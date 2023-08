Što podizanje optužnice znači za Trumpa?

Bivši američki predsjednik Trump optužen je, među ostalim, za pokušaj miješanja u izbore. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu dugogodišnji zatvor. On pak negira sve optužbe. Što se do sada zna o optužnici?

Za što je optužen Donald Trump?

Bivši američki predsjednik pojavit će se pred sudom zbog pokušaja vršenja utjecaja na predsjedničke izbore i napada njegovih pristaša na Kapitol 6. siječnja 2021. godine. Optužnica protiv Trumpa na 45 stranica uključuje četiri točke: ometanje službenog postupka, zavjeru radi ometanja službenog postupka, zavjeru radi prevare Sjedinjenih Država i zavjeru da se drugi spriječe u ostvarenju ustavnih prava.

Optužba se odnosi na sjednicu Kongresa od 6. siječnja 2021. na kojoj su trebali biti prebrojeni glasovi birača i Joe Biden službeno potvrđen kao izborni pobjednik. Ova optužnica podignuta je protiv stotina od više od 1.000 ljudi optuženih u vezi s neredima 6. siječnja, uključujući članove ekstremno desničarskih grupa Oath Keepers i Proud Boys. Više od 100 ljudi je već osuđeno ili na sudu proglašeno krivima.

Prema optužnici, postojali su zavjera i višetjedni napori da se izvrši pritisak na zastupnike i druge koji su službeno uključeni u organiziranje izbora. Očito su trebale biti napravljene lažne liste pro-Trumpovih glasača i poslane Kongresu.

Trump i njegovi pristaše također su optuženi za pokušaj zlouporabe Ministarstva pravosuđa. Ono je trebalo pokrenuti lažnu istragu o prevari birača kako bi se podržao Trumpov plan s lažnim biračima.

Sa čime se Trump suočava ako bude osuđen?

Ako bivši američki predsjednik bude proglašen krivim po najmanje jednoj od četiri točke optužnice, prijeti mu višegodišnja zatvorska kazna. Za zavjeru radi ometanja službenog postupka i ometanje službenog postupka može dobiti i do 20 godina zatvora.

Za zavjeru radi sprečavanja drugih u ostvarenju njihovih ustavnih prava predviđena je kazna do 10 godina zatvora, a za zavjeru u cilju prevare SAD-a do pet godina.

Napad na Kapitol 6. siječnja 2021. Foto: JT/STAR MAX/IPx/picture alliance

Kako Trump reagira na optužbe?

Trump negira sve optužbe i svaku pravnu akciju protiv njega vidi kao pokušaj njegovih protivnika da spriječe njegov povratak u Bijelu kuću. Trumpov predizborni tim je nove optužbe okarakterizirao kao još jedan pokušaj administracije predsjednika Bidena da se umiješa u predsjedničke izbore 2024. Ovo podsjeća na ono što se dogodilo u nacističkoj Njemačkoj i drugim autoritarnim režimima. Trumpov tim tvrdi da je on uvijek poštovao zakon.

Trump je također nagovijestio da bi njegova obrana mogla barem djelomično biti utemeljena na argumentu da je istinski vjerovao da su izbori 2020. „pokradeni”. U nedavnoj objavi na društvenim mrežama, on je napisao: „Imam pravo prosvjedovati zbog izbora za koje čvrsto vjerujem da su namješteni i pokradeni, baš kao što su demokrati uradili protiv mene 2016. i kao što su to učinili mnogi drugi tokom vremena.”

Ali državni odvjetnici su prikupili značajan broj dokaza koji pokazuju da je Trumpu više puta rečeno da je izgubio na izborima. Trump je „namjerno ignorirao istinu", navodi se u optužnici.

Što optužbe znače za Trumpovu kandidaturu?

Trump se želi ponovo kandidirati za republikance na predsjedničkim izborima 2024. godine. Tužba to vjerojatno neće promijeniti. Još prije prvih saveznih optužbi protiv njega, on je izjavio da zbog toga neće povući kandidaturu. A čak i ako bude osuđen, prema izvještajima američkih medija, on bi i dalje trebao biti u mogućnosti kandidirati se za predsjednika, barem teoretski.

Ponovljena optužnica ne bi trebala štetiti ni njegovoj popularnosti. New York Times je prije samo nekoliko dana objavio istraživanje prema kojem Trump iza sebe ima 54 posto republikanskih glasača – više nego svi ostali predsjednički kandidati u njegovoj stranci zajedno. Čak je i guverner Floride Ron DeSantis, Trumpov najveći unutarstranački konkurent, daleko iza njega.

Ron DeSantis je Trumpov najveći protivnik u borbi za republikansku predsjedničku kandidaturu Foto: Paul Hennessy/SOPA Images via ZUMA Press Wire/picture alliance

Kakve su reakcije na optužnicu?

U politički duboko podijeljenom SAD-u optužnica protiv Trumpa izazvala je veoma različite komentare – njegovi saveznici su ga, kao i obično, beskompromisno branili. No bivši potpredsjednik Mike Pence, koji se također kandidira za republikanskog kandidata na predsjedničkim izborima, obrušio se na svog bivšeg šefa: „Današnja optužnica je važan podsjetnik da svatko tko se stavlja iznad Ustava nikada ne bi trebao biti predsjednik Sjedinjenih Država."

Trumpov odvjetnik opisao je nove optužbe protiv njegovog klijenta kao "napad na slobodu govora". On također vidi politički utjecaj u ovom postupku.

Koji postupci se još vode protiv Trumpa?

U proteklih nekoliko mjeseci Trump je već bio optužen u još dva slučaja. Najprije u New Yorku u proljeće u vezi s isplatama novca jednoj porno-zvijezdi u zamjenu za šutnju. Time je ovaj republikanac postao prvi bivši predsjednik u povijesti SAD-a koji je optužen za neko kazneno djelo. Još jedna optužnica uslijedila je u lipnju u Miamiju jer je Trump držao strogo povjerljive vladine dokumente na svom imanju Mar-a-Lago nakon isteka njegovog predsjedničkog mandata i oglušio se na zahtjev da ih vrati. Trump se u oba slučaja izjasnio da „nije kriv“.

Osim toga, on bi se mogao suočiti s još jednom optužbom: u saveznoj državi Georgiji državno odvjetništvo je također dvije i pol godine istraživalo Trumpovu ulogu nakon izbora 2020. Odluka o eventualnom podizanju optužnice se još čeka.

ss/tagesschau.de

