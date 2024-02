Al Jazeera: podrška Hamasu?

Skoro nijedan drugi medij nije tako prisutan u Pojasu Gaze kao katarska televizija Al Jazeera. Njen program dopire do milijuna ljudi. Optužbe za jednostranost dolaze sa raznih strana.

Krajem siječnja na internetu se pojavio dokument islamističkog Hamasa u kojem ta teroristička organizacija opravdava napad na Izrael 7. listopada. O počinjenim zvjerstvima se šuti, a umjesto toga se navode brojne optužbe protiv Izraela. Dokument je objavila Al Jazeera - bez konteksta i bilo kakvog objašnjenja. Al Jazeera je 7. listopada dala platformu za propagandu čelniku Hamasa Ismailu Haniyehu, koji živi u glavnom gradu Katara Dohi. On je pozvao na "otpor" protiv "cionističke agresije", kako je objavio njemački list "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Haniyeh je teroriste opisao kao "heroje” i govorio o "velikom uspjehu”.

Optužbe za propagandu s raznih strana

Katarska televizijska postaja Al Jazeera aktualno dominira i daje pečat izvještavanju iz Pojasa Gaze. Mnoge slike i video snimke potječu upravo od Al Jazeere, jer je to jedini medij koji tamo već godinama ima mrežu dopisnika. Oni se po Pojasu Gaze kreću bez pratnje izraelske vojske. Međutim, teško je povući granicu između informativnog izvještavanja i propagande. Bliskost s terorističkom organizacijom Hamas je važan faktor koji se mora uzeti u obzir, posebno u izvještavanju s Bliskog istoka.

Zbog toga ima mnogo kritika na adresu Al Jazeere: "Ovaj kanal huška protiv građana Izraela, on snima naše trupe na položajima izvan Gaze. „Al Jazeera je portparol u funkciji propagande", rekao je izraelski ministar informisanja Shlomo Karhi. U Njemačkoj se također čuju glasovi koji dovode u pitanje kredibilitet ove televizije - uključujući i glas Michaela Blumea, povjerenika za antisemitizam u vladi pokrajine Baden-Württemberg.

Al Jazeera stalno prikazuje žrtve i patnju palestinske djece u Pojasu Gaze Foto: Mohammed Talatene/dpa/picture alliance

Što je Al Jazeera?

Al Jazeeru je 1996. godine osnovao tadašnji šef katarske države emir Hamad Bin Khalifa Al Thani. Za kratko vrijeme ova je TV-postaja postigla veliki domet i stekla brojne gledatelje u arapskom svijetu. Za razliku od većine velikih medija tog vremena Al Jazeera je kritički izvještavala o šefovima država i vlada u ovoj regiji. Ovaj TV-kanal je stekao posebnu popularnost među oporbenim političarima i postao važan instrument vanjske politike Katara.

Islamistička Muslimanska braća su koristili Al Jazeeru za širenje vlastitih stavova. Al Jazeera je više puta kritizirana zbog ove bliskosti u prošlosti, a posebno tijekom „arapskog proljeća" 2010-ih. U Egiptu su tada došla na vlast Muslimanska braća.

„Tada je samo po sebi bilo revolucionarno već to što je besplatna televizija po prvi put bila dostupna na Bliskom istoku", kaže Andreas Jacobs iz njemačke zaklade Konrad Adenauer, koji je bio na čelu njenog ureda u Kairu od 2007. do 2012. godine. Jacobs u međuvremenu ne bi klasificirao Al Jazeeru kao renomirani ili neovisan medij.

Hamas i Katar

Teroristička organizacija Hamas ima koristi od blizine Katara islamističkim grupama. Prema izvještaju Guide Steinberga iz Zaklade za znanost i politiku (SWP), šef Hamasovog politbiroa ima ured u glavnom gradu Dohi. Iz Katara je za Hamas stizala i financijska podrška. Steinberg također pretpostavlja da se iza podrške Muslimanskoj braći i Hamasu kriju populistički motivi: "U arapskom svijetu islamisti su još uvijek najjače oporbene snage", piše on. "Oni bi mogli biti akteri budućnosti, a njihov pomagač Katar bi imao koristi od toga u slučaju novih potresa."

To objašnjava zašto Al Jazeera, kako piše u članku ARD-ovog portala Tagesschau.de, nastavlja djelovati „kao propagandni kanal Muslimanske braće i Hamasa". „Engleski program Al Jazeere, namijenjen publici sa Zapada, smatra se emiterom s najvećim dometom u regiji arapskog govornog područja. Ali Al Jazeera nije uspješna samo na Bliskom istoku. Prema vlastitim informacijama, katarski informativni kanal dopire do više od 430 milijuna ljudi širom svijeta. Njegov program nije više usmjeren samo na arapske gledatelje: ponuda AJ+ na engleskom jeziku na društvenim mrežama je eksplicitno namijenjena europskoj i američkoj publici. Postoji i sadržaj koji se zalaže za prava LGBTIQ* osoba - iako se homoseksualnost u Kataru može kazniti s do sedam godina zatvora, a pod određenim uvjetima postoji čak i smrtna kazna.

Pogreb snimatelja Al Jazeere Samera Abua Daqqe koji je, kako je izvijestila Al Jazeera, poginuo u napadu izraelskog drona u prosincu 2023. Foto: Bassam Masoud/REUTERS

Veliki dio sadržaja AJ+ odnosi se na specifična iskustva diskriminacije i isključenosti, koju mladi muslimani doživljavaju u Njemačkoj ili drugim zapadnim zemljama. "Ova iskustva nepravde stavljena su u kontekst s islamističkim narativom o muslimana kao žrtvama i međunarodnoj islamofobiji, zbog koje moramo stati zajedno i braniti se”, kaže Jacobs.

Ogroman porast broja korisnika nakon napada Hamasa

Čini se da je program za publiku na engleskom posebno gledan nakon terorističkog napada Hamasa na Izrael 7. listopada. Od tada je, prema procjeni Centra za monitoring, analizu i strategiju (CeMAS) za tagesschau.de, nalog na Instagramu "Al Jazeera English" stekao više od 1,3 milijuna pratitelja, čime je broj pretplatnika povećan na više od 4,3 milijuna – što je povećanje od skoro 44 posto. Slična je situacija i s AJ+. Ponuda ove TV-postaje za mlade povećala je broj svojih pretplatnika za 38 posto od 7. listopada i sada ima 1,3 milijuna pratitelja.

"Zabrinjavajući razvoj događaja"

Al Jazeera već godinama jednostrano izvještava o bliskoistočnom sukobu, kaže Andreas Jacobs iz zaklade Konrad-Adenauer za ARD. On dodaje kako AJ prikazuje emotivne izvještaje očevidaca i slike ranjene palestinske djece ili ožalošćenih žena, ali izostavlja izraelsku perspektivu. "Ovo stvara pomak u percepciji stvarnosti. Al Jazeeri se tu daje potpuno drugačija razina kredibiliteta jer je bliža realnosti života mladih ljudi - muslimana", kaže Jacobs. On ističe da se pojmovi kao što su otpor, genocid ili aparthejd u izvještavanju AJ-a koriste kao nešto što se podrazumijeva, aktivno se koriste i ne dovode se u pitanje. Prevagnuo je i narativ da je Hamasov teroristički napad od 7. listopada bio legitiman odgovor na desetljeća aparthejda. "Pretjeruje se i s narativom da su Izraelci u suštini sami krivi što je Hamas počinio masakr. Ja to smatram ne samo groteskno pogrešnim razvojem događaja, već i zabrinjavajućim razvojem situacije za Njemačku, jer sve više ugrožava koheziju u društvu", kaže Jacobs .

Tko je ispalio raketu na bolnicu u Khan Younis u Pojasu Gaze? Foto: Belal Khaled/Anadolu/picture alliance

Dezinformacije o eksploziji u bolnici u Gazi

Ovo je postalo posebno jasno sredinom listopada. Nakon eksplozije u bolnici u Pojasu Gaze Al Jazeera je, pozivajući se na zdravstvene vlasti pod kontrolom Hamasa, također proširila vijest da je Izrael napao kliniku raketom, kao i da je nekoliko stotina ljudi poginulo. Ta verzija je kasnije dovedena u sumnju. Pa ipak, vijest je izazvala spontana okupljanja širom svijeta, na kojima su se širili i antisemitski sadržaji. Na temelju informacija Udruženja centara za istraživanje i informiranje o antisemitizmu (RIAS), došlo je i do naglog porasta antisemitskih skupova u Njemačkoj. Prema navodima nevladine organizacije Reporteri bez granica (RSF) na mnogim propalestinskim skupovima bilo je i "pojačanih prijetnji, uvreda i napada na novinare". Prema RSF-u, napadi su "izraz intenzivnog nepovjerenja prema novinarima". Jacobs to potvrđuje. "Al Jazeera namjerno potpiruje nepovjerenje u zapadne medije tvrdeći, na primjer, da oni kriju a da Al Jazeera jedina prikazuje istinu."

AJ na turskom prati Erdoganovu liniju

Uz novinare-amatere, islam-blogere i medije pod kontrolom države, katarska televizijska postaja samo je dio medijskog pejzaža koji pruža iskrivljene izvještaje o ratu na Bliskom istoku, navodi se u tekstu ARD-a. Turski javni servis TRT također je u više navrata usvajao propalestinske ili antiizraelske narative – a ponekad širi i netočne vijesti. TRT je na društvenim mrežama podijelio slike navodne akcije u kojoj je na fasadi zgrade Bundestaga prikazana palestinska zastava i slogan: "Smjesta zaustaviti genocid u Gazi". U stvarnosti, do ove akcije nikada nije došlo. TRT na njemačkom je također uspio povećati broj pretplatnika za 33 posto od 7. listopada sa svojim stilom izvještavanja. Sada ovaj turski javni servis ima više od 216.000 pratitelja u Njemačkoj.

jr/tagesschau.de