Što Saudijci žele u Newcastleu?

Kupnja engleskog nogometnog kluba Newcastle Uniteda od strane Saudijske Arabije podijelila je navijače. Dok se većina nada da bi to klubu moglo otvoriti vrata velikom uspjehu, drugi se pitaju što se iza svega krije.

U Newcastleu gotovo svi pričaju o nogometnom klubu - većina s ponosom. To je bilo sasvim drugačije do prije godinu i pol, dok Saudijci nisu preuzeli 80 posto vlasništva kluba. Premier-ligaši nisu bili nešto čime su se ljudi u gradu mogli hvaliti. Igra je bila loša, bodova se prikupilo malo.

Pritom je klub Newcastle United važan za grad. Stadion je u središtu grada, krov stadiona je vidljiv gotovo odasvud u gradu. Ljudi su ludi za nogometom.

A onda su došli Saudijci, u klub uložili više od 300 milijuna eura i doveli igrače koji su među najboljima u svijetu. S njima je Newcastle odjednom postao jedan od najboljih klubova u ligi. Sada u gradu ljudi sanjaju o trofejima koji bi uskoro mogli biti osvojeni.

Saudijski državni fond

Upravo je to bio plan novih vlasnika. Osvojiti ljudska srca. Ali ne iz romantičnih razloga – njihovi motivi su drugačiji. Službeno, dionice je kupio državni investicijski fond, skraćeno PIF. To je državni fond Saudijske Arabije, pod kontrolom faktičkog vladara prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana, koji ga osobno vodi. Ministri obnašaju važne dužnosti.

Fond se puni državnim prihodima i ima posebnu zadaću - trebao bi osigurati budućnost države. Nafta koja je Saudijsku Arabiju učinila neizmjerno bogatom još uvijek ima na pretek. Ali kraj se nazire na horizontu. PIF stoga intenzivno ulaže, kako unutar zemlje, tako i širom svijeta. Uber je dio portfelja, jednako kao i Starbucks ili Disney.

Prema saudijskim informacijama, u državnom imovinskom fondu je pohranjeno gotovo 600 milijardi eura. Cilj je tu sumu udvostručiti do kraja desetljeća.

Većina navijača je zadovoljna razvojem kluba - i saudijskim investicijama... Foto: Paul Ellis/AFP/Getty Images

Yasir Al-Rumayyan je šef PIF-a. Na gospodarskim samitima u Rijadu, koji se održavaju svake godine, on rado govori o strategiji: želi ulagati u realnu ekonomiju, u nekretnine, transport, obnovljive izvore energije, a manje u financijski sektor.

Saudijska monarhija želi poboljšati svoj imidž

Ali Saudijska Arabija ima jedan problem koji ju ograničava u njenim ambicijama - loša reputacija. Amnesty International redovito skreće pozornost na kršenje ljudskih prava zemlji.

Prestolonasljednik bin Salman osumnjičen je za naručivanje ubojstva disidenta Jamala Khashoggija. On to opovrgava, ali optužbe za državni terorizam nisu dobra preporuka kada se traže međunarodni poslovni partneri.

Bin Salman je nedavno na državnoj televiziji najavio kako to želi promijeniti. Za postizanje ciljeva potreban je utjecaj, rekao je. „Uzmimo za primjer naš Javni investicijski fond. Ako imate utjecaja u svijetu, ako ste na dobrom glasu, onda će svijet biti otvoreniji za vaše investicije.“ A to bi otvorilo nove mogućnosti.

Newcastle se uklapa u strategiju

Engleski grad Newcastle očito igra važnu ulogu u svemu tome. Ovdje postaje jasna strategija prijestolonasljednika bin Salmana. Al-Rumayyan, strateg PIF-a, osobno je šef Newcastle Uniteda. To je vrlo znakovito. A on nije samo uložio u momčad, nego je kupio i zemljište ispred stadiona. „Tamo bi trebala biti zona za navijače“, kaže Aaron Stokes, koji piše za lokalne novine The Chronicle.

Osim toga, vlasnici su središnji fan-bar preimenovali u „Shearer“, po nogometnoj zvijezdi i idolu navijača. I donirali iznos za pomoć socijalno ugroženima u iznosu od 170.000 eura. Oba su poteza izazvala vrlo pozitivne reakcije.

Doduše u Newcastleu dio navijača redovno prosvjeduje protiv saudijskih vlasnika, ukazujući na kršenje ljudskih prava. No, s obzirom na različita dobročinstva Saudijaca, njihov glas sve manje dopire do ljudi. Time je postignuto ono što Bin Salman želi - ugled je ispoliran.

Sljedeći cilj: ulaganja u nekretnine i tehnologiju

Ovo je vjerojatno samo prva faza. Sportski znanstvenik i ekonomist Simon Chadwick smatra da Newcastle nije odabran slučajno. Gradu su prijeko potrebna ulaganja u stanogradnju. U obzir dolazi čitav niz parcela, na najboljem položaju. No tu dobiti dozvolu za gradnju nije baš jednostavno, a svakako daleko teže nego kupiti dionice Ubera ili Disneya. „Naravno da nije nužno imati nogometni klub da bi se to kupilo“, kaže Chadwick. To bi se moglo i normalnim kanalima. Ali oni su vrlo spori i birokratski. „Puno je lakše reći: dođi u subotu na utakmicu. Tu se onda sklapaju poznanstva, ostvaruju kontakti, i kasnije sve ide jednostavnije“, objašnjava Chadwick.

Prijestolonasljednik Mohammed bin Salman je zadovoljan Foto: IMAGO/Le Pictorium

A osim toga se Newcastle želi etablirati kao mjesto za razvoj tehnologije budućnosti, prije svega na polju razvoja obnovljivih izvora energije. To se dobro poklapa sa saudijskom strategijom okretanja budućnosti, pa uskoro valja očekivati ulaganja i u tom segmentu, kaže Chadwick.

UAE ulažu u Manchester

Prednosti posjedovanja nogometnog kluba kada postoji interes za ulaganje u nekom gradu mogu se vidjeti u Manchesteru. Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) tamo su kupili Manchester City - i nedavno izgradili 1600 modernih stanova na vrhunskoj lokaciji. Visok prihod od najma zajamčen im je godinama.

Grupa znanstvenika sa Sveučilišta u Sheffieldu je analizirala ugovore koji su sklopljeni s gradom i bili su zaprepašteni kako su gradske vlasti jeftino prodale zemljište vlasnicima Manchester Cityja. „Tamo su se prodavale najvrijednije parcele, obiteljsko srebro“, kaže Richard Goulding, jedan od znanstvenika. A uz to je cijeli posao bio i vrlo netransparentan. Grad te optužbe odbacuje i govori o dobroj i uspješnoj suradnji. Novi projekti već su pokrenuti.

Nešto slično se može očekivati ​​i u Newcastleu, možda i većeg obima. A veliku ulogu tu imaju i uspješni nogometni klubovi.

I tako strategija Saudijske Arabije nije ograničena samo na Newcastle. Ili, kako je prijestolonasljednik bin Salman rekao: „Dobra reputacija, reputacija kao pokretačka snaga, otvara nove mogućnosti.“ Newcastle bi stoga mogao biti katalizator za daljnju veliku strategiju širenja utjecaja i investicija Saudijske Arabije u svijetu.

