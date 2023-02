Žrtve potresa (pre)dugo čekaju na njemačku vizu

Süreyya Inal, porezna savjetnica iz Berlina, s užasom se prisjeća 6. veljače kada je čula vijest o potresu u Turskoj. Ona je rođena u gradu Antakya u pokrajini Hatay – Antakya je jedan od gradova u kojem nijedna građevina nije ostala čitava. Süreyya satima nije mogla telefonski dobiti nikoga od obitelji koja živi tamo. Čak i sada, više od dva tjedna nakon potresa, sudbina pojedinih članova obitelji još uvijek nije poznata. Među preživjelima su za sada samo njezin stric, šogorica i bratić. Süreyya Inal želi ih privremeno dovesti u Berlin.

"Razočarana sam"

Ova 57-godišnjakinja bila je oduševljena kada je čula da njemačko Ministarstvo vanjskih poslova namjerava olakšati postupak za dobivanje turističke vize nakon potresa. Time bi se njemačkim državljanima i osobama sa stalnom njemačkom dozvolom boravka omogućilo da pozovu svoje rođake prvog i drugog stupnja u Njemačku na 90 dana ako potpišu izjavu kojom se obvezuju na plaćanje svih troškova kao što su uzdržavanje ili liječenje.

Za razliku od drugih, Süreyya Inal se ne plaši tih troškova. Ona dobro zarađuje. „Izjava o obvezivanju je u redu", kaže ona. Ali joj nije jasno zašto je morala original te izjave poslati svojoj obitelji u Tursku koja sada više nema adresu jer je u potresu ostala bez svega. „Zašto tu izjavu ne mogu pohraniti kod javnog bilježnika?", pita se Süreyya. Osim toga, njezin stric, šogorica i bratić nisu rođaci prvog i drugog stupnja. Ona se sada nada da bi ih mogla dovesti u Njemačku preko svoje majke. Nažalost, ništa se ne rješava brzo. „Razočarana sam", kaže Inal za DW.

Süreyya Inal je razočarana zbog nefleksibilnosti njemačke države Foto: Bettina Stehkämper/DW

Odvjetnik Sanli želi pomoći

Engin Sanli je trenutno u Istanbulu. Ovaj odvjetnik turskog podrijetla koji živi u Stuttgartu specijalizirao se za pitanja doseljavanja i azila. On sada na licu mjesta želi istražiti koliko su najavljene olakšice za dobivanje viza provedive u praksi. Prije odlaska u Tursku ovaj 33-godišnjak je bio optimističan. Njegova supruga je također izgubila četiri rođaka u potresu. Sanli je za list Stuttgarter Nachrichten rekao da pojednostavljenje dobivanja turističke vize vidi kao "pozitivan znak". I naglasio da građani turskih korijena koji žive u Njemačkoj ovaj korak vide kao "ogromno priznanje".

Ali otkako je stigao u Tursku, njegov optimizam je iz dana u dan sve manji. „Postoje prepreke koje se ne mogu prevladati“, kaže Sanli. Mora se dostaviti deset različitih dokumenata ako žrtve potresa žele ostati kod svojih rođaka u Njemačkoj do 90 dana.

Putovnice su pod ruševinama

Jedan problem su i dokumenti. Mnogi ljudi u Turskoj nemaju putovnicu jer je njezino dobivanje skupo i u načelu im i ne treba. A i oni koji imaju putovnice u trenutku kada se dogodila katastrofa nisu razmišljali o dokumentima, nego o spašavanju života. I tako su putovnice ostale pod ruševinama. Potrebno je najmanje tri mjeseca za podnošenje zahtjeva za izdavanje nove putovnice - ako su nadležne institucije na područjima pogođenima potresom uopće nekim čudom ostale pošteđene. I ako imate sreće da nađete fotografa koji izrađuje biometrijske fotografije. I imate novac za novu putovnicu u iznosu prosječne mjesečne plaće.

No Engin Sanli ne namjerava odustati. On komunicira sa svojim turskim kolegama, Odvjetničkom komorom, nadležnim sudovima. Kaže kako je nevjerojatno da se od žrtava potresa zahtijeva da napišu razlog zašto žele napustiti to područje.

Spasioci i dalje traže žrtve Foto: Ylenia Gostoli/DW

Komplicirana je i situacija za djecu koja su zbog potresa ostala bez roditelja. Oni ne samo da trebaju dostaviti sve dokumente, već́ nadležni turski sud najprije mora dati dozvolu za posjet rođacima u Njemačkoj. Za Engina Sanlija ovo je nepodnošljiva situacija za djecu kojoj su, kako kaže, „sada jednostavno potrebni zaštita i mir". Osim toga, on pita i što će biti s tom djecom poslije isteka 90 dana?

Ne žele iz svoje zemlje

Ali izgleda da mnogi ni ne žele napustiti svoju domovinu, unatoč razaranjima, mrtvima i riziku od epidemija. Prema podacima njemačkog Ministarstva vanjskih poslova, po ubrzanoj proceduri do sada je izdano ukupno 96 šengenskih viza turskim državljanima. Osim toga, do ponedjeljka je podnijeto 15 zahtjeva za trajno spajanje obitelji.

No sada je pomoć na licu mjesta puno važnija. Posebno za ljude iz Sirije, kojima je gotovo nemoguće dobiti vizu za Njemačku. Mnoge žrtve potresa su zabrinute da bi svijet uskoro mogao izgubiti zanimanje za njihovu sudbinu. U svojoj video poruci prošlog vikenda kancelar Olaf Scholz na turskom jeziku je rekao: "Gerçek dost kötü günde belli olur" – u prijevodu: „Pravog prijatelja se poznaje u nevolji".

Više od tri milijuna ljudi turskog porijekla koji žive u Njemačkoj bi voljelo vjerovati u to.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu