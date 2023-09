Židovski život cvjeta u Hitlerovoj „prijestolnici pokreta“

Europski rabini sinoć su svečano otvorili svoje novo sjedište u Münchenu – nakon 67 godina u Londonu. To je znak raznolikog židovskog života u Njemačkoj, ali ostaje u sjeni kontroverze oko jednog bavarskog političara.

Ulice minhenske gradske četvrti Maxvorstadt podsjećaju na mračnu njemačku prošlost. Tijekom 1930-ih godina nacisti su marširali ulicom Brienner do trga Königsplatz, pored takozvane „Smeđe kuće“ (Braunes Haus) u kojoj je bilo sjedište Nacionalsocijalističke njemačke radničke stranke (NSDAP) Adolfa Hitlera.

München je nekada bio „glavni grad pokreta". U njemu se Hitler uzdigao sa svojim nacistima do 1933. godine. Do kraja nacističke Njemačke taj grad je ostao vrlo važan za Hitlerovu stranku. I danas se u minhenskoj arhitekturi može prepoznati mračna povijest bavarskoga glavnoga grada. A na mjestu nekadašnje „Smeđe kuće“ već više od osam godina se nalazi Dokumentacijski centar o nacizmu.

"Hitlerjugend" maršira ispred središnjice NSDAP-a u Münchenu 1935. godine. Foto: akg-images/picture-alliance

„Zaista ekstremno"

U tom dijelu grada jenovo sjedište Konferencije europskih rabina (CER). „Povijesno gledano, München je zaista ekstreman", kaže za DW predsjednik Konferencije, rabin Pinchas Goldschmidt. „Ovdje je počelo uništavanje judaizma u Europi. Ovdje je planirana Kristalna noć, noć pogroma."

Ali sada se povijesni krug zatvara. „Konferencija europskih rabina, koja od 1956. godine podržava obnovu židovskih zajednica nakon Holokausta, dolazi u ovu zemlju. A u Münchenu, u Bavarskoj, u Njemačkoj, vidimo da su židovske zajednice obnovljene i da cvjetaju", kaže Goldschmidt.

Rabin Pinchas Goldschmidt Foto: Kai-Uwe Heinrich/Tagespiegel/imago images

Od svog osnivanja 1956. godine Konferencija rabina imala je sjedište u Londonu. „Centar Europe se pomaknuo", kaže Goldschmidt. Danas Europu predvode dvije najveće zemlje, Francuska i Njemačka. „Njemačka je zemlja u Europi u kojoj raste židovska zajednica. A bavarska vlada nas je ohrabrila i pozvala da dođemo u München."

Odluka da se dođe u München ima svoju priču koja je počela krajem svibnja 2022. godine. U to vrijeme, oko 500 rabina iz više od 40 zemalja došlo je na prvu opću skupštinu u Münchenu. Premijer Bavarske Markus Söder, sa židovskom kapom na glavi, došao je na sastanak rabina u hotelu koji je čuvala policija. Bio je nesiguran i dirnut – ali i zahvalan i radostan zbog tog sastanka na kojem se okupio najveći broj rabina u Njemačkoj nakon Holokausta.

Markus Söder i rabin Pinchas Goldschmidt Foto: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Söder je te večeri ostao do kasno. Izričito je pozvao goste da ubuduće sve svoje skupove održavaju u Münchenu. Do tada su se ti skupovi održavali svake dvije do tri godine u raznim europskim gradovima. „Svatko tko ugrožava život i slobodu Židova mora očekivati naš odlučan otpor – nulta tolerancija prema netoleranciji“, nekoliko puta je od tada ponovio taj kršćansko-demokratski političar. Ideja o premještanju sjedišta u bavarski glavni grad već neko vrijeme je kružila među pojedinim rabinima. Uslijedilo je nekoliko razgovora – a sada Konferencija rabina seli iz Londona u München. Rabin Goldschmidt kaže da u Münchenu osjeća otvorenost i naklonost prema židovskom životu.

Odluka o preseljenju u München dolazi u trenutku kada židovski život u Njemačkoj postaje sve nazočniji u javnosti i vidno raznovrsniji, usprkos mnogim antisemitskim incidentima. U međuvremenu se u Njemačkoj školuju liberalni, konzervativni i ortodoksni rabini koji služe u mnogim europskim zemljama. U nekoliko gradova postoje spektakularni građevinski projekti.

Prisutnost židovskog života

U Berlinu je krajem lipnja otvoren i Židovski campus zajednice Chabad. Sedmokatna moderna zgrada koštala je 40 milijuna eura. U Frankfurtu na Majni, nedaleko od sajma, gradi se Židovska akademija. Ona bi trebala biti otvorena početkom 2025. godine. A u Kölnu na Rajni, u kojem je obilježen jubilej „1.700 godina židovskog života u Njemačkoj“, čeka se završetak Židovskog muzeja u starom gradu. Postoji i niz drugih građevinskih projekata, kao što je obnova sinagoge Fraenkelufer u berlinskoj četvrti Kreuzbergu, koja je u velikoj mjeri uništena tijekom rata.

Europska konferencija rabina s planiranim Centrom za židovski život imat će utjecaj širom Europe. „Želimo postati sastavni dio minhenskog pejzaža", kaže rabin Goldschmidt. München će postati „jedan od europskih centara za židovski život". Direktor konferencije Gady Gronich već neko vrijeme živi u Münchenu.

Direktor Europske konferencije rabina Gady Gronich Foto: ERC

Jedan od fokusa tog centra bit će obrazovne ponude za supruge rabina. CER je već u rujnu 2022. godine pokrenuo program koji se posebno fokusira na žene rabina i njihov doprinos zajednicama i ima za cilj da ih kvalificira za upravu i komunikaciju. Također se razmišlja i o plaćama, jer žene do sada često nisu bile plaćene za svoj rad.

Pamflet i antisemitizam

Međutim, službeno otvaranje sjedišta Konferencije europskih rabina 8. listopada, na kojem se očekuje dolazak rabina iz raznih dijelova Europe, dolazi u jeku predizborne kampanje u Bavarskoj, u vrijeme oštrih političkih kontroverzi. Otkako se saznalo za pamflet koji je nastao prije 35 godina, koji je ocijenjen kao šovinistički i antisemitski, a koji je povezan s današnjim bavarskim ministrom gospodarstva Hubertom Aiwangerom, traje rasprava o njegovoj iskrenosti. Židovska zajednica u Njemačkoj oštro je kritizirala Aiwangerov odnos prema njegovoj prošlosti.

Europski rabini na mjestu gdje je bio koncentracijski logor Dachau Foto: Christoph Strack/DW

Ipak, datum otvaranja glavnog sjedišta CER-a se izgleda neće mijenjati. A jedna stvar sada privlači pozornost: tjednima je bilo najavljivano da će službeni gost na konferenciji za novinare i na svečanom otvaranju biti šef kabineta bavarskog premijera Florian Herrmann (CSU). Ali, izgleda da će doći bavarski ministar kulture Michael Piazolo, kolega Huberta Aiwangera iz stranke „Slobodni birači“.

