak i Mehmet Ukşul, ARD Istanbul