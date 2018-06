व्हाट्सऐप ने फिर ली जान

व्हट्सऐप के 11 राज

टेक्स्ट को बोल्ड या आइटैलिक्स करें

व्हट्सऐप मसेंजर फॉर्मैटिंग कर सकते हैं. बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को दो * के बीच में लिखें. जैसे कि *Hello*. आइटैलिक्स के लिए अंडरस्कोर का इस्तेमाल करें. जैसे _I am not coming_.