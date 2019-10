Politika

Šamar za Orbana – ključ je bilo jedinstvo oporbe

Oporbeni savez u Mađarskoj pobijedio je na lokalnim izborima u Budimpešti i drugim velikim gradovima, no hoće li se on uspjeti održati do idućih parlamentarnih izbora, pitaju se njemački mediji.

Gergely Karacsony, budući gradonačelnik Budimpešte

„Glavni grad se okrenuo protiv Orbana", naslovio je ugledni Frankfurter Allgemeine Zeitung tekst o djelomičnoj pobjedi mađarske oporbe na lokalnim izborima. „Premijerova stranka Fidesz je pretrpjela neugodne poraze u Budimpešti u drugim važnim gradovima. To počiva na skandalima i optužbama za korupciju, ali i na oporbenoj strategiji suradnje od ljevice do krajnje desnice", piše frankfurtski list. Novi gradonačelnik Budimpešte bit će ljevičar Gergely Karacsony koji je govorio o „povijesnoj pobjedi" i početku pothvata u kojem će Mađari „povratiti slobodu". Karacsony predvodi lijevo-liberalnu skupinu „Dijalog", koja do sada nije imala velikog značaja u mađarskoj politici. Ovaj političar je izgradio dobar imidž kao predsjednik jedne općine u glavnom gradu. Karacsonya je u izbornoj utrci podržala široka koalicija stranaka, čak se i ekstremno desničarski Jobik odrekao svog kandidata. Oporbeni kandidati su pobijedili i u nekoliko drugih gradova. Orban je pretrpio gubitke, ali je njegova stranka i dalje najjača „Ipak, ne smije se previdjeti da je Fidesz na lokalnim izborima u nedjelju ostao najjača snaga u zemlji – unatoč nekim porazima u velikim gradovima koji su pitanje prestiža", piše Frankfurter Allgemeine Zeitung. Orban je nakon glasanja priopćio da je Fidesz ostao na vlasti u 13 od 23 najveća grada, u svih 19 regija kao i u više od polovice općina u zemlji. Internetski portal tjednika Focus piše da su „poslije prljave kampanje Mađari udarili Orbanu snažan šamar". U tekstu se podsjeća da su kampanju obilježili skandali, između ostalog objava snimki koje prikazuju gradonačelnika Györa u eksplicitnim odnosima s djevojkama na jednoj jahti. List Die Welt piše da je ključ uspjeha oporbe bio zajednički nastup, ali da je pitanje „hoće li ta ljubav opstati do sljedećih parlamentarnih izbora 2022. godine". „Ako opstane, onda će se Orbanu zatresti tlo pod nogama: čitav njegov sustav temelji se na načelu 'centralne sile' – Fidesz u sredini, a lijevo i desno druge stranke. Međutim, sada se Mađarska pomjera u pravcu bipolarnog sustava u kojem je Fidesz desno, a pored njega je lijevi, liberalni blok", zaključuje Die Welt. priredio Nemanja Rujević

