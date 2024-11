40 godina projekta Band Aid u sjeni podjela

“Do they know It’s Christmas” slavi 40. obljetnicu. Ta dobrotvorna pjesma je Africi donijela milijune. Ali ni kritika na manjka. Neki glazbenici se sada čak i ograđuju od pjesme.

Godine 1984. afričku državu Etiopiju pogodila je razorna suša koja je uništila većinu usjeva. Gotovo osam milijuna ljudi bilo je pogođeno glađu; mrtve se u jednom trenutku prestalo brojati, procjene variraju između 500.000 i jednog milijuna. Slike izgladnjelih ljudi, posebno djece, obišle ​​su svijet i potaknule neviđeni val donacija. Tomu je pomogla i jedna BBC-jeva reportaža iz same Etiopije.

Među TV gledateljima je bio i britanski glazbenik Bob Geldofkoji je odmah odlučio krenuti u akciju. Zajedno sa svojim kolegom glazbenikom Midgeom Ureom (pjevačem sinth-pop banda Ultravox), okupio je all-star bend kako bi proizveli dobrotvornu pjesmu za žrtve gladi. Snimanje vokala počelo je 25. studenog 1984. - nekoliko dana kasnije singl "Do They Know It's Christmas" bio je u prodavaonicama ploča. Popraćen glazbenim spotom sa svim sudionicima.

Ovakva kolekcija zvijezda rijetko se do tada viđala: Sting, Paul Young, Boy George, George Michael, Phil Collins, Annie Lennox, Duran Duran, Spandau Ballet, U2, Bananarama i mnogi drugi. Singl je nadmašio očekivanja producenata i za Božić postao broj jedan u brojnim zemljama - uključujući Njemačku.

I američke zvijezde za Afriku

Pjesma iz Velike Britanije zasjela je i na 13. mjesto američke Billboardove ljestvice. I ovdje je hit britanskih zvijezda privukao pozornost. Glumac, pjevač i mirovni aktivist Harry Belafonte počeo je razmišljati o tome kako bijelci žele spasiti crnce, ali je zaključio kako i Afroamerikanci moraju spasiti svoj narod od gladi.

I tako je Belafonte preuzeo ideju Boba Geldofa i okupio Lionela Richieja, Michaela Jacksona i Quincyja Jonesa kao producente u siječnju 1985. Pjesma “We Are The World” nastala je u samo nekoliko dana, a pjevaju ju najveće američke zvijezde tog vremena i to ne samo Afroamerikanci. Na snimanju je bio i Bob Geldof koji je sudionike izvijestio o stanju na licu mjesta, u Africi koju je u međuvremenu obišao. "Ne želim vas deprimirati ovim vijestima, ali možda u ovoj pjesmi možete izraziti ono što osjećate i zašto ste danas ovdje", rekao je Geldof američkim kolegama.

Rezultat je poznat. Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Bob Dylan, Tina Turner, Cyndi Lauper, Al Jarreau, Diana Ross, Dionne Warwick, Willie Nelson i mnoge druge superzvijezde pobrinule su se za nevjerojatan uspjeh.

Geldofova ideja o okupljanju superzvijezda u studiju za dobar cilj je zaživjela. I tako je početkom 1985. godine njemačka glazbena scena u dobrotvornoj pjesmi "Nackt im Wind" zabrinuto gledala u Afriku.

Mnogi od njemačkih glazbenika koji su tada sudjelovali u projektu vratili su se u studio 2014. kako bi snimili njemačku verziju pjesme "Do They Know It's Christmas" i kako bi obilježili 30. godišnjicu originalne pjesme.

"Do They Know It's Christmas" reizdana je nekoliko puta u posljednja četiri desetljeća, sa zvijezdama britanske i irske glazbene scene.

