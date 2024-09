Španjolci zbog vrućine radije ljetuju u Njemačkoj

"Bježimo od užasne vrućine koja trenutno vlada u Madridu", odgovara Guillermo Sarasibar na pitanje zašto se odlučio ljetovati baš u Schwarzwaldu. Očito je da ovo šumsko-brdsko područje na jugozapadu Njemačke u Španjolskoj više nije nepoznata: jedan dio plaže na jezeru Titisee mještani već zovu "Mala Barcelona" i svuda se mogu čuti turisti koji govore španjolski.

To potvrđuju i statistike: već od 2022. do 2023. godine broj noćenja španjolskih turista u Hochschwarzwaldu porastao je za više od 50 posto. Za ovu godinu još uvijek nema podataka, ali: "Pretpostavljamo da ćemo zabilježiti još jedan rast broja španjolskih turista", kaže glasnogovornica lokalne turističke zajednice za tagesschau.de, portal vijesti javnog servisa ARD.

Još uvijek su tri četvrtine turista u Hochschwarzwaldu Nijemci, slijede gosti iz susjedne Švicarske, no sve češće dolaze i turisti iz Španjolske te drugih južnoeuropskih zemalja.

Jedna od omiljenih ljetnih aktivnosti u Schwarzwaldu je i bicikliranje Foto: Patrick Seeger/dpa/picture alliance

Utjecaj klimatskih promjena na turizam

Razlog za ovo je očigledan - barem ako pitate španjolske turiste: "Na ulicama Seville su 42 stupnja i ne može se boraviti vani ", kaže Maricarmen Marcías Pérez. Njenoj djeci se više sviđa ovdje u Schwarzwaldu. To potvrđuje i Mireia Romo, koja je doputovala sa suprugom i djecom iz Barcelone. "U Španjolskoj su temperature skoro neizdržive", kaže ona i dodaje: "Zato ljeti mnogi radije putuju na sjever."

I mnoge njemačke turiste više ne privlači ljetovanje na jugu Europe. "Drago mi je što smo ovdje na 850 metara nadmorske visine", kaže Klaus Strümper o regiji oko Titiseea. On je doputovao iz Gladbecka, grada koji se nalazi u njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverno Porajnje i Vestfalija. On načelno voli provoditi odmor na jugu, ali ne više ljeti: "Tamo su temperature sada tako visoke da je boravak ovdje mnogo ugodniji."

Turisti zbog inflacije pažljivije troše novac

Klaus Strümper u hotelu na jezeru Titisee boravi sa suprugom i prijateljima. Riječ je o wellness hotelu u kojem odmaraju mnogi stariji ljudi, ali i mlade obitelji. Za najjeftiniju dvokrevetnu sobu ovdje se plaća oko 100 eura po osobi, dok je najpovoljnija soba s pogledom na jezero oko 130 eura. Zbog inflacije je hotelijer Klaus-Günther Wiesler ove sezone morao ponovo podići cijene smještaja.

Međutim, Wiesler nije primijetio da gosti zbog toga odustaju od svog odmora: sada je njegov hotel popunjen. On ipak primjećuje: "Gosti pažljivije troše novac."

Schwarzwald je za turiste aktraktivan i zimi Foto: Daniel Kopatsch/Getty Images

Veće cijene ugostiteljskih usluga

To je posebno vidljivo u hotelskom restoranu. Cijene su znatno veće. "Morali smo podići cijene za 12 posto", kaže Wiesler. On za to djelomično krivi i povećanje PDV-a na ugostiteljske usluge. "Ne volimo prenositi te troškove dalje na goste", dodaje, "ali smo na to prisiljeni."

Zbog toga se ove godine dobar dio gostiju, umjesto za polupansion koji uključuje doručak i večeru, odlučio za noćenje s doručkom. Čak i oni koji večeraju u hotelskom restoranu su štedljiviji. "Umjesto boce vina, oni radije naruče samo čašu," primjećuje Wiesler.

No, do rasta cijena došlo je i u drugim dijelovima Europe. "Ovdje je još uvijek jeftinije nego u Francuskoj," kažu Catherine i Patrice Oudot, koji su stigli iz ove susjedne zemlje. Oni žive nedaleko od njemačko-francuske granice, pa nisu imali dug put do Schwarzwalda - za razliku od turista iz Španjolske.

Ali, Španjolci su sigurni da im se ovo putovanje isplatilo, ne samo zbog ugodnijih temperatura. "Ovdje se jednostavno osjećamo dobro," kaže Guillermo Sarasibar: "Njemačka i španjolska kultura dobro pašu jedna s drugom."