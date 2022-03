40 godina "Ebony And Ivory": daleko od stvarnosti

Ebony & Ivory,

live together in perfect harmony,

side by side on my piano keyboard,

oh Lord, why don't we

„Mahagonij i bjelokost, žive u potpunom skladu, jedno uz drugog na mojoj klavijaturi. Dragi Bože, zašto to ne možemo i mi?". Ovo pitanje su si 1982. postavila dvojica globalno popularnih glazbenika: bijeli Paul McCartney i crni Stevie Wonder.

McCartney je ovu popularnu pjesmu napisao na temelju jednog citata irskog komičara Spikea Milligana koji je jednom prilikom rekao: „Crne note, bijele note: sve njih trebaš kako bi postigao harmoniju". Osim toga je McCartney sa svojim tadašnjim bandom The Beatles sredinom šezdesetih godina bio na turneji po SAD-u i na licu mjesta mogao doživjeti pokret Afroamerikanca koji su se pod vodstvom Martina Luthera Kinga borili za građanska prava.

Mirni suživot

40 godina kasnije - Stevie Wonder i Paul McCartney

Paul je tako 1981. otišao u studio s namjerom da snimi ovu pjesmu. No zaključio je kako bi bilo bolje otpjevati ju u duetu, npr. s crnim i slijepim glazbenikom Steviejem Wonderom. On se u tom trenutku sa svojom pjesmom „Happy Birthday" u čast južnoafričkog borca za ljudska prava Nelsonom Mandelom nalazio na top ljestvicama diljem svijeta. Wonder je odmah pristao i tako je nastao hit.

Pjesma i pripadajući video su puni metafora kojima se priželjkuje zajedništvo crnaca i bijelaca: poigravanje crnom i bijelom bojom zajedničko sviranje instrumenata. Video je na samom početku ere MTV-a postigao pun uspjeh i isto tako je jedan od rijetkih glazbenih videa u kojima crni i bijeli glazbenici nastupaju zajedno.

„U svakom od nas čuči dobro i zlo no mi moramo naučiti kako jedni drugima dati ono što je potrebno kako bi preživjeli." Jednostavan tekst i princip ponavljanja lako ostaju u sjećanju i dobro su prenijeli poruku potrebe težnji harmoniji među rasama.

Sladunjava pjesmica

Oba glazbenika su polučila globalni uspjeh. No nisu svi s oduševljenjem prihvatili ovu pjesmu unatoč dobrim namjerama autora. Glazbeni kritičari su „Ebony and Ivory" dočekali na nož. „McCartney je pokušao napetosti između bijelaca i crnaca riješiti na najjednostavniji mogući način. Tu nema ni riječi o tomu da je rasna podijeljenost plod stoljetnih zločina", piše blog Stereogum. U popularnom humorističnom showu „Saturday Night Live", komičari Eddie Murphy i Joe Piscopo su se na prilično brutalan način narugali McCartnejevom hitu.

U Južnoj Africi, gdje u to vrijeme još vlada politika aparthejda, pjesma je bila godinama zabranjena.

Poruka iz pjesme se nije obistinila

Realnost daleko od ideala iz "Ebony and Ivory"

Iako je „Ebony and Ivory" jedan od najvećih hitova u karijerama dvojice glazbenika, 40 godina nakon njezinog nastanka ideal o kojem se govori u pjesmi je još daleko od stvarnosti. Suživot ljudi različitih rasa je i dalje samo udaljena želja. Rasizam, otvoren ili skriven, je i dalje sveprisutan na što već dvije godine ukazuje i pokret #blacklivesmatter nastao nakon ubojstva Afroamerikanca Georgea Floyda kojeg su prilikom uhićenja ubili policajci.

„Ebony and Ivory" se uvijek iznova pojavljuje na raznim top listama, ali s negativnim predznakom. 2007. su slušatelji BBC-jevog glazbenog programa „Ebony and Ivory" proglasili najgorim duetom svih vremena. Dvije godine kasnije na top listi glazbenog časopisa Blender hit je završio na 10. mjestu liste najgorih pop pjesama u povijesti.

