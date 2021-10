बिहार की पोल खुली तो भड़क गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

नीति आयोग की ओर से किए गए अध्ययन 'Best Practices in the Performance of District Hospitals' के बाद बीते 28 सितंबर को जारी रिपोर्ट में बिहार स्वास्थ्य सुविधाओं में कई मानकों पर पिछड़ा हुआ है. सरकारी जिला अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के संबंध में जारी सूची में प्रति एक लाख की आबादी पर 222 बेड के साथ पुड्डुचेरी सबसे ऊपर तथा छह बेड के साथ बिहार सबसे नीचे है. यहां तक कि झारखंड में भी यह संख्या नौ है.

देश में एक लाख की आबादी पर औसतन बेड की संख्या 24 है जबकि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (आईपीएचएस-2012) के मानक के अनुसार प्रति एक लाख की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार जिलों की औसत आबादी) पर जिला अस्पतालों में कम से कम 22 बेड अवश्य होने चाहिए. इसी मानक के अनुसार बिहार के 36 सरकारी जिला अस्पतालों में महज तीन में ही चिकित्सक उपलब्ध हैं.

तस्वीरों मेंः बिहार को खास बनाने वाली बातें

बिहार को खास बनाने वाली बातें शिक्षा का केंद्र प्राचीन काल में बिहार दुनिया भर के सीखने वालों के लिए शिक्षा का केंद्र था. पाटलिपुत्र भारतीय सभ्यता का गढ़ था तो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी. नालंदा लाइब्रेरी ईरान, कोरिया, जापान, चीन, फारस से लेकर ग्रीस तक के पढ़ने वालों को आकर्षित करती थी. बख्तियार खिलजी की सेना ने इसमें आग लगा दी थी, जिसे बुझने में तीन महीने लगे थे.

बिहार को खास बनाने वाली बातें कला की खान सैंकड़ों साल पुरानी मिथिला पेंटिग आज देश और विदेश में प्रसिद्ध है. इसकी जन्मस्थली भी बिहार ही है. भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चार सिंहों के सिर वाला अशोक चक्र कभी बिहार में स्थित अशोक स्तंभ से ही लिया गया गया.

बिहार को खास बनाने वाली बातें धर्मों की जन्मस्थली बौद्ध और जैन धर्मों का उदय बिहार में हुआ, गौतम बुद्ध और महावीर के फैलाए अहिंसा के सिद्धांत की शुरुआत भी यहीं हुई मानी जाती है. इसके अलावा सिख धर्म की जड़ें भी बिहार से जुड़ी हैं. सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह पटना में जन्मे थे.

बिहार को खास बनाने वाली बातें भाषाएं और बोलियां सबसे ज्यादा लोग हिन्दी बोलते समझते हैं. इसके अलावा भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां भी खूब प्रचलित हैं. ऑफिसों, बैंकों, शिक्षा संस्थानों और कई प्राइवेट कंपनियों में अंग्रेजी भी बोली समझी जाती है. मैथिली में अच्छी खासी साहित्य रचनाएं हुई हैं. मैथिल कवि कोकिल कहे जाने वाले विद्यापति मैथिली के कवि और संस्कृत के बड़े विद्वान थे.

बिहार को खास बनाने वाली बातें नाम की कहानी बिहार प्राचीन काल में मगध कहलाता था और इसकी राजधानी पटना का नाम पाटलिपुत्र था. मान्यता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध विहारों के विहार शब्द से हुई जो बाद में बिहार हो गया. आधुनिक समय में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है.

बिहार को खास बनाने वाली बातें राज का इतिहास बिहार में मौर्य, गुप्त जैसे राजवंशों और मुगल शासकों ने राज किया. 1912 में बंगाल के विभाजन के समय बिहार अस्तित्व में आया. फिर 1935 में उड़ीसा और 2000 में झारखण्ड बिहार से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बने. दुनिया का सबसे पहला गणराज्य बिहार में वैशाली को माना जाता है. भारत के चार महानतम सम्राट समुद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य बिहार में ही हुए. रिपोर्ट: ऋतिका पाण्डेय



प्रतिशत के आधार पर यह देखें तो यह आंकड़ा महज 8.33 फीसद आता है. मानक के अनुरूप केवल छह अस्पतालों में स्टॉफ नर्सें हैं. इसी तरह मात्र 19 अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद हैं. प्रदेश के शेष अस्पतालों में मानक के अनुसार न तो डॉक्टर हैं, न ही स्टाफ नर्स या पैरामेडिकल.

मानक के अनुरूप सौ बेड के एक अस्पताल में 29 चिकित्सक, 45 स्टाफ नर्स और 31 पैरामेडिकल स्टाफ अवश्य होने चाहिए. वैसे देश के कुल 742 जिलों में महज 101 जिलों के सरकारी अस्पताल में ही सभी 14 तरह के विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हैं. इसी तरह केवल 217 जिला अस्पतालों में ही प्रति एक लाख की आबादी पर 22 बेड पाए गए.

आयोग द्वारा तय मुख्य परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर स्थिति का आकलन करें तो प्रति एक लाख की आबादी पर सबसे अधिक क्रियाशील बेड सहरसा जिला अस्पताल में हैं. आईपीएचएस मानक के अनुरूप सर्वाधिक चिकित्सकों की उपलब्धता सदर अस्पताल जहानाबाद में, स्टॉफ नर्स की तैनाती समस्तीपुर में और पैरामेडिकल स्टाफ नवादा में हैं.

इसी तरह सपोर्ट सर्विस में सीतामढ़ी सदर अस्पताल, कोर हेल्थकेयर सर्विसेज में मोतिहारी, डायग्नॉस्टिक टेस्टिंग में पूर्णिया, बेड ऑक्यूपेंसी रेट में सदर अस्पताल हाजीपुर (वैशाली) तथा सर्जिकल प्रॉडक्टिविटी में सदर अस्पताल, सहरसा अव्वल है. वहीं ओपीडी में डॉक्टर पर जमुई तथा ब्लड बैंक रिप्लेसमेंट रेट में सदर अस्पताल, खगडिय़ा सबसे आगे हैं.

सरकारीदावोंकोझुठलातीरिपोर्ट

इन आंकड़ों का खास महत्व इसलिए भी है कि यह अध्ययन कोविड महामारी के फैलने के ठीक पहले किया गया. इससे यह जाहिर होता है कि जिस समय देश इस महामारी से जूझ रहा था, उस समय खासकर जिला अस्पतालों में पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं था.

कोविड की दोनों लहरों के बीच लोगों को खासकर अस्पतालों में बेड की समस्या से काफी जूझना पड़ा था. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के गृह जिला सीवान के सदर अस्पताल में बेड की अनुपलब्धता के कारण मरीज जमीन पर पड़े हुए थे.

जानिए, क्या है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

क्या है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हेल्थ आईडी पूरे देश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हर नागरिक की हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी. प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन को लॉन्च करते हुए कहा, "आयुष्मान भारत-डिजिटल मिशन, अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सोल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा."

क्या है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाना सरकार का कहना है कि इस मिशन का सबसे बड़ा लाभ देश के गरीबों और मध्यम वर्ग को होगा. मरीज को देश में कहीं पर भी ऐसा डॉक्टर ढूंढने में आसानी होगी, जो उसकी भाषा भी जानता और समझता है और उसकी बीमारी का बेहतर इलाज का अनुभव रखता है.

क्या है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मरीज और डॉक्टर का संपर्क मोदी ने मिशन के लॉन्च के दौरान कहा कि इससे मरीजों को देश के किसी कोने में भी मौजूद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करने की सहूलियत बढ़ेगी. सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बल्कि बेहतर टेस्ट के लिए लैब्स और दवा दुकानों की भी पहचान आसानी से संभव हो पाएगी.

क्या है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन फाइल से छुटकारा यूनिक हेल्थ कार्ड के बनने पर मरीजों को डॉक्टर के पास फाइल नहीं ले जानी होगी. उनके सारे रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे.

क्या है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल यह मिशन अपने शुरुआती चरण में छह केंद्र शासित अंडमान-निकोबार, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में चलाया जा रहा है. इसे अब पूरे देश में शुरू किया गया है.

क्या है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन दो करोड़ लोग ले चुके हैं लाभ सरकार का कहना है कि अभी तक 2 करोड़ से अधिक देशवासियों ने इस योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठाया है और खास बात यह है कि इसमें आधी लाभार्थी महिलाएं हैं. रिपोर्ट: आमिर अंसारी



पिछले साल पटना हाईकोर्ट में सरकार ने खुद ही बताया था कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों तथा नर्सिंग स्टाफ के 75 फीसद रिक्त पड़े हुए हैं. देश में जहां लगभग 1,500 की आबादी पर एक चिकित्सक मौजूद है, वहीं बिहार में 28 हजार से अधिक की आबादी पर एक डॉक्टर है जबकि डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुसार प्रति एक हजार की आबादी पर एक चिकित्सक होना चाहिए.

वैसे मार्च 2021 में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय विधानसभा में यह कह चुके हैं कि प्रदेश में डब्ल्यूएचओ के मानक के अनुरूप चिकित्सक की उपलब्धता है. हालांकि यह भी सच है कि राज्य सरकार चिकित्सकों की विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने की भरपूर कोशिश कर रही है. किंतु, इसकी प्रक्रिया काफी धीमी है.

विशेषज्ञ चिकित्सक (एसएमओ) पद के एक अभ्यर्थी ने नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर बताया, ‘‘साक्षात्कार की प्रक्रिया अगस्त के आखिरी हफ्ते में पूरी हो गई. बताया गया कि सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में पोस्टिंग हो जाएगी, किंतु अक्टूबर का पहला हफ्ता बीतने को है. अभी तक कोई अता-पता नहीं है. आखिर कब तक कोई इंतजार करेगा?''

इसका एक अन्य पहलू यह भी है कि सरकार को डॉक्टर नहीं मिल रहे. बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा की जा रही नियुक्ति में कई विभागों में अभ्यर्थी ही नहीं मिले. माइक्रोबायोलॉजी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी तथा साइकियाट्रिक व एनेस्थीसिया समेत कुछ अन्य विभागों में 1,243 वैकेंसी थीं, किंतु सरकार को महज 159 विशेषज्ञ चिकित्सक ही मिल सके.

अन्य राज्योंसेतुलनाअनुचित

बीते मंगलवार को ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार ने कहा, ‘‘बिहार की तुलना विकसित तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों से कोई कैसे कर सकता है? आखिर बिहार की तुलना महाराष्ट्र से कैसे की जा सकती है? यह अवश्य बताया जाना चाहिए कि किन मानदंडों पर नीति आयोग ने यह रिपोर्ट तैयार की है.''

तस्वीरेंः भारत में हर साल दो लाख कैंसर मरीज

भारत में हर साल करीब दो लाख कैंसर के मामले फैलता कैंसर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (एनसीआरपी) के तहत देश में 2012 से 2019 तक कैंसर के कुल 13,32,207 मामले दर्ज किए गए. इनमें से 6,10,084 मामलों का विश्लेषण किया गया.

भारत में हर साल करीब दो लाख कैंसर के मामले पुरुषों में ज्यादा इन 6,10,084 मामलों में से 3,19,098 (52.4%) मामले पुरुषों में पाए गए और 2,90,986 (47.6%) मामले महिलाओं में.

भारत में हर साल करीब दो लाख कैंसर के मामले कुछ विशेष कैंसर महिलाओं में ज्यादा थॉयराइड कैंसर (एक प्रतिशत पुरुष बनाम 2.5 प्रतिशत महिलाओं में) और गॉल ब्लैडर कैंसर (2.2 पुरुष बनाम 3.7 महिलाओं में) के मामले महिलाओं में ज्यादा पाए गए.

भारत में हर साल करीब दो लाख कैंसर के मामले स्त्री-रोग के कैंसर ज्यादा महिलाओं में कैंसर के कुल मामलों में आधे से ज्यादा मामले स्त्री-रोग संबंधी कैंसर के पाए गए. इनमें स्तनों का कैंसर भी शामिल है.

भारत में हर साल करीब दो लाख कैंसर के मामले सर और गर्दन के कैंसर पुरुषों में कैंसर के कुल मामलों में लगभग एक तिहाई (31.2 प्रतिशत) मामले सर और गर्दन के इलाके के पाए गए.

भारत में हर साल करीब दो लाख कैंसर के मामले तंबाकू बड़ा कारण तंबाकू कैंसर का एक बड़ा कारण पाया गया. पुरुषों में कैंसर के कुल मामलों में से 48.7 प्रतिशत मामलों का तंबाकू के इस्तेमाल से संबंध पाया गया. महिलाओं में यह अनुपात 16.5 प्रतिशत पाया गया.

भारत में हर साल करीब दो लाख कैंसर के मामले मध्य आयु वाले सबसे ज्यादा प्रभावित सबसे ज्यादा कैंसर के मामले 45 से 64 साल की उम्र के लोगों के बीच में पाए गए. बस पुरुषों के प्रोस्टेट कैंसर के ज्यादा मामले 65 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों में पाए गए.

भारत में हर साल करीब दो लाख कैंसर के मामले बच्चे भी पीड़ित अध्ययन के मुताबिक सभी तरह के कैंसर के कुल मामलों में से 7.9 मामले बच्चों में पाए गए.

भारत में हर साल करीब दो लाख कैंसर के मामले कीमोथेरेपी पर निर्भरता कैंसर चाहे किसी भी अंग का हो और शरीर में कितना भी फैला हुआ हो, कीमोथेरेपी को ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले इलाज के रूप में पाया गया. रिपोर्ट: चारु कार्तिकेय



उन्होंने कहा कि विचित्र बात है कि नीति आयोग पूरे देश को एक ही तरह से देख रहा है. नीतीश कुमार ने कहा, ‘‘सभी राज्यों को एक पैरामीटर पर रखकर काम नहीं किया जा सकता है. बिहार की स्थिति यह है कि जनसंख्या के लिहाज से यह उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पर है. यहां प्रति वर्गमीटर जितनी आबादी है, उतनी देश में कहीं नहीं है. शायद विश्व में भी नहीं. ऐसे में कुछ निष्कर्ष निकालने के पहले वास्तविक अध्ययन किया जाना चाहिए.''

नीतीश कुमार ने कहा, ‘‘बिहार को लेकर नीति आयोग ईमानदार नहीं है. पता नहीं, किस पैमाने पर आंक रहा है! आयोग की बैठक जब कभी होगी मैं पूरी बात कहूंगा. पंद्रह साल पहले यहां क्या स्थिति थी, यह सबको पता है.''

दूसरी तरफ पूर्व उपमुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने भी नीति आयोग को सुझाव देते हुए कहा है कि ऐसे पैरामीटर शामिल किए जाने चाहिए जिनसे पता चल सके कि हर पांच साल में किस राज्य ने किस क्षेत्र में कितना विकास किया है.

जीडीपीकादोफीसदस्वास्थ्यक्षेत्रमेंहोरहाखर्च

अंतरराष्ट्रीय संस्था ऑक्सफेम की ओर से राज्यों में स्वास्थ्य असमानता पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार सरकार ने हाल के वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं की संरचना विकसित करने पर जीडीपी का दो फीसद खर्च किया है. असम में 2.6 प्रतिशत के बाद यह देश में सबसे अधिक है.

बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में स्वास्थ्य सेवा मद में 13,264 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 21.28 प्रतिशत अधिक है. इस दौरान राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर लगभग 30 हजार नियुक्तियों की योजना भी बनाई है.

चिकित्सकों की कमी दूर करने, दवाइयों की आपूर्ति तथा ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के अनुसार, ‘‘राज्य में स्वास्थ्य सेवा के साथ चिकित्सा शिक्षा कैसे बेहतर हो, इस पर भी काम किया जा रहा है. आजादी के बाद से 2005 तक प्रदेश में केवल आठ मेडिकल कॉलेज थे. आज की तारीख में यहां 18 मेडिकल कालेज हैं.''

नर्सिंग व पैरामेडिकल की पढ़ाई के लिए भी नए संस्थान खोले गए हैं. तीन वर्षों के अंदर राज्य में 30 हजार डॉक्टर, जीएनएम, एएनएम तथा पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई है. मानव बल को बढ़ाकर स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने का काम जारी है.