USA for Africa - odgovor na britansku akciju Foto: AP Photo/picture alliance

Pogrešna slika o Africi

Unatoč svom oduševljenju dobrotvornim projektima, bilo je i kritika, recimo zbog stiha "Znaju li da je Božić?". Kritičari su ukazivali na to kako je apsurdno pretpostaviti da Etiopljani, koji su kulturološki među najstarijim kršćanima na svijetu, ne znaju da je Božić. Kritiziralo se da to pokazuje kolonijalistički zapadnjački stav. Sugerira se također, zamjerili su kritičari, da nekoć potlačeno, kolonizirano ili iskorištavano stanovništvo u drugim dijelovima svijeta, poput Afrike, nije u stanju izgraditi funkcionalno društvo ili gospodarstvo bez pomoći bijelaca.

Jedan od pokretača projekta Midge Ure je odbacio ove kritike i ukazao na ogromne donacije od više od osam milijuna britanskih funti (što odgovara više od 13 milijuna eura danas). U svojoj autobiografiji "If I Was…” piše da se nikada nije radilo o pjesmi, nego o njezinom učinku.

Kritike su se nastavile tijekom godina, bilo da se radilo o verziji iz 2004. s Paulom McCartneyjem, Robbiejem Williamsom i Didom, ili s verzijom iz 2014. godine. Geldof je ponovno okupio glazbenike kako bi prikupili sredstva za žrtve virusa ebole. Stihovi pjesme "Do They Know It's Christmas" bili su prerađeni u skladu s novom namjenom.

"Kompleks bijelog spasitelja”

Na sudjelovanje u projektu 2014. je pozvan i britansko-ganski glazbenik Fuse ODG kojem se isprva svidjela ideja. Ipak, imao je loš predosjećaj u vezi s tekstovima i videima prijašnjih dobrotvornih pjesama. “Bojao sam se da će to pridonijeti trajnom negativnom prikazivanju afričkog kontinenta na Zapadu”, napisao je u britanskom Guardianu 2014. godine.

Fuse je objasnio da, dok su akcije poput "Band Aida" izazvale suosjećanje i dovele do donacija, istodobno su, što je još važnije, ojačale štetne stereotipe o Africi, gušeći gospodarski rast, ulaganja i turizam na kontinentu.

I sada, deset godina kasnije, Fuse je još uvijek ljut zbog onoga što se često naziva "kompleksom bijelog spasitelja". Neposredno prije izlaska posebnog izdanja Band Aid 40 iskalio je bijes na Instagramu i između ostalog poručio: “Kao Afrikanci, ne želimo da drugi pričaju našu priču.”

Bob Geldof na koncertu Live Aid na ljeto 1985. Foto: picture alliance/Avalon

I Ed Sheeran distancira

S Edom Sheeranom Fuse sada ima jednog bijelog istomišljenika. Slaže se s argumentima i ubuduće ne želi više svoje ime stavljati na raspolaganje kada je riječ o stereotipnim prikazima Afrike i njezinih stanovnika. Sheeran je 2014., uz One Direction, Angélique Kidjo, Chrisa Martina (Coldplay), Bona, Sinéad O'Connor i druge zvijezde sudjelovao u toj verziji dobrotvornog hita.

Ali on se više ne želi pojavljivati ​​u novoj verziji. No to nije tako jednostavno: "Do They Know It's Christmas" 2024. pod projektnim nazivom Band Aid 40 već je gotov, miksana pjesma sastavljena od svih verzija iz posljednja četiri desetljeća. Da su ga pitali, poručio je Sheeran na Instagramu, on bi "s poštovanjem odbio".

U međuvremenu Bob Geldof ne štedi energiju braneći pjesmu i ideju koja stoji iza nje. "Ova mala pop pjesma održala je stotine tisuća, ako ne i milijune, ljudi na životu", rekao je za TV stanicu 1News.

Ipak, radio stanice poput švicarskog SRF-a trenutačno pomno razmišljaju hoće li ovu pjesmu uvrstiti u ovogodišnji božićni program.