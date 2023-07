Hoće li se Sanchezovo političko kockanje isplatiti?

Premijer Pedro Sanchez je raspisao prijevremene izbore bez nužde. Sada bi mu se to moglo obiti o glavu - prognoze govore o mogućem dolasku desničara na vlast.

U Valenciji, trećem po veličini gradu u Španjolskoj, u tijeku je politički eksperiment: prošlog mjeseca, nakon regionalnih izbora na kojima je vladajuća Socijalistička radnička stranka (PSOE) širom zemlje pretrpjela poraz, tradicionalna Narodna stranka desnog centra (PP) udružila se s krajnje desnom strankom Vox kako bi formirala vladajuću koaliciju.

Dogovor o podjeli vlasti u Valenciji nije bez presedana na regionalnoj razini u Španjolskoj. No nakon što je premijer lijevog centra Pedro Sanchez raspisao prijevremene parlamentarne izbore za 23. srpanj - izbori su prvobitno bili zakazani za kasnije ove godine – ovaj grad na istočnoj obali predstavlja nagovještaj onoga što bi se moglo dogoditi na nacionalnoj razini ako Sanchez izgubi. Nakon četiri godine u vladi, koalicija koju čine socijalisti i njihovi manji partneri s krajnje ljevice Unidas Podemos ("Ujedinjeni možemo") bi mogla izgubiti vlast.

Završne ankete uoči izbornog dana pokazale su da PP ima komfornu prednost nad socijalistima, ali joj nedostaje apsolutna većina, koju ne može dobiti bez podrške Voxa. No čak i tada, dvije stranke bi mogle ostati bez parlamentarnih mjesta potrebnih za formiranje vladajuće desne koalicije.

Plakat u Madridu kojim se poziva sprječavanje desne koalicije PP-a i VOX-a Foto: Paul White/AP Photo/picture alliance

Jaz između dviju velikih stranaka smanjio se posljednjih tjedana. Sumar, novi ljevičarski savez koji uključuje Unidas Podemos, vodi bitku rame uz rame s Voxom i potencijalno bi se mogao udružiti sa socijalistima kako bi Sanchezu dali drugi mandat.

Vox spreman za ulogu ključnog igrača

Ako Španjolska doista skrene udesno, time bi slijedila nedavne izborne trendove u drugim europskim zemljama poput Italije, Finske, Švedske i Grčke — koje su sve doživjele porast podrške desničarskim strankama na nedavnim nacionalnim izborima.

Vox, koji je osnovan 2013. i prvi put dobio mjesta u španjolskom parlamentu 2019., svojim tvrdokornim stajalištima o društvenim pitanjima i imigraciji posljednjih godina postojano dobija na podršci.

Mnogi koji se protive Voxu boje se ultrakonzervativnog pristupa koji on ima prema društvenim pitanjima. "Žele ukinuti zakon o pobačaju; žele se riješiti zakona o eutanaziji; kažu da rodno nasilje ne postoji", rekla je mlada žena iz Madrida DW-u. „Sve me to jako plaši", kaže ona.

Vlada pod vodstvom Sancheza progurala je niz društveno progresivnih politika za borbu protiv rodnog nasilja, pooštravanje zakona o silovanju, olakšavanje ljudima da zakonski promijene spol i labavljenje ograničenja kada je riječ o pobačaju.

Vox, s druge strane, predstavlja antitezu politici Sanchezove vlade: između ostalog želi ukinuti zakon o transrodnim osobama, oštro je protiv imigracije, kritizira Europsku uniju i skeptičan je u pogledu potrebe borbe protiv klimatskih promjena odlučnom politikom.

Pedro Sanchez na predizbornom skupu svoje stranke PSOE Foto: Europa Press/abaca/IMAGO

Lider PP-a Alberto Nunez Feijoo pokušao je distancirati svoju stranku od nekih ekstremnijih stajališta Voxa, ali šef Voxa Santiago Abascal mogao bi se u nedjelju, nakon izbora, pojaviti kao ključni igrač.

Međutim, malo je vjerojatno da bi koalicija PP-Vox mogla biti jednostavna: izjave čelnika stranke o društvenim pitanjima čine moguće koalicijske pregovore kompliciranima. U Valenciji, zamjenik regionalnog čelnika Voxa Jose Maria Llanos demantirao je postojanje "rodnog nasilja" (kao suprotnost obiteljskom nasilju ili Voxovog preferiranog izraza "nasilje unutar obitelji") prošlog mjeseca. Nacionalni čelnik PP-a Feijoo odmah je odgovorio na Twitteru, jasno dajući do znanja da ne dijeli ovo mišljenje. "Rodno nasilje postoji”, napisao je Feijoo.

Ekonomija glavna tema

Dok su pitanja takozvanog "kulturnog rata" (rodni paritet, istospolni brakovi i obračun sa španjolskom fašističkom prošlošću) bila jako istaknuta posljednjih sedmica, ekonomska su pitanja su apsolutno u konačnici dominirala kampanjom, kaže za DW Omar Encarnacion, stručnjak za španjolsku politiku i profesor na Bard Collegeu u Sjedinjenim Državama.

U anketi Centra za sociološka istraživanja (CIS), španjolski glasači izjavili su da su njihove glavne brige ekonomska kriza, nezaposlenost, politički problemi općenito, zdravstvena zaštita i kvaliteta dostupnog posla.

Španjolsku je teško pogodila pandemija koronavirusa i još uvijek osjeća njezine posljedice: zemlja od 47 milijuna stanovnika u svibnju je imala daleko najvišu stopu nezaposlenosti u EU, od 12,7 posto.

Alberto Nunez Feijoo iz Narodne stranke (PP) Foto: Jorge Contreras/Zuma/IMAGO

Dok se približava dan izbora, Sanchez pokušava mobilizirati bazu svoje stranke pozivajući se na strahove birača centra o opasnostima desničarske koalicije. Dio Sanchezove logike u raspisivanju prijevremenih izbora - opći izbori su prvobitno bili zakazani za mnogo kasnije ove godine - bio je brzo ujediniti ljevicu, kaže Encarnacion.

Feijoo je oštro osudio fotogenični, međunarodno popularani premijerov stil vladanja, koji PP naziva "Sanchismo". Konzervativni vođa optužio je Sancheza da je kampanju usredotočio na svoju osobnost i da se ne bavi važnim pitanjima. Sanchez je pak, rekao je Feijoo u govoru prošlog petka, svoju karijeru napravio na "pristajanju na bilo što s bilo kim kako bi došao na vlast i tamo ostao, lažući o važnim temama".

Desničarski čelnici također su kritizirali Sancheza zbog suradnje s katalonskim i baskijskim snagama za neovisnost kako bi proveo određene reforme. Također je 2021. pomilovao devet katalonskih čelnika za neovisnost, koji su boravili u zatvoru, što je potez koji mu je donio oštre kritike od strane PP-a i Voxa.

Sanchezovo veliko kockanje

Sanchez se nadao da će održavanje prijevremenih izbora pomoći kristalizirati podršku njegovoj stranci. No na kraju, možda ipak neće njegov osobni nastup biti taj koji odlučuje. "O izborima će vjerojatno odlučiti podrška strankama. Ankete pokazuju da podrška koaliciji Podemos/Sumar nadmašuje podršku Voxu. Ako se to tako ostvari, onda se Sanchezovo kockanje isplatilo", rekao je Encarnacion.

Santiago Abascal, VOX, dolazi s krajnje desnice Foto: Europa Press/abaca/IMAGO

Ali ako Sanchezov plan propadne i PP se udruži s Voxom i formira vladajuću koaliciju, manji koalicioni partner bio bi najdesnija snaga u španjolskoj vladi od kraja fašističke diktature Francisca Franca 1970-ih. No, Encarnacion kaže: "Vox bi bio vrlo mali partner u koaliciji PP-Vox."

"PP je kasnih 1980-ih nastao na tragu Alianze Popular, neo-frankističke stranke koja je nastala tokom demokratske tranzicije u kasnim 1970-ima. A VOX je izdanak PP-a," objasnio je ovaj stručnjak. Nacionalističko-konzervativni Santiago Abascal napustio je PP da bi osnovao Vox, koji zauzima čvrst stav prema katalonskom nacionalizmu i doživio je uspon u podršci usred posljedica krize nastale zbog katalonskih nastojanja za neovisnošću.

Ako je suditi po anketama moguće je da nijedna stranka u nedjelju neće pobijediti ili čak biti u stanju odmah dogovoriti koaliciju. Ponavljanje izbora je dakle vrlo moguće.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu