यूट्यूब पर नस्ल, लैंगिक पहचान को निशाना बनाना अब होगा मुश्किल

यूट्यूब को कितना जानते हैं आप?

गुरु बना यूट्यूब

ये कैसे करें, वो कैसे करें, How to do... यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाला वाक्य है. चाहे कपड़े आयरन करने हों या किसी चीज को ठीक करना हो, यूट्यूब पर इन सबके टिप्स मिल जाते हैं.