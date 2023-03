Četiri Oscara za "Na Zapadu ništa novo"

Njemački filmovi obično loše prolaze u utrci za Oscara, ali ove je godine bilo drugačije: "Na Zapadu ništa novo" je probudio veliku nadu - i nije razočarao. Film je imao devet nominacija. Na kraju je redatelj Edward Berger sa svojom antiratnom dramom osvojio četiri Oscara, uključujući i onog u kategoriji Najbolji međunarodni film. U tom filmu ulogu ima i glumac bosansko-hercegovačkih korijena Edin Hasanović.

Posljednji put je njemački film osvojio nagradu u ovoj kategoriji 2007. godine. Tada je pobijedio "Život drugih" redatelja Floriana Henckela von Donnersmarcka. "Na Zapadu ništa novo" tek je četvrti njemački film koji je osvojio ovu nagradu. Nagrađeni su i skladatelj Volker Bertelmann, snimatelj James Friend te Christian M. Goldbeck i Ernestine Hipper, zaslužni za scenografiju.

"Mama, dobio sam Oscara"

Znanstveno-fantastična avantura „Sve u isto vrijeme" ("Everything Everywhere All at Once") osvojila je sedam Oscara, a bila je nominirana za jedanaest. Jedan od tih sedam Oscara dobio je Ke Huy Quan u kategoriji Najbolji sporedni glumac. On je briznuo u plač na pozornici i rekao: "Mama, dobio sam Oscara". "Ovo je američki san", dodao je.

Obitelj Ke Huy Quana je iz Vijetnama. Sredinom 1980-ih on je postao poznat milijunskoj publici kao dječji glumac, a glumio je i s Harrisonom Fordom.

"Sve u svoje vrijeme" osvojio je sedam Oscara Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/picture alliance

Oscara za najbolju sporednu žensku ulogu u istom filmu osvojila je Jamie Lee Curtis. Nakon desetljeća duge karijere, sada se i Oscar priključio njenoj kolekciji Zlatnih globusa. Znanstveno-fantastični film tako je već u startu osigurao dvije važne nagrade.

Glumica Michelle Yeoh ispisala povijest

Daniel Kwan i Daniel Scheinert dobili su za film „Sve u isto vrijeme" dvije nagrade za najbolju režiju i najbolji originalni scenarij. Ovaj je film osvojio i najprestižniju nagradu: u kategoriji Najbolji film. Ostali favoriti kao što su "The Banshees of Inisherin" i "Elvis" ostali su praznih ruku.

Ipak, vjerojatno najvažnija nagrada je pripala Michelle Yeoh. Ona je naime prva glumica azijskog podrijetla koja je osvojila Oscara za najbolju glavnu glumicu za ulogu vlasnice praonice rublja kineskog porijekla u najnagrađivanijem filmu „Sve u isto vrijeme".

"Za sve male dječake i djevojčice koji izgledaju poput mene i gledaju ovo večeras - ovo je tračak nade i prilika", rekla je Yeoh u svom govoru. To je, rekla je, dokaz da se snovi ostvaruju. "A damama: ne dozvolite da vas bilo tko uvjeri da je najbolje već iza vas", poručila je ona. Yeohin trijumf izazvao je oduševljenje u Maleziji, njezinoj rodnoj zemlji.

