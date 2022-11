Šarena traka i žuti karton: kukavičluk i truli kompromis

„One Love akcija je propala", piše tjednik Spiegel na svom portalu o namjeri kapetena sedam nogometnih reprezentacija, između ostalih i Njemačke, da na Svjetskom prvenstvu u Kataru nose šarenu kapetensku traku koja bi trebalo simbolizirati borbu protiv homofobije, rasizma i antisemitizma.

„Manuel Neuer, Harry Kane i kapeteni drugih europskih reprezentacija poklekli su pod pritiskom FIFA-e“, piše Spiegel. „Razlog je – prijetnja žutim kartonom.“

Dok pljušte kritike na račun FIFA-e, ona odgovara članom 13.8.1. pravilnika o sportskoj opremi, gdje se navodi da su kapeteni dužni nositi „zvaničnu“ traku koju pribavlja FIFA. Ta „zvanična“ traka predstavljena je tek u petak, dva dana pred početak Mundijala, a na njoj će pisati poruke poput „Nogomet ujedinjuje svijet“, „Spasimo planetu“ i „Obrazovanje za sve“.

Kritičari vjeruju da je to napravljeno samo kako bi se podrila ideja trake „One Love“. Na njoj su crvena, crna i zelena boju s panafričke zastave, te pink, žuta i plava s panseksualne zastave.

„Doživjeli smo neviđeni postupak u povijesti Svjetskih prvenstava. Ovu konfrontaciju koju je izazvala FIFA nećemo voditi preko leđa Manuela Neuera“, izjavio je predsjednik Njemačkog nogometnog saveza Bernd Neuendorf.

Kako prenosi portal Sportschau javnog servisa ARD, njemački savez je bio spreman da, ako treba, plati i novčanu kaznu zbog trake. „Ali, ne možemo dovesti naše igrače u situaciju da dobiju žuti karton ili da čak budu prinuđeni napustiti teren“, dodao je Neuendorf.

Slično su objasnili i iz Engleske, Welsa, Nizozemske, Belgije, Švicarske i Danske, čiji su kapeteni takođe odustali od trake „One Love“ kojom su namjeravali prosvjedovati protiv uvjeta u Kataru.

„Slabašna volja za otporom“

Njemački tisak uglavnom kritizra sve redom – Katar i FIFA-u, ali i nogometne saveze europskih zemalja jer su poklekli. „Kukavičluk nogometa“, naslovljen je komentar na portalu tjednika Zeit gdje piše da je kapetenska traka ionako bila „truli kompromis“ i „najmanji mogući znak solidarnosti sa LGBTQI-zajednicom".

Kelnski list Kölner Stadtanzeiger žali što se europski savezi nisu pokazali prkosnijima: „Bilo je nužno i poželjno da dođe do skandala kojim bi nacije poput Njemačke, Velike Britanije i Francuske držale ogledalo FIFA-i. Ali one to ne rade, nego dopuštaju da ih FIFA vuče za nos."

„Ovim aktom poniznosti samozvane dobre nacije sasvim potvrđuju riječi ciničnog predsjednika FIFA-e, Infantina, koji je Zapadu prebacio dvostruki moral. Jer, upravo je to ovdje dokazano. To je takođe i kukavičluk“, dodaje list.

Frankfurter Allgemeine Zeitung piše: „Već je prijetnja bila dovoljna da se nesuđeni pobunjenici predomisle. Infantino je točno procijenio koliko je slabašna njihova volja za otporom.“

U europskim ligama je traka dopuštena - tu glavnu riječ vodi UEFA

Magazin Cicero u svom online-izdanju piše: „Još prilikom dodjele prvenstva Kataru moglo se znati da pripadnici LGBTQ+ zajednice u Kataru nisu samo diskriminirani, nego da se po šerijatskom pravu kažnjavaju zatvorom i bičevanjem. Pa opet, to niti je spriječilo njemački nogometni savez da sudjeluje, niti je spriječilo naše javne servise da pustinjsko prvenstvo financiraju milijunima eura svojih pretplatnika."

Nastavlja se u sarkastičnom tonu, „žaljenjem“ što njemački golman Neuer ipak neće nositi šarenu traku: „Na kraju krajeva je ’pokazivanje stava’ disciplina u kojoj Nijemci uvjek igraju na svjetskom nivou. Ovo je bila odlična šansa da se njemačka publika utješi zbog prijetećeg nogometnog fijaska i da se barem postane svjetski šampion u zaštiti ljudskih prava.“

List Donaukurir iznosi nadu da će nogomet krenuti nekim drugim smjerom od onog koji je turnir odveo u „autokratsku pustinjsku državu“ gdje su prihvaćene „stotine mrtvih gastarbajtera na gradilištima stadiona“ i „opskurna sramotna ceremonija otvaranja“. A sada je tu još i zabrana „One Love“ kapetenske trake. „Ostaje nada da će nogometni svijet uskoro stati na kraj ovoj bijednoj igri Infantina i njegove ekipe“, dodaje list.

Bojkot u Njemačkoj, nogometna groznica u Srbiji, Hrvatskoj i BiH

priredio N. Rujević

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu