Željeti mir nije dovoljno kod agresije

Uskršnji marševi mira su tradicija još od „ravnoteže straha" u doba hladnog rata gdje se vjerovalo kako Zapad treba prestati utrku u naoružanju pa će onda i Sovjetski Savez prestati biti prijetnja. No ratovi na pragu Njemačke su danas realnost: u Ukrajini i u Izraelu, a za ovu subotu uoči Uskrsa je diljem Njemačke najavljeno sedamdesetak prosvjeda za mir.

U doba hladnog rata i "ravnoteže straha" Istoka i Zapada su i neki pripadnici njemačkog Bundeswehra vjerovali kako Zapad treba učiniti prvi korak. Ali u svijetu ima i vladara koje žele osvajanje i rat - i što s njima? Foto: Manfred Scholz

No i njemački političari upozoravaju na glavni problem: za mir je potrebno dvoje, za rat je dovoljan jedan agresor. To je posve očito u Ukrajini, upozorava i njemački kancelar Scholz u video-poruci: "Svi težimo mirnijem svijetu". Ali, mir bez slobode predstavlja potlačenost, mir bez pravde ne postoji. "Zato podržavamo Ukrajinu u njenom borbi za pravedan mir - koliko god je to potrebno. To činimo i za nas i za našu sigurnost."

Još od devedesetih i raspada Jugoslavije je svima moralo postati jasno, koliko je opasno uopće težiti promijeniti državne granice oružanom silom i to je načelo koje je desetljećima bilo prihvaćeno. A njemački kancelar upozorava kako baš to pokušava vladar Kremlja: "Ali je na nama da ponovno uspostaviti to načelo. To činimo tako što nastavljamo podržavati Ukrajinu - odlučno i promišljeno."

Uskršnji marševi mira su bile manifestacije iz kojih su nastale i političke stranke kao što su njemački Zeleni. Ali i njemački ministar gospodarstva iz te stranke Robert Habeck na socijalnoj mreži upozorava: "Težimo ka miru. Da. Ali iskreni i gorak odgovor jest: vjerojatno neće biti brzog, dobrog kraja, iako mi želimo drugačije."

Obzirom na agresiju Rusije, ministar upozorava: Imajući u vidu rusku agresiju, on je naglasio: "Moramo se pripremiti na prijetnju. Sve ostalo je naivno.“ Zato se i Njemačka mora uložiti u vlastitu sigurnost: "Mi, Njemačka, Europska unija, moramo se štititi u svakom pogledu, također i od mogućeg vojnog napada.“

I njegova stranačka kolegica, njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock osobito u slučaju Izraela ističe kako se ne može prihvatiti jednostrano viđenje: „Ljudskost je nedjeljiva. Sve ostalo je izuzetno opasno“.Želja za mir kod Izraelaca se ne smije okrenuti protiv Palestinaca. A naša želja za mir se ne smije okrenuti protiv podrške mira u Ukrajini. Sigurnost Ukrajine je i sigurnost Njemačke. „Ne smijemo nikad izgubiti nadu jer će inače svijetom zavladati bezobzirnost.“

I na mirovnim prosvjedima u Bonnu je došla i osoba s natpisom "Z" - simbolom ruske soldateske u pohodu protiv Ukrajine. Jer i prosvjedi za mir se lako pretvaraju u manifestacije podrške agresorima. Foto: Meike Boeschemeyer/rpd-Bild/picture alliance

Čelnik oporbenih kršćanskih demokrata Friedrich Merz se proteklih dana napadao zbog svoje izjave o mogućem „zamrzavanju" sukoba u Ukrajini, što bi praktično značilo i priznavanje teritorijalnih osvajanja Rusije. Ipak, on ističe kako će „kod mnogih" ove godine biti izražena želja za mirom i u tome nema ničeg lošeg, no „miroljubivost sama za sebe" nije dovoljna za postizanje trajnog i pravednog mira o kojem se još mora ozbiljno razgovarati. On bi zato želio da se ovogodišnji Uskršnji marševi prije svega založe poručiti Putinu neka prekine svoj osvajački napad na Ukrajinu.