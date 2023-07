Što može BiH očekivati od NATO-a?

Dragan Maksimović

prije 53 min. prije 53 min.

Od sastanka na vrhu NATO-a u Litvi očekivanja imaju i u BiH. Iako zbog ustavne krize za to ima razloga, teško da će doći do raspoređivanja trupa u BiH, smatraju analitičari. No iz Srbije stiže drugačiji signal.