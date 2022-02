Abazović za DW: Učinit ću sve da ne budu „dvije Crne Gore“

Društvo Crne Gore još uvijek je polarizirano, kaže u intervjuu za DW Dritan Abazović, potpredsjednik vlade u tehničkom mandatu i vjerojatno budući mandatar za sastav nove vlade. Prema njegovoj želji, Crna Gora bi do 2025. godine trebala biti spremna za članstvo u Europskoj uniji.

Abazović ocjenjuje da je u 14 mjeseci vlade Zdravka Krivokapića pokrenuto mnogo pozitivnih stvari, kao što je borba protiv organiziranog kriminala i korupcije, i da su tu postignuti konkretni rezultati. On naglašava da su promjene u državnoj administraciji postupan proces i tvrdi da se već pojavio „novi val ljudi". „Mi smo tu kako bismo pokazali da je društvena kohezija moguća“, rekao je Abazović i naglasio da će činiti sve kako ne bi postojale „dvije Crne Gore".

„Mi smo DPS pobijedili 30. kolovoza"

Na optužbe da radi za neke strane čimbenike, za „Srbiju i slične“, Abazović odgovara da je to retorika onih kojima odgovara podjela Crne Gore. Sebe vidi kao političara koji je „izašao iz matrice“: „Mi smo DPS pobijedili 30. kolovoza" i „moramo graditi institucije sustava“. Jer, DPS je način svog vladanja „preslikao“ i u mnoge institucije i tvrtke, što sada valja prevladati.

Nova vlada Crne Gore mora imati sedam do osam jasnih zadataka, među kojima su najvažniji „deblokada europskog puta“ i pripreme za novu turističku sezonu. Takve zadatke Abazović naziva „magistralnima" i smatra da su oni vrlo konkretni, jasno diferencirani i – rješivi. Pogotovo ako Crna Gora „u pozitivnom smislu pobijedi samu sebe" – postane jedinstvena i riješi stvari koje su u interesu „ogromne većine građana“.

Posljednjoj vladi je nedostajala podrška funkcionalnog parlamenta i funkcionalne parlamentarne većine. To sada valja deblokirati. Ali, ne održavanjem novih izbora bez izborne reforme. Krajnje je vrijeme da se iskorači iz jedne „primitivne percepcije političke realnosti“, poručuje Abazović, stalno naglašavajući potrebu za „pomirenjem Crne Gore".

Dritan Abazović u razgovoru s novinarom DW-a Idrom Seferijem

Iza nacionalizma je uvijek korupcija

Mišljenja kao što je da Crnogorci i Srbi ne mogu funkcionirati zajedno u državi su dio „matrice": „Stojim iza teze da iza svakog nacionalizma na Balkanu stoje korupcija i organizirani kriminal".

Abazović podsjeća i da je do sada imao mnogo kontakata s „međunarodnom zajednicom“. On od nje traži podršku, ali ne i da ona uređuje odnose u Crnoj Gori. „To je zadatak isključivo legitimnih predstavnika naroda“, kaže on. I dodaje da od međunarodne zajednice očekuje „podršku naporima Crne Gore da ona postane prva naredna članica EU-a i da Crna Gora zadrži svoj prozapadni politički kurs.“

is/sb

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu