Španjolska: potraga za nestalima traje, raste bijes građana

Podzemna garaža šoping-centra Bonaire u mjestu Aldaia, koje se nalazi u pokrajini Valencija na istoku Španjolske, ima kapacitet za 5.000 vozila. Strahuje se da bi se tamo mogli nalaziti deseci mrtvih. Prema informacijama policije, ovi strahovi se do sada nisu pokazali točnima. No točno je i da podzemne garaže mogu brzo postati smrtonosne zamke kod poplava, kao i da još nema smirivanja situacije, s obzirom da najavljuju nove padaline. Još ništa nije sigurno, a potraga za nestalima se nastavlja. Za spasioce i policijske ronioce to je izrazito opasna operacija. Zato dronovi igraju važnu ulogu u dobivanju uvida u situaciju u garaži, kaže glasnogovornik policije Ricardo Gutierrez. Do sada je ukupno pronađeno oko 200 mrtvih.

Strah od patogena ili otrovnih tvari u vodi

Osim vojnika, policajaca i vatrogasaca u raščišćavanju područja pogođenih katastrofom danima pomažu i tisuće dobrovoljaca. Prijeti opasnost od urušavanja građevina, a raste i zabrinutost zbog patogena ili otrovnih supstanci u mutnoj vodi. Mnogi nose zaštitne maske. Voda i mulj su tu već danima, kaže jedna volonterka. "Bilo je mrtvih ljudi i životinja, tu je mnogo otrovnih tvari i plinova koji mogu biti opasni. Mogla bi izbiti epidemija. Zbog toga je bolje nositi masku kako se ne bismo zarazili."

Ljudi su nezadovoljni postupcima vlasti Foto: Manaure Quintero/AFP/Getty Images

Zakašnjelo upozorenje na opasnost

U mjestu Paiporta, koje je posebno teško pogođeno poplavama, 22-godišnji Oscar je prošlog vikenda zajedno s prijateljem izvlačio automobile iz mulja. Obojica su ljuti, optužuju vladu za propuste. "Vlada se ne pomjera. Nitko se ne pomjera. Samo mi, koji ovdje živimo, vidimo što se sve može dogoditi i da ljudi umiru", kaže Oscar. "Dozvoljavaju da ljudi ulaze u tuđe kuće i da ih pljačkaju. Nije to toliko odgovornost centralne vlade, već najviše - vlade Valencije."

Ova dvojica prijatelja vjeruju da je katastrofa mogla biti spriječena da su SMS-poruke upozorenja stigle ranije. Pitanje trenutka slanja SMS-upozorenja stanovništvu tema je o kojoj se diskutira i spori od izbijanja katastrofe. Mnogi Španjolci se također pitaju zašto je pripadnicima vojske trebalo tako dugo da stignu u pomoć regionalnim spasilačkim službama.

Pozivi na ostavku regionalnog predsjednika

Sve glasniji su pozivi na ostavku predsjednika pokrajine Valencija. Javier Marcos, šef vojne postrojbe za zaštitu od katastrofa UME, očito se ne želi upuštati u tu diskusiju tijekom konferencije za novinare nakon sastanka kriznog štaba u blizini Madrida. Njegova misija je, kaže, jasna. "Kao zapovjednik spasilačke operacije i vojnik mogu reći da za mene postoji samo jedno: služiti zemlji i spašavati živote", kaže Marcos.

Točan broj nestalih još uvijek nije poznat. U pogođenim područjima ljudi se nadaju da će se vremenske prilike uskoro smiriti. Međutim, ništa se neće tako brzo vratiti u normalu.