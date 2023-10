Što je sporno kod injekcija za mršavljenje?

Predsjednik Društva za borbu protiv gojaznosti zalaže se za preuzimanje troškova injekcija za mršavljenje od strane zdravstvenih osiguranja. Prema proračunima AOK-a, to bi moglo koštati milijarde. Ali to nije sve...

Kada je Jens Aberle, predsjednik Društva za borbu protiv gojaznosti, na konferenciji za novinare u veljači ove godine govorio o novoj injekciji za mršavljenje, njegovom entuzijazmu nije bilo kraja. Injekcija je „gamechanger"," mijenja sve i nikada nije postojao takav lijek „koji bi bio i blizu tako efikasan kao ovaj sad", uvjeravao je novinare Aberle. Uvijek postoje nuspojave, ali one su „pod kontrolom", dodao je. Brojni mediji širom Njemačke „pokupili" su ključne riječi i usvojili formulaciju: injekcija za mršavljenje je „gamechanger". Konferenciju za novinare organizirao je Znanstveni medijski centar (SMC).

Nitko nije spomenuo sukob interesa…

Novinarima, međutim, nitko nije spomenuo da Aberle prima novac od firme Novo Nordisk koja proizvodi te injekcije. Drugi stručnjaci na konferenciji za medije su naveli da kod njih postoji sukob interesa - ali Aberle nije. Generalni direktor SMC-a Volker Stollorz potvrdio je da su organizatori unaprijed pitali Aberlea prima li novac od farmaceutskih kompanija, ali "gospodin Aberle nam nije izričito naveo da postoji sukob interesa".

Zapravo, prema istraživanju NDR-a, WDR-a i Süddeutsche Zeitunga, Aberle je primao novac od farmaceutskih kompanija Novo Nordisk, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly i AstraZeneca - ponekad za predavanja, ponekad za savjete. Jens Aberle, koji puno radno vrijeme radi kao liječnik na Sveučilišnoj klinici Hamburg-Eppendorf, na ovo pitanje ima objašnjenje. On kaže da ga to često pitaju u cijeloj gužvi s injekcijom za mršavljenje. "Možda tu i tamo to nije navedeno, ali to je onda jednokratan propust”.

Cijeli „hype" s injekcijom za mršavljenje krenuo je zapravo u SAD-u. Milijarder Elon Musk priznao je da je izgubio nekoliko kilograma zahvaljujući injekciji. A na otvaranju ceremonije za dodjelu Oscara u ožujku 2023., voditelj Jimmy Kimmel je rekao: "Ovdje svi izgledaju sjajno. Kada pogledam oko sebe pitam se je li Ozempic prava stvar i za mene?"

Ozempic ili Wegovy?

Preparati su dostupni na recept. Ozempic sadrži isti aktivni sastojak kao i Wegovy, ali je odobren samo za dijabetičare u Njemačkoj i plaćaju ga državna zdravstvena osiguranja, ali ne i privatna. Oba preparata izdaju se na recept. Budući da je Wegovy, koji je odobren samo kao preparat za mršavljenje i nije pokriven osiguranjem, oko dva puta skuplji po miligramu aktivnog sastojka od Ozempica, mnogi ljudi s prekomjernom težinom u Njemačkoj žele koristiti jeftiniji Ozempic kako bi smršavili. Rezultat je nestašica zaliha: dijabetičari trenutno često moraju obilaziti po nekoliko apoteka, kako bi dobili svoje uobičajene lijekove.

Andreas Klinge, dijabetolog u Hamburgu i član odbora Komisije za lijekove pri Udruženju njemačkih liječnica i liječnika kaže da ne prođe dan, a da najmanje četiri ili pet pacijenata ne zatraži injekciju za mršavljenje. Nikada za dvadeset godina bavljenja medicinom nije doživio toliku pomamu za nekim medikamentom, dodaje.

Novo Nordisk vrijedi više od VW-a, BMW-a i Mercedesa zajedno

Danska kompanija Novo Nordisk, koja je proizvođač Ozempica i Wegovyja, ima ogromnu korist od globalne potražnje. Vrijednost tvrtke na burzi je samo u protekloj godini porasla za 70 posto. Novo Nordisk je sada kompanija s najvećom tržišnom vrijednošću u cijeloj Europi, ona iznosi 315 milijardi eura – što znači da ima veću vrijednost od VW-a, BMW-a i Mercedesa zajedno. Pored toga, dobra stvar za Novo Nordisk iz poslovne perspektive je to što će pacijenti vjerojatno morati do kraja života uzimati injekciju.

Sama kompanija je tijekom registracije i procesa odobravanja ovog sredstva dostavila odgovarajuću studiju. 900 pacijenata je primalo Wegovy injekciju za mršavljenje u razdoblju od 20 tjedana. Grupa je zatim podijeljena u dvije podgrupe. Jedna je nastavila primati preparat za mršavljenje, druga je, ne znajući, primala injekciju bez aktivnog sastojka. Rezultat: članovi Wegoyv podgrupe su u prosjeku izgubili na težini dodatnih osam posto, dok je placebo grupa dobila na težini u prosjeku sedam posto.

Wegoyv se mora uzimati do kraja života?

"Prema svim podacima koje imamo, Wegovy morate uzimati do kraja života", kaže Andreas Klinge iz Komisije za lijekove Njemačkog udruženja liječnika. "Kada prestanete davati injekciju, ljudi vraćaju težinu koju su prethodno izgubili."

Doktori poput Klingea, koji godinama odbijaju uzimati novac od farmaceutske industrije, na novu injekciju za mršavljenje gledaju kritičnije od recimo Aberlea. Wegovy je "značajno bolji od svih lijekova koje smo ranije imali za mršavljenje", kaže Klinge. Ali postoje i uobičajene kontraindikacije, napominju. Mnogi pacijenti, koji ih uzimaju, imaju mučninu, dijareju ili povraćanja, tvrdi se. Također postoje dokazi upale gušterače i rijetkih tumora štitnjače u eksperimentima sa životinjama.

U ožujku je Aberle, pod svojim imenom, objavio veliki članak o injekciji za mršavljenje u listu "Bild am Sonntag". U njemu traži da zdravstveno osiguranje pokrije troškove liječenja. Prema Zakonu o socijalnim pitanjima, osiguranjima trenutno nije dozvoljeno plaćati čak ni tablete za potenciju, a kamoli lijekove za mršavljenje. Aberle u listu "Bild am Sonntag" (Axel-Springer-Verlag) piše: "Pokrivanje troškova je važno jer mnogi od pogođenih ne mogu sebi priuštiti dugotrajnu terapiju novim sredstvima." Ni tu se ne spominje Aberleov sukob interesa. Manja Danenberg, članica upravnog odbora inicijative doktora MEZIS (skraćenica za "Mein Essen zahle ich selbst"- „Svoje jelo plaćam sam/a), kritizirala je u intervjuu za TV-magazin ARD-a „Panorama" i Aberle, ali i njegovo Društvo za borbu protiv pretilosti financijski ovise o kompaniji Novo Nordisk.

Dobio 145.000 eura samo u 2022.

Aberleovo Društvo za borbu protiv pretilosti je, prema vlastitim navodima, samo prošle godine primilo 145.000 eura od danske kompanije Novo Nordisk – u usporedbi sa samo 80.000 eura koje prima od članarina. Doktorica Manja Dannenberg iz MEZIS-a kaže: "Kao predsjednik ovog Društva, gospodin Aberle djeluje kao stručnjak. Ali, on i sam redovito drži predavanja za kompaniju Novo Nordisk ili radi kao njihov savjetnik".

Izdavačka kuća Axel Springer u odgovoru na upit novinara, kaže kako oni „nisu bili svjesni da postoji sukob interesa u pogledu Aberleove funkcije u kompaniji Novo Nordisk". "Da smo to znali, tražili bismo drugog stručnjaka za ovu temu."

Ljudi s indeksom tjelesne mase (BMI) od 30 ili više smatraju se gojaznima. Njemačko zdravstveno osiguranje AOK pretpostavlja da je oko 19 posto odrasle populacije pretilo. Ako bi svi dobili Wegovy-injekciju na temelju trenutne cijene od nešto manje od 4.000 eura godišnje po pacijentu, AOK bi to godišnje koštalo 52,3 milijardi eura. To bi bilo više od ukupnih izdataka za sve ostale lijekove, koje zdravstveno osiguranje mora plaćati. Prošle godine ti izdaci su iznosili 48,8 milijardi eura. Sam Aberle kaže da je "potpuno jasno” da zdravstveno osiguranje ne može platiti injekciju za sve gojazne osobe i dodaje: „Morate definirati grupu koja će od ovoga imati posebne koristi."

