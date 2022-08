Židovskoj agenciji u Rusiji prijeti zatvaranje

Unatoč intervencijama na najvišoj razini, Židovskoj agenciji (Jewish Agency, na hebrejskom: Sohnut) koja pomaže Židovima u iseljavanju u Izrael, prijeti zatvaranje predstavništva u Rusiji. Predmet se našao na sudu još krajem srpnja - po tužbi ministarstva pravosuđa Rusije koje tu nevladinu organizaciju optužuje za kršenje zakona.

Na ročištu održanom u petak (19.8.), odvjetnici Židovske agencije zatražili su od suda dodatno vrijeme za skupljanje dokaza da agencija nije prekršila nijedan zakon. Nadležni sud u Moskvi je potom odgodio suđenje za 19. rujna. Odvjetnik Andrej Grišajev, koji zastupa tu nevladinu organizaciju, rekao je kako se nada da će odlaganje omogućiti dvjema stranama postizanje dogovora i rješavanje tog spora izvan suda.

List The Times of Israel prenosi da je organizacija već poduzela korake da promjeni svoje aktivnosti u Rusiji u skladu sa zahtjevima ruskog ministarstva pravosuđa. Taj list također piše da, „iako su izraelski dužnosnici na početku vidjeli poteze Rusije protiv Židovske agencije kao diplomatski manevar sa ciljem izvršavanja pritiska na Jeruzalem, oni to sada smatraju dijelom šireg ruskog obračuna s cijelim civilnim društvom. Posljednjih godina Moskva je prisilila brojne međunarodne organizacije da prekinu ili ograniče svoje aktivnosti u Rusiji."

Špekulacije o razlogu tužbe

Naime, u Rusiji i u Izraelu se već tjednima špekulira o razlogu za ovaj potez. Novinari ruskog servisa BBC-a izvijestili su o pismu dugom 20 stranica koje je ministarstvo pravosuđa Rusije u lipnju poslalo Židovskoj agenciji. Navodi se da je pismo sadržavalo čitav niz optužbi.

Prema anonimnom izvoru u ruskom predstavništvu Židovske agencije, dvije glavne kritike su – ophođenje s osobnim podacima koji su prikupljeni i poslani u inozemstvo te takozvani odljev mozgova.

„Činjenica da pomažemo ljudima pri napuštanju zemlje negativno utječe na gospodarstvo i perspektivu Ruske Federacije", rekao je izvor BBC-u.

Prema službenim podacima, u prvom kvartalu 2022. zemlju je napustilo oko četiri milijuna Rusa - što je rast od 46 posto u odnosu na prethodnu godinu, prenose ruski mediji.

Bivši šef Židovske agencije i sovjetski disident Natan Šaranski

Kako Židovska agencija pomaže u iseljavanju

Židovska agencija, osnovana 1929., ima predstavništva širom svijeta i dva glavna zadatka: podržati Židove koji se žele doseliti u Izrael i jačanje židovskog identiteta. Agencija plaća avionske karte za Izrael i pomaže u izgradnji novog života. Također nudi tečajeve hebrejskog jezika, obrazovne programe i pomaže socijalno ugroženima u Izraelu i inozemstvu.

U Rusiji je aktivna od 1989. kada je počela masovna emigracija sovjetskih Židova u Izrael. Trenutno zapošljava oko 200 ljudi u devet predstavništava širom Rusije. Pored toga što pomaže iseljavanje u Izrael, održava i kulturne i vjerske aktivnosti za židovsku zajednicu, a i u okviru partnerskih struktura pomaže starim i invalidnim osobama – i Židovima i drugim nacionalnostima.

Rusija je posljednjih godina na vrhu liste zemalja iz kojih su se Židovi doselili u Izrael. Prema službenim izraelskim podacima, broj ruskih imigranata u tu zemlju naglo je porastao ove godine: između siječnja i srpnja 2022. više od 20.000 Rusa je emigriralo u Izrael, prenosi Reuters. Usporedbe radi, tokom cijele 2019. taj broj je bio nešto manji od 16.000.

Prema Židovskoj agenciji do 24. veljače u Rusiji je živjelo 165.000 Židova. Prema izraelskom zakonu, svaka osoba koja ima baku ili djeda Židove ima automatski pravo na državljanstvo Izraela. Trenutno oko 600.000 Rusa ispunjava ove uvjete, prenosi Reuters.

Politički pritisak na Izrael?

Izraelski ministar za dijasporu Nachman Shai vidi direktnu vezu između odluke ruskog ministarstva pravosuđa da zatvori Židovsku agenciju i stava izraelske vlade o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Krajem srpnja izraelski premijer Jair Lapid upozorio je na ozbiljne posljedice po rusko-izraelske odnose ako dođe do zabrane Židovske agencije.

