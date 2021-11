ABBA ponovo na glazbenoj sceni

Frenetično slavljenu i obožavanu grupu ABBA obožavatelji nisu zaboravili ni nakon 40 godina, od kada su se članovi grupe 1982. razišli. Naprotiv: Queer-zajednica je od četvoro Šveđana napravila ikone; u klubovima širom svijeta se organiziraju ABBA-partiji, a učvrstila se i reputacija tih glazbenika kao perfekcionista popa.

Nagrada za vjernost stigla je ovog 5. studenoga u vidu novog albuma „Voyage. Ali hoće li ABBA uspjeti ispuniti očekivanja? Bilo kako bilo, već sada se njihov povratak na scenu slavi kao najspektakularniji povratak desetljeća, ako ne i u povijesti pop-glazbe.

Ono što se već sada može reći je: ovo je povratak koji je isplaniran do najsitnijih detalja i savršeno insceniran. „Putovanje samo što nije počelo. ABBA. ‘Voyage‘", najavljuje se od kolovoza na službenoj stranici ovog švedskog benda, a poslali su i virtualnu pozivnicu za događaj uživo 2. rujna. Marketinška mašinerija je radila punom parom. I onda je 2. rujna navečer počelo virtualno putovanje: obožavatelji na svim kontinentima su pričali što im znači ABBA, pjevali njihove pjesme, držali natpise s porukama bendu pred kamerama.

270.000 ljudi pratilo je prijenos uživo

Sidnejski lučki most bio je osvijetljen u čast ovog benda, a Kylie Minoque je poslala pozdrav. Radio BBC je čak pomjerio svoje vijesti u 18:00 sati kako bi predstavio dvije od deset pjesama s novog albuma. Novi singl „I still have faith in you" je oda prijateljstvu – unatoč glazbenim i osobnim razdvojenostima.

Melodična, sanjalačka pjesma otpjevana još uvijek zvonkim i kristalno jasnim glasovima Agnethe Faltskog i Anni-Frid Lyngstad – privlačni pop i u potpunosti ABBA-stil.

Ulvaeus, Andersson, Faltskog i Lyngstad su prošle godine pet tjedana 11 sati dnevno bili na pozornici povezani kablovima

Upečatljivi su glazba i tekst i drugog singla, „Don‘t shut me down", koji je također predstavljen u rujnu. Benny Andersson i Bjorn Ulvaeus se zapravo drže oprobanog recepta s kojim su stekli svjetsku slavu. Treća pjesma „Just a notion“ objavljena je krajem listopada. Početne sekvence, koje vas tjeraju na ples, podsjećaju pomalo na „Waterloo", hit s kojim je bend pobijedio na Euroviziji 1974. i započeo svjetsku karijeru bez presedana.

Benny Andersson se za vrijeme ABBA-showa uživo 2. rujna prisjetio kako su mnogi tada mislili da će to biti ‘one-hit-wonder‘ (čudo jednog hita) i kratka eurovizijska slava. Ali, dogodilo se mnogo duže čudo: nakon 400 milijuna prodanih albuma, 17 hitova na prvom mjestu top listi, jednog mjuzikla, koji se uspješno izvodi već 20 godina i dva igrana filma, ABBA sada objavljuje još jedan album. U Londonu je čak nastala specijalna dvorana za koncert „Voyage“, gdje će narednih godinu dana dva puta dnevno „nastupati“ futuristički retro „ABBAtar“ pred oko 5.000 gledatelja.

Da bi se koncipirali ovi hologrami, Ulvaeus, Andersson, Faltskog i Lyngstad su prošle godine pet tjedana 11 sati dnevno bili na pozornici povezani kablovima. Iz ove „digitalne stvari" , kako je nazvao Benny Andersson, nastali su njihovi digitalni dvojnici 1970-ih - „Forever young", barem za ovaj show.

ABBA ima i stare i nove obožavatelje

Agnethin strah od letenja

Nijedna pjevačica, međutim, nije otputovala u London zbog konferencije za novinare na kojoj su predstavljeni koncerti i album. Anni-Frid je bila dugo bolesna, a Agnetha ima strah od letenja. Zato ne treba pomisliti da je ovim dvjema damama ponovno ujedinjenje benda manje važno nego muškim članovima. „Trebalo bi da su ovdje, ali one ne uživaju toliko (u popularnosti) kao Benny", u šali je tada rekao Bjorn. Pijanist je također priznao da je bio prilično nervozan pred prvo snimanje. „Pet minuta prije nego što su (Agnetha i Anni-Frid) ušle u studio, mislio sam: ‘Trebao sam ih pitati mogu li još uvijek pjevati‘“, rekao je. „Ali, one su mogle, one mogu i čut će se kada budete čuli album.“

ABBA se svojim novim albumom htjela nadovezati na svoje početke. „Nikad nismo gledali na to kako danas izgledaju top liste“, potvrdio je Bjorn na jednoj konferenciji za novinare. „Mi smo od početka odlučili pisati pjesme najbolje što možemo."

Šveđani, koji su u međuvremenu svi prekoračili sedamdesetu, i dalje su u skladu s vremenom i koriste društvene mreže kako bi promovirali svoj povratak na scenu. I ako pogledate odaziv, „Just a notion" je na primjer u roku od tjedan dana zabilježio 1,8 milijuna klikova. Tako da im je odlično uspjelo balansiranje između starog i novog. I nisu samo reaktivirali stare obožavatelje već i stekli nove.