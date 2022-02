Šok zvan Putin prisilio Njemačku na zaokret

Njemački list SÜDDEUTSCHE ZEITUNG komentira vijest po kojoj je Putin svoj nuklearni arsenal za odvraćanje stavio u stanje pripravnosti. „Ja li to iznenadna smicalica i adut, osmišljen kako bi zastrašio i ojačao nečiju pregovaračku poziciju? Ono što izaziva strah u ovoj odluci je to da ova prijetnja predstavlja neku vrsta retoričke interkontinentalne rakete. Pomisao da bi nuklearno oružje moglo biti u igri je ultimativni instrument kako bi se riječima promijenila trenutna situacija. "Očito je da je u sarkastičnim i sve oštrijim izjavama moskovskog vodstva prisutno i sve veće očajanje. Tome vidno doprinosi vojni otpor Ukrajine i jedinstven stav ne samo zemalja Zapada. Pridružio im se i Japan, a i saveznici poput Kine i Kazahstana također ne mogu sakriti nelagodu u kontekstu ovog rata. Šire se i prosvijedi u Rusiji - polako ali postojano. Rusija je na putu da samu sebe međunarodno izolira. I zato sada pozivanje na najubojitije od svih oružja. To nikoga ne ostavlja hladnim."

Ruski konvoj kod Ivankova, na sjevezoistoku Ukrajine

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG na istu temu piše: "Putinova igra s nuklearnom vatrom je još neodgovornija od njegovog agresivnog i napadačkog rata u Ukrajini. Ipak, na Zapadu treba sačuvati hladnu glavu. Nuklearnim oružjem za odvraćanje raspolaže i NATO, stoga nema razloga za prihvaćanje ruske agresije na Ukrajinu. U paketu sankcija od vikenda vjerojatno su najvažnije mjere protiv ruske Centralne banke. Ako bi se time Putin spriječio da znatne devizne rezerve stavi u funkciju ratne blagajne, puno bi se dobilo”, naglašava F.A.Z.

Isti list osvrće se i na zaokret u politici njemačke vlade:

„Putinov imperijalističko-šovinistički agresivni rat u Ukrajini pokazao je koaliciji SPD-a, Zelenih i FDP-a (liberala) koliko je neučinkovita i nedjelotvorna bila dosadašnja njemačka strategija, uključujući i rad prethodnih njemačkih vlada, u obračunu s beskrupuloznim i na sve spremnim protivnikom. Napadom na Ukrajinu Putin je preko noći srušio kulu od karata sastavljenu od nada, iluzija i samozavaravanja, na kojima su desetljećima svoju politiku gradile posebno lijevo orijentirane njemačke stranke. Sada i stranka Ljevice mora priznati da je pogrešno procijenila Putina", piše FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG.

Zaokret za 180 stupnjeva

U tekstu pod nazivom: „Kraj njemačke naivnosti" KÖLNER STADTANZEIGER komentira govor kancelara Olafa Scholza u Bundestagu (27.2.2022.): „Bio je to govor kojim je Scholz napravio povijesni zaokret. On je, nakon Putinovog napada na Ukrajinu oklijevao dugo, možda i predugo. No, sada je Scholz, nakon rastućeg pritiska partnera u EU-u i NATO-u, najavio zaokret u njemačkoj politici za 180 stupnjeva. Odustajanje od protivljenja da se isporuči oružje ukrajinskoj vladi je promjena paradigme u njemačkoj vanjskoj politici. Dogma, po kojoj se Njemačka brine za diplomaciju a njeni partneri za vojnu sferu, više ne važi. Berlin, osim toga, stavlja na raspolaganje ogromnu sumu od 100 milijardi eura za naoružavanje njemačke vojske i ubrzanim energetskim zaokretom namjerava se osloboditi zavisnosti od ruskog plina. Kijev bi, što je brže moguće, iz arsenala oružja Bundeswehra, trebao dobiti i 1.000 komada protivtenkovskog oružja kao i 500 raketa zemlja-zrak tipa Stinger. Takva je odluka, s obzirom na Putinovu invaziju u Ukrajini, ispravna i nužna. Krajnje je vrijeme bilo da se Scholz i njegova koalicija sastavljena od SPD-a, Zelenih i Liberala, prestane protiviti isključenju Rusije iz međunarodnog platnog sustava SWIFT. Čak i ako taj korak ekonomski šteti Njemačkoj i zemljama Zapadne Europe, njegove posljedice se, s obzirom na ratni užas u Ukrajini, moraju tolerirati ", piše KÖLNER STADTANZEIGER.

Olaf Scholz prilikom govora u Bundestagu (27.2.2022.)

No, ne odobravaju svi u Njemačkoj odluku o izvozu oružja. Tako list ND DER TAG piše: "Brzina kojom padaju posljednje nedoumice i barijere u pogledu masivne kampanje naoružavanja je zastrašujuća. Isporuke oružja na ratno područje; ogromne investicije u naoružanje; Ispunjavanje zahtjeva NATO-a o upumpavanju dva posto od bruto-društvenog proizvoda u vojsku; borbeni dronovi; takozvano nuklearno sudjelovanje Bundeswehra - očito više nema nikakvih prepreka. Odgovor koji ova njemačka vlada daje ratu u Ukrajini nije mirovni, već ratno-politički”, piše list ND DER TAG.

Prihvatili izazov

RHEIN-ZEITUNG se fokusira na djelovanje ukrajinskog predsjednika: „Zelenski zna da Ukrajina ima malo toga čime se može suprotstaviti vojnoj nadmoći Rusije, unatoč svim isporukama oružja. Jasno mu je i da mu NATO neće otvoreno priskočiti u pomoć. Zato se oslanja na mnogo učinkovitije oružje od tenkova i projektila: moć riječi i slika. Putin će možda vojno pobijediti u ukrajinskom ratu vojnim sredstvima iz 20. stoljeća, ali će svojim starim načinom razmišljanja izgubiti psihološki rat 21. stoljeća”, smatra RHEIN-ZEITUNG.

Rat u Ukrajini je promijenio način razmišljanja o geopolitici u Njemačkoj

Promijenjenu geopolitičku situaciju SPIEGEL ONLINE ovako komentira: "Njemačka i Europa nisu pripremljene za novi, promijenjeni svjetski poredak. Nedostaju nam zajedničke institucije, moćne strukture, jednako kao i zajedničke oružane snage, uključujući i vjerodostojno europsko odvraćanje.”

A berlinski list DER TAGESSPIEGEL ipak s ponešto optimizma zaključuje: „Sada je sve drugačije. Putin je izazvao cijeli slobodni svijet, Europu i Njemačku i oni su zajedno prihvatili izazov. Prihvatio ga je i kancelar Scholz - dobro je to vidjeti i znati.”

Pogledajte video 05:36 Sportske sankcije Rusiji

Pripremila: Jasmina Rose

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu